https://ria.ru/20221125/peresild-1834297069.html
Юлия Пересильд вышла в свет с новым возлюбленным
Юлия Пересильд вышла в свет с новым возлюбленным - РИА Новости, 25.11.2022
Юлия Пересильд вышла в свет с новым возлюбленным
Юлия Пересильд и Михаил Тройник появились вместе на премии OK! Awards "Больше чем звезды". Это первое светское мероприятие, на которое они пришли как пара... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:39
2022-11-25T17:39
2022-11-25T17:39
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Юлия Пересильд и Михаил Тройник появились вместе на премии OK! Awards "Больше чем звезды". Это первое светское мероприятие, на которое они пришли как пара. Позже в соцсетях актеры поделились совместными фото."Я люблю эту женщину", — написал Михаил под снимком.Юлия же назвала избранника своей "поддержкой, опорой и любовью".Совместной работой для них стал фильм "Вызов" Клима Шипенко, часть съемок которого проходила на борту Международной космической станции.У Юлии две дочери от Алексея Учителя, Анна и Мария. Дебют юной Анны (девочка любит называть себя Анкой) в картине "Тибра" был отмечен призом за лучшую женскую роль на фестивале SOL в Испании.Михаил Тройник играет в театре и кино, известен по таким проектам, как "Метод", "Чики", "Иванько".
https://ria.ru/20221005/vyzov-1821652112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, юлия пересильд, знаменитости, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Юлия Пересильд, Знаменитости, Кино и сериалы
Юлия Пересильд вышла в свет с новым возлюбленным
Юлия Пересильд пришла на премию ОК! с коллегой по фильму "Вызов" Михаилом Тройником
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Юлия Пересильд и Михаил Тройник появились вместе на премии OK! Awards "Больше чем звезды". Это первое светское мероприятие, на которое они пришли как пара. Позже в соцсетях актеры поделились совместными фото.
"Я люблю эту женщину", — написал Михаил под снимком.
Юлия же назвала избранника своей "поддержкой, опорой и любовью".
Совместной работой для них стал фильм "Вызов" Клима Шипенко, часть съемок которого проходила на борту Международной космической станции.
У Юлии две дочери от Алексея Учителя
, Анна и Мария. Дебют юной Анны (девочка любит называть себя Анкой) в картине "Тибра" был отмечен призом за лучшую женскую роль
на фестивале SOL в Испании.
Михаил Тройник играет в театре и кино, известен по таким проектам, как "Метод", "Чики", "Иванько".