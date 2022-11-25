https://ria.ru/20221125/ulyanov-1833921148.html

Михаил Ульянов: МАГАТЭ прекрасно знает, кто обстреливает Запорожскую АЭС

Михаил Ульянов: МАГАТЭ прекрасно знает, кто обстреливает Запорожскую АЭС - РИА Новости, 25.11.2022

Михаил Ульянов: МАГАТЭ прекрасно знает, кто обстреливает Запорожскую АЭС

После серии обстрелов Запорожской АЭС (ЗАЭС) в конце минувшей недели генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что активизировал усилия по созданию... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T10:00

2022-11-25T10:00

2022-11-25T10:18

интервью

михаил ульянов (дипломат)

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После серии обстрелов Запорожской АЭС (ЗАЭС) в конце минувшей недели генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что активизировал усилия по созданию зоны физической и ядерной безопасности на станции. Ранее Совет управляющих МАГАТЭ, собравшись на ноябрьскую сессию, принял ряд резолюций, в том числе по Ирану и по ядерной безопасности Украины. Ряд экспертов полагают, что именно последний документ стал спусковым крючком для возобновления обстрелов ЗАЭС – крупнейшей атомной электростанции в Европе. Справедлива ли эта оценка, когда и как может быть создана защитная зона вокруг ЗАЭС, и нужна ли для этого резолюция Совета Безопасности ООН, чем завершились инспекции МАГАТЭ, вызванные заявлениями России о подготовке на Украине "грязной бомбы", возобновятся ли венские переговоры по восстановлению ядерной сделки – на эти и другие вопросы РИА Новости ответил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.– В среду МАГАТЭ сообщило о встрече гендиректора агентства Рафаэля Гросси с главой Росатома Алексеем Лихачевым в Стамбуле в рамках обсуждения инициативы о создании зоны защиты ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Свидетельствует ли это о прогрессе в переговорах по данной теме?– Процесс консультаций продолжается. Идея была выдвинута главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в начале сентября. Двадцать первого сентября он передал российской и украинской сторонам проект декларации по этому вопросу, которая является предметом обсуждения. Документ уже претерпел определенные изменения, он пока не согласован. Надо иметь в виду, что итоговый результат зависит не только от МАГАТЭ и России, но и от украинской стороны. Россия уже представила конкретные соображения по содержанию проекта декларации. Украина, насколько мне известно, этого еще не сделала, не вступала в предметные консультации с секретариатом МАГАТЭ. Поэтому предсказать результат и сроки его достижения сейчас сложно. У нас отношение, в целом, позитивное, при учете наших обоснованных замечаний. Россия и Украина должны подтвердить, что огонь не должен вестись ни с территории ЗАЭС, ни по ЗАЭС. Это отвечало бы интересам ядерной безопасности не только на Украине или в России, но и во всей Европе.– То есть в декларации МАГАТЭ России и Украине предлагается подтвердить недопущение огня? Или это российская позиция?– Это позиция генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Мы ее разделяем, но надо согласовать и другие элементы "зоны защиты".– Можноли говорить о каких-то сроках создания этой защитной зоны?– Рафаэль Гросси, выдвинув эту инициативу, все время подчеркивал, что вопрос срочный. После обстрелов станции в минувшие выходные дни он говорит, что вопрос архисрочный. Напомню, что на прошлой неделе Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию антиросийского содержания по ядерной безопасности на Украине. Киев воспринял это, судя по всему, как де-факто карт-бланш на возобновление обстрелов ЗАЭС. Как заявил Гросси, кто бы ни стоял за этими действиями, он играет с огнем.– С вашей точки зрения, способствовало бы некоторой разрядке вокруг ЗАЭС, если бы в МАГАТЭ прямо бы обратились к украинской стороне с призывом прекратить обстрел станции?– Конечно. Мы публично говорим о том, что пора назвать вещи своими именами. На станции сейчас находятся четыре сотрудника МАГАТЭ, они отлично знают, откуда ведется огонь. Но гендиректор пока воздерживается от четких заявлений, возможно, в силу отсутствия атрибутивных функций в мандате и в уставе МАГАТЭ, то есть функции определения виновной стороны в подобных ситуациях.– Будет ли Москва обращаться в СБ ООН для принятия закрепляющей договоренность резолюции? Понадобится ли это?– Форма принятия этого документа пока не согласована. Необходимости в резолюции Совета Безопасности я лично не вижу.– Вы упомянули, что на ЗАЭС остаются эксперты МАГАТЭ. Насколько велика вероятность свертывания этой миссии после возобновления обстрелов станции?– В Совете управляющих МАГАТЭ никто не ставил под сомнение целесообразность присутствия на ЗАЭС персонала агентства. Их пребывание там имеет широкую политическую поддержку. Эксперты размещены на станции, что обеспечивает им большую безопасность, чем в случае, если бы они проживали в гостинице в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре, который регулярно подвергается массированным обстрелам. Мы подтверждаем готовность принять все необходимые меры, которые имеются в нашем распоряжении, чтобы обеспечить безопасность этих людей. Но далеко не все зависит от нас. Наличие международного персонала на ЗАЭС, как видим, украинскую сторону не останавливает от обстрелов. При этом украинцы и на Совете управляющих продолжали утверждать, что атаки на станцию предпринимает исключительно российская сторона, то есть русские обстреливают сами себя. Поэтому в рамках создания зоны защиты физической и ядерной безопасности на ЗАЭС необходимо предусмотреть международный мониторинг соблюдения договоренностей. И он должен быть эффективен, иначе декларация останется пустой бумагой. Этот вопрос мы тоже обсуждаем с секретариатом МАГАТЭ.– Совет управляющих МАГАТЭ в резолюции от 17 ноября заявил, что удовлетворен выводами экспертов агентства по итогам проверки на трех объектах на Украине после заявлений России о возможной подготовке так называемой "грязной бомбы". Будет ли Россия настаивать на продолжении работы инспекторов МАГАТЭ на Украине по данному вопросу?– Сама резолюция Совета управляющих МАГАТЭ по ядерной безопасности на Украине, принятая по инициативе Канады и Финляндии, является вопиющим примером непрофессионализма. Мы наблюдаем последние несколько лет резкое падение качества западных дипломатий, в том числе в контексте ситуации вокруг Украины. Достаточно посмотреть на формулировки этой резолюции – так важные международные документы не составляются. Это сделано на "двойку", даже не на "три с минусом". Главная претензия к резолюции – обстрелы ведутся украинской стороной, а всю ответственность резолюция возлагает на Российскую Федерацию. Ни одного слова, ни одного призыва к Украине позаботиться о ядерной безопасности в резолюции нет. Этот документ выходит за рамки компетенции Совета управляющих, как она определена в уставе МАГАТЭ. Резолюция имела целью выплеснуть раздражение в наш адрес, уязвить Российскую Федерацию. Это сугубо политический документ, преследующий сугубо политические цели и имеющий мало общего с задачей укрепить ядерную безопасность на Украине. Авторы не удосужились даже внимательно прочитать заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам упомянутых инспекций. Там достаточно четко написано, что речь идет о первоначальном обзоре ситуации на этих трех украинских объектах. Инспекторы взяли пробы окружающей среды, а это важнейший инструмент в распоряжении МАГАТЭ. Эти пробы переданы в сертифицированные лаборатории. Результат будет известен, возможно, месяца через полтора. Все будет зависеть от скорости работы каждой из лабораторий, которые действуют независимо. Это может занять от двух до шести месяцев, в среднем – два-три месяца. Так что, возможно, к концу декабря или началу января будут известны результаты проб, и только тогда можно будет более или менее уверенно ответить на вопрос, создавалась ли "грязная бомба" на этих трех объектах или нет.– Насколькообстоятельной, по вашему мнению, были эти проверки специалистами МАГАТЭ? Можно ли положиться на их выводы?– Инспекторы на каждом из объектов работали не более восьми часов, может быть даже меньше. Сложно предположить, что за это время они обошли каждый уголок на огромных предприятиях. Надо сказать, что МАГАТЭ – авторитетная организация, которая играет ведущую роль в обеспечении соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия, там работают хорошие профессионалы. Но нужно иметь в виду, что агентство занимается ядерным материалом – плутонием, ураном и торием. При этом в компетенцию МАГАТЭ не входит работа с радиоактивным материалом, таким как цезий, кобальт, стронций. Поэтому я бы ответил очень аккуратно: да, МАГАТЭ – авторитетная организация, которая в принципе в состоянии выявить создание "грязной бомбы" при определенных обстоятельствах. Но на Украине сотни, если не тысячи объектов, где имеются радиоактивные материалы. Все их проверить невозможно.– Должен ли Совет управляющих МАГАТЭ собраться и отреагировать на данные о результате проб, взятых в ходе инспекций на три объекта на Украине?– Я не вижу никакой необходимости в созыве Совета управляющих, если результаты проб не будут вызывать опасений.– А если будут?– Я призываю дождаться результатов проб, а не гадать на кофейной гуще. Если итоги анализа окажутся положительными, то Совету управляющих, конечно, придется реагировать. Но для этого нужно дождаться результатов этих трех инспекций, важнейшей составной частью которых является анализ проб, который еще не завершен.– На ноябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ была принята еще и иранская резолюция, которая привела к тому, что в Иране объявили о наращивании обогащения урана. Это тоже, с вашей точки зрения, следствие непрофессиональной или политизированной работы Совета управляющих? И это намеренные действия, которые ведут к откату в переговорах по ядерной сделке, по сотрудничеству Ирана с МАГАТЭ? Зачем это делается, ради чего?– Эти вопросы мы задавали авторам резолюции и в кулуарах, и публично в ходе заседаний. Парадокс состоит в том, что авторами резолюции стали четыре западных участника венских переговоров по восстановлению ядерной сделки, включая США, которые в прошлом демонстрировали несколько более ответственный подход, чем европейцы. "Евротройка" почему-то делает ставку на подобные резолюции, хотя опыт показывает их контрпродуктивность. Главное же – резолюция была крайне несвоевременной. На венских переговорах по восстановлению СВПД уже несколько месяцев не происходит ничего, и это связано во многом с прошедшими промежуточными выборами в США. В предвыборной ситуации администрации президента США Джо Байдена было, судя по всему, некомфортно заниматься заключением договоренностей по иранской ядерной программе. Выборы прошли, самое время собраться вновь и завершить переговорный марафон, все условия для этого есть. Иран настроен конструктивно, западным участникам переговоров об этом известно. Но вместо того, чтобы финализировать сделку, они вносят резолюцию, которая неизбежно и по крайне мере временно подсекает венский переговорный процесс. Конечно, иранцы могли бы более активно работать с секретариатом МАГАТЭ и давно закрыть вопросы, связанные с выявленными частицами антропогенного урана на трех площадках. Речь идет о событиях 20-летней давности. Если там какая-то незаявленная деятельность и велась, то Иран давно, 20 лет назад, прекратил ее. С точки зрения рисков режиму нераспространения эта тема не играет абсолютно никакой роли. Но в силу наличия у западных членов Совета управляющих антииранского запала этот сюжет приобрел непропорционально большое значение, не адекватное существу вопроса. Иран планировал до конца ноября пригласить команду МАГАТЭ для обсуждения путей урегулирования этой застарелой проблемы. Но пока никакого приглашения не последовало. И я не уверен, что оно последует до конца этого месяца. Резолюция, по всей видимости, в определенной мере подсекла и перспективу взаимодействия Тегерана с секретариатом МАГАТЭ по урегулированию этих вопросов. Мы предупреждали, что принятие этой резолюции будет иметь негативные последствия. Так оно и произошло. Получается, что большинство членов Совета управляющих пошли по пути эскалации под прикрытием слов о важности сотрудничества в урегулировании нерешенных вопросов.– Какдолго продлится эта эскалация, когда возобновятся венские переговоры и возобновятся ли они вообще?– Я думаю, что имеется возможность завершить переговоры по восстановлению СВПД очень быстро, буквально за пару дней. Практически все элементы "пакетного решения" согласованы. В одном из интервью я уже говорил, что до финишной линии осталось "пять минут". Теперь это "пять секунд". Все вопросы решаемы в кратчайшие сроки при наличии политической воли. А вот е- у западных участников переговоров – "евротройки" и Соединенных Штатов – как раз, похоже, нет. Жизнь покажет, пропала ли эта воля восстанавливать ядерную сделку навсегда или всего лишь на время. Но в любом случае резолюция Совета управляющих подвергла венский процесс серьезному риску. Надо надеяться, что уже проведенная масштабная работа по восстановлению СВПД не пропадет, тем более что убедительной альтернативы этой сделке нет. На разработку СВПД потребовалось несколько лет очень упорной и энергичной работы. Если сейчас начать с нуля, то потребуется не меньше времени, а позитивный результат вовсе не предопределен.– Невлияет ли тема обвинений в адрес Ирана в поставках России ударных вооружений на ход переговоров по СВПД?– Да, в США это называют в качестве одного из предлогов для отсутствия возможности завершить в ближайшее время венские переговоры на позитивной ноте. В данном случае такой подход представляется фундаментальной ошибкой – СВПД удалось заключить потому, что было решено сфокусироваться исключительно на ядерных вопросах и не вовлекать в этот тяжелый, трудоемкий процесс посторонние темы, которыми нельзя эффективно заниматься на переговорах по атому. И этот принцип до сих пор соблюдался на венских переговорах по восстановлению ядерной сделки.– Создается впечатление, в том числе в свете двух последних резолюций Совета управляющих МАГАТЭ, что западные партнеры прилагают все силы для того, чтобы выставить Россию изолированной стороной. Как вы можете прокомментировать это, исходя из вашего венского опыта?– На самом деле, никакой изоляции нет, а западные партнеры выдают желаемое за действительное. Мир не сводится к Западу, он гораздо шире. В ходе генеральной конференции МАГАТЭ в сентябре западные страны пытались сколотить как можно более широкую группу соавторов заявления по украинской тематике. Но из азиатских стран в соавторы вошли только Япония и Южная Корея, с Ближнего Востока – только Израиль, ни одна африканская страна присоединиться к этому заявлению не захотела, а из стран Латинской Америки в соавторы вошли три-четыре государства, которые обычно следуют в русле политики Вашингтона. Можно ли называть это изоляцией?Что касается Совета управляющих МАГАТЭ, то он формируется таким образом, что у коллективного Запада автоматическое большинство по всем вопросам. Дисциплина там жесткая, и если "старший" в Вашингтоне приказал, то "младшие" в Европе берут под козырек. Но при этом и по Ирану, и по Украине результаты голосования оказались не такими уж блестящими для Запада. Они получили несколько более скромную поддержку, чем аналогичные резолюции, принятые, соответственно, в июне и в сентябре. Семь влиятельных стран, включая, скажем, Индию, Пакистан и ЮАР, воздержались. Особо хочу отметить очень тесное взаимодействие между Россией и Китаем в работе Совета управляющих. Мы вместе голосовали против, проявив надежное и прочное партнерство на венской дипломатической площадке. Учитывая перечень стран, которые воздержались при голосовании или голосовали против, можно сказать, что более половины человечества отказали этим резолюциям в поддержке.

https://ria.ru/20221124/zona-1833906523.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221124/rosatom-1833904145.html

https://ria.ru/20221124/zaes-1833869779.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221121/magate-1833044080.html

https://ria.ru/20221123/rasshirenie-1833521144.html

https://ria.ru/20221122/ssha-1833415805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, михаил ульянов (дипломат), украина, россия, магатэ, запорожская аэс, оон, алексей лихачев, рафаэль гросси