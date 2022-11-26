https://ria.ru/20221126/koreya-1834354576.html

Южная Корея пригласила россиян на свои горнолыжные курорты

Южная Корея пригласила россиян на свои горнолыжные курорты - РИА Новости, 26.11.2022

Южная Корея пригласила россиян на свои горнолыжные курорты

Национальная организация туризма Кореи представила в Москве горнолыжные курорты страны. Эксперты рассчитывают, что возможность покататься на олимпийских... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T12:17

2022-11-26T12:17

2022-11-26T12:39

туризм

туризм

маршруты - туризм

новости - туризм

сеул

южная корея

олимпийские игры

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834306732_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_823e7d94ea9f7e9cf83e49660e3580c8.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Национальная организация туризма Кореи представила в Москве горнолыжные курорты страны. Эксперты рассчитывают, что возможность покататься на олимпийских склонах, богатая экскурсионная программа и отсутствие коронавирусных ограничений привлекут российских туристов. О том, как добраться до Южной Кореи, и об особенностях зимнего отдыха там — в материале РИА Новости.Как попасть в Корею"Горнолыжные курорты Кореи — это удобная инфраструктура, высокий уровень сервиса и широкий спектр услуг. В доковидное время около 450 тысяч туристов со всего мира ежегодно приезжали в страну, чтобы насладиться зимними видами спорта", — отметил заместитель директора Московского представительства Национальной организации туризма Кореи (НОТК) Ли Кёнмин.Он напомнил, что зимние Олимпийские игры 2018 года проходили в Южной Корее в Пхёнчхане. Туристам доступны те склоны, где соревновались лучшие спортсмены.По данным НОТК, в 2019 году россияне совершили 342 987 туристических визитов в Корею. Потом из-за коронавируса поток упал, но сейчас страна полностью открыта.Как уточнила менеджер по маркетингу Московского представительства НОТК Екатерина Лопухина, сейчас все коронавирусные ограничения в Корее сняты, туристам не нужны ни прививки, ни тесты. Виза тоже не понадобится, но необходимо получить электронное разрешение K-ETA на въезд (стоимость составляет 10 000 вон, или около 500 рублей по текущему курсу). Для этого достаточно заполнить анкету на сайте. Разрешение обычно приходит в течение пары часов, максимум на это понадобится несколько дней. Но подготовку документов лучше начинать заблаговременно. Прямых рейсов между Россией и Кореей нет, можно добраться через третьи страны. По словам Екатерины Лопухиной, самый удобный вариант — через Узбекистан. Минимальное время в пути из Москвы с пересадкой займет 14 часов 40 минут, на прямых рейсах можно было долететь за девять часов. Кроме того, из Владивостока в Сеул ходит паром. Время в пути — около 25 часов.Дальше проще. До многих горнолыжных курортов из Сеула можно доехать в течение одного-трех часов.Какой курорт выбратьОлимпийские курорты расположены в провинции Канвондо (на востоке центральной части Корейского полуострова, граничит с Сеулом), именно там находится Пхёнчхан. Так, например, самым центром игр был "Альпенсия Резорт", говорит Екатерина Лопухина. Трасс там не очень много, но именно этот курорт принимал высоких гостей.Склоны "Феникс парка" называют "раем для сноубордистов" благодаря разнообразию трасс и наличию экстрим-парка для скоростного катания. "Тут проходили соревнования по фристайлу, — объяснила Лопухина. — Здесь высококачественный снег, есть трассы для сноуборда с трубами для трюков"."Вивальди Парк" в этой же провинции отличается большими размерами, в "Велли Хилли Парк" 19 трасс и многие из них — для серьезного катания. На территории курорта "Ёнпхён" находится один из самых длинных склонов в Корее протяженностью 5,6 километра.На "Мучжу Тогюсан" в провинции Чолла-пукто (на юго-западе Кореи) расположен горнолыжный склон "Шелковый путь". Длина трасс тут — шесть километров.Курорты провинции Кёнгидо находятся недалеко от Сеула. Например, "Чисан Форест Резорт" — в часе езды от аэропорта, правда, на нем всего семь трасс. Курорт "Кончжиам Резорт" оформлен в североамериканском стиле. Рассчитан он, по словам Екатерины Лопухиной, преимущественно для среднего уровня катания. Из необычных развлечений есть игровой центр для киберспорта.Лопухина отметила, что все курорты отличаются высоким уровнем безопасности, качественными системами искусственного снега. На территории многих горнолыжных центров расположены аквапарки с горячими источниками, поблизости — туристические достопримечательности. В стране постоянно проходят различные фестивали, конкурсы, акции и программы по привлечению гостей.Цена вопроса"Горнолыжная Корея — это премиальное направление для тех, кто имеет опыт спуска на других склонах и ищет что-то новое. Стоимость туров начинается от 150 тысяч рублей без учета самолета", — уточнила Екатерина Лопухина.Авиабилеты в оба конца обойдутся примерно в 57-60 тысяч рублей (на рейсах Uzbekistan Airways) и выше.Ли Кёнмин пояснил, карты "Мир" в Корее не принимают, а выданные российскими банками UnionPay — "не везде и не факт".Эксперты советуют брать с собой наличные. Отвечая на вопрос, сколько же нужно в поездку, Лопухина отметила, что все зависит от запросов. На курортах есть хостелы, апартаменты, отели различных категорий. Можно прекрасно пообедать и на фуд-корте, и в ресторане. Стоимость билетов в музеи сопоставима с российскими и европейскими."Я бы посоветовала сейчас покупать путевки через туроператоров", — отметила Екатерина Лопухина. Это поможет максимально все оплатить в России и рублями.Поедут ли россиянеВ НОТК рассчитывают, что россияне заинтересуются горнолыжными турами в Южную Корею, несмотря на трудности с авиаперелетами и банковскими картами.Организация в преддверии старта зимнего сезона провела исследование. В нем приняли участие 1300 человек из крупных городов нашей страны, предпочитающие активный отдых в горах.Согласно опросу, 55 процентов респондентов планируют отправиться кататься в этом сезоне. При этом 40 процентов участников исследования признались, что предпочитают отдых на заграничных курортах, а 35 процентов выбирают российские склоны. В топ-5 экзотических горнолыжных курортов, по мнению опрошенных, вошли США (25 процентов), Южная Корея (23 процента), Китай и Аргентина (15 процентов), а также Норвегия (пять процентов)."После снятия карантинных ограничений мы наблюдаем рост спроса на Корею, — отметила Лопухина. — Кроме катания, рекомендуем совершить экскурсии по Сеулу и близлежащим провинциям, где можно посетить памятники культуры ЮНЕСКО, отдохнуть в спа или заняться шопингом".

https://ria.ru/20221125/kurorty-1833960956.html

сеул

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, маршруты - туризм, новости - туризм, сеул, южная корея, олимпийские игры, туристы, куда можно лететь, сноуборд