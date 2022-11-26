https://ria.ru/20221126/karabakh-1834505707.html

Минобороны сообщило о трех нарушениях в зоне ответственности в Карабахе

Минобороны сообщило о трех нарушениях в зоне ответственности в Карабахе - РИА Новости, 26.11.2022

Минобороны сообщило о трех нарушениях в зоне ответственности в Карабахе

Зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в зоне ответственности РФ в Нагорном Карабахе, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T22:21

2022-11-26T22:21

2022-11-26T22:21

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нагорный карабах

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ситуация на армяно-азербайджанской границе

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в зоне ответственности РФ в Нагорном Карабахе, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.Уточняется, что командованием российского миротворческого контингента вместе с представителями азербайджанской и армянской сторон проводится разбирательство.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221123/karabakh-1833739621.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, нагорный карабах, москва, ситуация на армяно-азербайджанской границе