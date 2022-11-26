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В Петербурге нашли тело девушки в квартире, где ей делали ремонт - РИА Новости, 26.11.2022
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В Петербурге нашли тело девушки в квартире, где ей делали ремонт
В Петербурге нашли тело девушки в квартире, где ей делали ремонт - РИА Новости, 26.11.2022
В Петербурге нашли тело девушки в квартире, где ей делали ремонт
Гражданин одной из стран ближнего зарубежья, делавший ремонт в квартире в Санкт-Петербурге, подозревается в убийстве женщины, ее тело, завернутое в полиэтилен,... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T14:46
2022-11-26T14:46
санкт-петербург
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя — РИА Новости. Гражданин одной из стран ближнего зарубежья, делавший ремонт в квартире в Санкт-Петербурге, подозревается в убийстве женщины, ее тело, завернутое в полиэтилен, обнаружили в квартире между мешками со строительным мусором, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.В полицию поступило сообщение об исчезновении 27-летней жительницы Петербурга, которая 23 ноября поехала в свою квартиру на улице Студенческой для осмотра ремонтных работ, после чего перестала выходить на связь."25 ноября в ходе проверки по сообщению о пропавшей без вести сотрудниками полиции был осуществлен осмотр квартиры по указанному адресу, в ходе которого в углу, между мешками со строительным мусором, был обнаружен труп хозяйки, завернутый в полиэтилен. По подозрению в совершении данного преступления разыскивается 41-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, проводивший ремонтные работы по указанному адресу", - говорится в сообщении.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "Сотрудниками полиции приняты меры к установлению места нахождения злоумышленника и его задержанию", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20221118/ubiystvo-1832397611.html
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санкт-петербург, ленинградская область, происшествия
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Происшествия
14:46 26.11.2022
 
В Петербурге нашли тело девушки в квартире, где ей делали ремонт

В Петербурге рабочего заподозрили в убийстве девушки, в квартире которой он делал ремонт

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя — РИА Новости. Гражданин одной из стран ближнего зарубежья, делавший ремонт в квартире в Санкт-Петербурге, подозревается в убийстве женщины, ее тело, завернутое в полиэтилен, обнаружили в квартире между мешками со строительным мусором, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В полицию поступило сообщение об исчезновении 27-летней жительницы Петербурга, которая 23 ноября поехала в свою квартиру на улице Студенческой для осмотра ремонтных работ, после чего перестала выходить на связь.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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В Москве нашли убитой девушку, жаловавшуюся в полицию на преследование
"25 ноября в ходе проверки по сообщению о пропавшей без вести сотрудниками полиции был осуществлен осмотр квартиры по указанному адресу, в ходе которого в углу, между мешками со строительным мусором, был обнаружен труп хозяйки, завернутый в полиэтилен. По подозрению в совершении данного преступления разыскивается 41-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, проводивший ремонтные работы по указанному адресу", - говорится в сообщении.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "Сотрудниками полиции приняты меры к установлению места нахождения злоумышленника и его задержанию", - отмечается в сообщении.
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