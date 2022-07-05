https://ria.ru/20220705/peresild-1800389296.html

Дочь Пересильд получила награду на международном фестивале в Испании

Дочь Пересильд получила награду на международном фестивале в Испании - РИА Новости, 05.07.2022

Дочь Пересильд получила награду на международном фестивале в Испании

Дочь Юлии Пересильд Анка получила главную женскую награду на международном фестивале SOL в Торревьехе (Испания), сообщает пресс-служба кинокомпании Централ... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:59

2022-07-05T14:59

2022-07-05T14:59

культура

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кино и сериалы

юлия пересильд

испания

виктория исакова

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Дочь Юлии Пересильд Анка получила главную женскую награду на международном фестивале SOL в Торревьехе (Испания), сообщает пресс-служба кинокомпании Централ Партнершип. На церемонии награждения представители жюри отметили ее сильную игру в дебютном проекте — фильме "Тибра" режиссера Анны Гороян, говорится в пресс-релизе.Анка сыграла 13-летнюю девочку-альбиноса по прозвищу Мука. Ее героиня единственный свидетель загадочного исчезновения сверстницы. И Мука влюбляется в главного подозреваемого. "Этот фильм про доброту, про человечность, — рассказывает Анка Пересильд. — Для меня эта картина о том, как важно принимать людей такими, какие они есть, не оставаться безучастными. Не важно, какой у кого цвет волос или форма ушей — любовь спасет мир. Думаю, эта тема отзовется у каждого, поэтому она так понравилась первым зрителям".В картине также снимались Виктория Исакова, Артем Быстров, Влад Коноплев, Василиса Савкина и другие. Художественный руководитель ленты — Юрий Мороз ("Угрюм-река", "Содержанки", "Ликвидация"). Фильм "Тибра" выйдет в прокат 15 сентября 2022.

https://ria.ru/20220704/festival-1800043026.html

испания

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, юлия пересильд, испания, виктория исакова