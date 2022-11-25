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Юлия Пересильд вышла в свет с новым возлюбленным - РИА Новости, 25.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221125/peresild-1834297069.html
Юлия Пересильд вышла в свет с новым возлюбленным
Юлия Пересильд вышла в свет с новым возлюбленным - РИА Новости, 25.11.2022
Юлия Пересильд вышла в свет с новым возлюбленным
Юлия Пересильд и Михаил Тройник появились вместе на премии OK! Awards "Больше чем звезды". Это первое светское мероприятие, на которое они пришли как пара... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:39
2022-11-25T17:39
культура
новости культуры
юлия пересильд
знаменитости
кино и сериалы
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Юлия Пересильд и Михаил Тройник появились вместе на премии OK! Awards "Больше чем звезды". Это первое светское мероприятие, на которое они пришли как пара. Позже в соцсетях актеры поделились совместными фото."Я люблю эту женщину", — написал Михаил под снимком.Юлия же назвала избранника своей "поддержкой, опорой и любовью".Совместной работой для них стал фильм "Вызов" Клима Шипенко, часть съемок которого проходила на борту Международной космической станции.У Юлии две дочери от Алексея Учителя, Анна и Мария. Дебют юной Анны (девочка любит называть себя Анкой) в картине "Тибра" был отмечен призом за лучшую женскую роль на фестивале SOL в Испании.Михаил Тройник играет в театре и кино, известен по таким проектам, как "Метод", "Чики", "Иванько".
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новости культуры, юлия пересильд, знаменитости, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Юлия Пересильд, Знаменитости, Кино и сериалы
17:39 25.11.2022
 
Юлия Пересильд вышла в свет с новым возлюбленным

Юлия Пересильд пришла на премию ОК! с коллегой по фильму "Вызов" Михаилом Тройником

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник на торжественной церемонии вручения премии ОК! Awards "Больше чем звезды"
Актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник на торжественной церемонии вручения премии ОК! Awards Больше чем звезды - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Юлия Пересильд и Михаил Тройник появились вместе на премии OK! Awards "Больше чем звезды". Это первое светское мероприятие, на которое они пришли как пара. Позже в соцсетях актеры поделились совместными фото.
"Я люблю эту женщину", — написал Михаил под снимком.
Юлия же назвала избранника своей "поддержкой, опорой и любовью".
Совместной работой для них стал фильм "Вызов" Клима Шипенко, часть съемок которого проходила на борту Международной космической станции.
У Юлии две дочери от Алексея Учителя, Анна и Мария. Дебют юной Анны (девочка любит называть себя Анкой) в картине "Тибра" был отмечен призом за лучшую женскую роль на фестивале SOL в Испании.
Михаил Тройник играет в театре и кино, известен по таким проектам, как "Метод", "Чики", "Иванько".
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