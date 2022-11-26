https://ria.ru/20221126/obse-1834425197.html

В Совфеде прокомментировали попытки исключить Россию из ПА ОБСЕ

В Совфеде прокомментировали попытки исключить Россию из ПА ОБСЕ - РИА Новости, 26.11.2022

В Совфеде прокомментировали попытки исключить Россию из ПА ОБСЕ

У Парламентской ассамблеи ОБСЕ нет возможности исключить Россию, но попытки западных стран и Украины будут продолжаться, заявил РИА Новости в субботу сенатор от РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T11:58

2022-11-26T11:58

2022-11-26T11:58

в мире

россия

обсе

санкции в отношении россии

сергей цеков

варшава

парламентская ассамблея обсе

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. У Парламентской ассамблеи ОБСЕ нет возможности исключить Россию, но попытки западных стран и Украины будут продолжаться, заявил РИА Новости в субботу сенатор от Крыма Сергей Цеков.Украинская делегация будет бойкотировать Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ до тех пор, пока там не решат исключить Россию, сообщило ранее украинское агентство УНИАН со ссылкой на члена украинской делегации Евгению Кравчук."Нет у них возможностей исключить Россию, но они будут их искать", - сказал Цеков.По словам законодателя, Украина пытается в этом вопросе оказать давление на страны Евросоюза, у Киева все предложения в отношении Москвы "всегда негативные".Цеков также отметил, что "если бы Украина ни в чем не участвовала, мир бы стал более спокойным, поскольку основной источник дестабилизации - украинская политическая верхушка".Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров сообщал, что российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии ПА ОБСЕ в Варшаве (24-26 ноября). Позднее МИД Польши подтвердил отказ выдать визы членам российской делегации. Глава отдела коммуникаций и прессы ПА ОБСЕ Нэт Пэрри после этого заявлял РИА Новости, что решение о невыдаче виз российской делегации, члены которой находятся под санкциями Евросоюза, для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве принималось на национальном уровне – польские власти решили не отменять ограничения на поездки, предусмотренные санкциями.

https://ria.ru/20221116/vizy-1831967216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, обсе, санкции в отношении россии, сергей цеков, варшава, парламентская ассамблея обсе