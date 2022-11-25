https://ria.ru/20221125/peresild-1834297069.html

Юлия Пересильд вышла в свет с новым возлюбленным

Юлия Пересильд вышла в свет с новым возлюбленным - РИА Новости, 25.11.2022

Юлия Пересильд вышла в свет с новым возлюбленным

Юлия Пересильд и Михаил Тройник появились вместе на премии OK! Awards "Больше чем звезды". Это первое светское мероприятие, на которое они пришли как пара... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T17:39

2022-11-25T17:39

2022-11-25T17:39

культура

новости культуры

юлия пересильд

знаменитости

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834273238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5757671ea16ea6751a9928c357a620c1.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Юлия Пересильд и Михаил Тройник появились вместе на премии OK! Awards "Больше чем звезды". Это первое светское мероприятие, на которое они пришли как пара. Позже в соцсетях актеры поделились совместными фото."Я люблю эту женщину", — написал Михаил под снимком.Юлия же назвала избранника своей "поддержкой, опорой и любовью".Совместной работой для них стал фильм "Вызов" Клима Шипенко, часть съемок которого проходила на борту Международной космической станции.У Юлии две дочери от Алексея Учителя, Анна и Мария. Дебют юной Анны (девочка любит называть себя Анкой) в картине "Тибра" был отмечен призом за лучшую женскую роль на фестивале SOL в Испании.Михаил Тройник играет в театре и кино, известен по таким проектам, как "Метод", "Чики", "Иванько".

https://ria.ru/20221005/vyzov-1821652112.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, юлия пересильд, знаменитости, кино и сериалы