https://ria.ru/20220705/peresild-1800389296.html
Дочь Пересильд получила награду на международном фестивале в Испании
Дочь Пересильд получила награду на международном фестивале в Испании - РИА Новости, 05.07.2022
Дочь Пересильд получила награду на международном фестивале в Испании
Дочь Юлии Пересильд Анка получила главную женскую награду на международном фестивале SOL в Торревьехе (Испания), сообщает пресс-служба кинокомпании Централ... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:59
2022-07-05T14:59
2022-07-05T14:59
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кино и сериалы
юлия пересильд
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виктория исакова
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Дочь Юлии Пересильд Анка получила главную женскую награду на международном фестивале SOL в Торревьехе (Испания), сообщает пресс-служба кинокомпании Централ Партнершип. На церемонии награждения представители жюри отметили ее сильную игру в дебютном проекте — фильме "Тибра" режиссера Анны Гороян, говорится в пресс-релизе.Анка сыграла 13-летнюю девочку-альбиноса по прозвищу Мука. Ее героиня единственный свидетель загадочного исчезновения сверстницы. И Мука влюбляется в главного подозреваемого. "Этот фильм про доброту, про человечность, — рассказывает Анка Пересильд. — Для меня эта картина о том, как важно принимать людей такими, какие они есть, не оставаться безучастными. Не важно, какой у кого цвет волос или форма ушей — любовь спасет мир. Думаю, эта тема отзовется у каждого, поэтому она так понравилась первым зрителям".В картине также снимались Виктория Исакова, Артем Быстров, Влад Коноплев, Василиса Савкина и другие. Художественный руководитель ленты — Юрий Мороз ("Угрюм-река", "Содержанки", "Ликвидация"). Фильм "Тибра" выйдет в прокат 15 сентября 2022.
https://ria.ru/20220704/festival-1800043026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, юлия пересильд, испания, виктория исакова
Дочь Пересильд получила награду на международном фестивале в Испании
Дочь Юлии Пересильд Анка получила награду на международном фестивале SOL в Испании
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Дочь Юлии Пересильд Анка получила главную женскую награду на международном фестивале SOL в Торревьехе (Испания), сообщает пресс-служба кинокомпании Централ Партнершип.
На церемонии награждения представители жюри отметили ее сильную игру в дебютном проекте — фильме "Тибра" режиссера Анны Гороян, говорится в пресс-релизе.
Анка сыграла 13-летнюю девочку-альбиноса по прозвищу Мука. Ее героиня единственный свидетель загадочного исчезновения сверстницы. И Мука влюбляется в главного подозреваемого.
"Этот фильм про доброту, про человечность, — рассказывает Анка Пересильд. — Для меня эта картина о том, как важно принимать людей такими, какие они есть, не оставаться безучастными. Не важно, какой у кого цвет волос или форма ушей — любовь спасет мир. Думаю, эта тема отзовется у каждого, поэтому она так понравилась первым зрителям".
В картине также снимались Виктория Исакова, Артем Быстров, Влад Коноплев, Василиса Савкина и другие. Художественный руководитель ленты — Юрий Мороз ("Угрюм-река", "Содержанки", "Ликвидация").
Фильм "Тибра" выйдет в прокат 15 сентября 2022.