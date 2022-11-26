https://ria.ru/20221126/ubiystvo-1834446322.html

В Петербурге нашли тело девушки в квартире, где ей делали ремонт

В Петербурге нашли тело девушки в квартире, где ей делали ремонт - РИА Новости, 26.11.2022

В Петербурге нашли тело девушки в квартире, где ей делали ремонт

Гражданин одной из стран ближнего зарубежья, делавший ремонт в квартире в Санкт-Петербурге, подозревается в убийстве женщины, ее тело, завернутое в полиэтилен,... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T14:46

2022-11-26T14:46

2022-11-26T14:46

санкт-петербург

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя — РИА Новости. Гражданин одной из стран ближнего зарубежья, делавший ремонт в квартире в Санкт-Петербурге, подозревается в убийстве женщины, ее тело, завернутое в полиэтилен, обнаружили в квартире между мешками со строительным мусором, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.В полицию поступило сообщение об исчезновении 27-летней жительницы Петербурга, которая 23 ноября поехала в свою квартиру на улице Студенческой для осмотра ремонтных работ, после чего перестала выходить на связь."25 ноября в ходе проверки по сообщению о пропавшей без вести сотрудниками полиции был осуществлен осмотр квартиры по указанному адресу, в ходе которого в углу, между мешками со строительным мусором, был обнаружен труп хозяйки, завернутый в полиэтилен. По подозрению в совершении данного преступления разыскивается 41-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, проводивший ремонтные работы по указанному адресу", - говорится в сообщении.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "Сотрудниками полиции приняты меры к установлению места нахождения злоумышленника и его задержанию", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20221118/ubiystvo-1832397611.html

https://ria.ru/20221103/raschlenenie-1828900250.html

санкт-петербург

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, ленинградская область, происшествия