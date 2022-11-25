https://ria.ru/20221125/proby-1834102532.html

Постпред России назвал сроки изучения проб, взятых МАГАТЭ на Украине

Постпред России назвал сроки изучения проб, взятых МАГАТЭ на Украине - РИА Новости, 25.11.2022

Постпред России назвал сроки изучения проб, взятых МАГАТЭ на Украине

Результат исследования проб, взятых Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на трех объектах на Украине в рамках проверки возможных следов "грязной РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T04:40

2022-11-25T04:40

2022-11-25T04:40

михаил ульянов (дипломат)

рафаэль гросси

игорь кириллов

россия

украина

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магатэ

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ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Результат исследования проб, взятых Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на трех объектах на Украине в рамках проверки возможных следов "грязной бомбы", может быть известен через месяц-полтора, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Инспекторы взяли пробы окружающей среды, а это важнейший инструмент в распоряжении МАГАТЭ. Эти пробы переданы в сертифицированные лаборатории. Результат будет известен, возможно, месяца через полтора. Все будет зависеть от скорости работы каждой из лабораторий, которые действуют независимо", - сказал Ульянов, добавив, что, "возможно, к концу декабря или началу января будут известны результаты проб, и только тогда можно будет более или менее уверенно ответить на вопрос, создавалась ли "грязная бомба" на этих трех объектах или нет".Как заявил ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекция агентства не смогла обнаружить признаков подготовки "грязной бомбы" по итогам предварительного изучения трех ядерных объектов на Украине. Проверки инспекторов МАГАТЭ прошли по запросу Киева после заявлений России о планах украинской стороны применить "грязную бомбу".Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Россия полагает, что создание Киевом "грязной бомбы" проходит не без участия западных кураторов, заявил позже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.

https://ria.ru/20221118/magate-1832670032.html

https://ria.ru/20221115/obzor-1831780145.html

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михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, игорь кириллов, россия, украина, киев, магатэ