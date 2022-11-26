Минобороны сообщило о трех нарушениях в зоне ответственности в Карабахе
Минобороны зафиксировало три нарушения в зоне ответственности в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в зоне ответственности РФ в Нагорном Карабахе, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.
"В зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Уточняется, что командованием российского миротворческого контингента вместе с представителями азербайджанской и армянской сторон проводится разбирательство.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.