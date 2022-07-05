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Дочь Пересильд получила награду на международном фестивале в Испании - РИА Новости, 05.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220705/peresild-1800389296.html
Дочь Пересильд получила награду на международном фестивале в Испании
Дочь Пересильд получила награду на международном фестивале в Испании - РИА Новости, 05.07.2022
Дочь Пересильд получила награду на международном фестивале в Испании
Дочь Юлии Пересильд Анка получила главную женскую награду на международном фестивале SOL в Торревьехе (Испания), сообщает пресс-служба кинокомпании Централ... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:59
2022-07-05T14:59
культура
новости культуры
кино и сериалы
юлия пересильд
испания
виктория исакова
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Дочь Юлии Пересильд Анка получила главную женскую награду на международном фестивале SOL в Торревьехе (Испания), сообщает пресс-служба кинокомпании Централ Партнершип. На церемонии награждения представители жюри отметили ее сильную игру в дебютном проекте — фильме "Тибра" режиссера Анны Гороян, говорится в пресс-релизе.Анка сыграла 13-летнюю девочку-альбиноса по прозвищу Мука. Ее героиня единственный свидетель загадочного исчезновения сверстницы. И Мука влюбляется в главного подозреваемого. "Этот фильм про доброту, про человечность, — рассказывает Анка Пересильд. — Для меня эта картина о том, как важно принимать людей такими, какие они есть, не оставаться безучастными. Не важно, какой у кого цвет волос или форма ушей — любовь спасет мир. Думаю, эта тема отзовется у каждого, поэтому она так понравилась первым зрителям".В картине также снимались Виктория Исакова, Артем Быстров, Влад Коноплев, Василиса Савкина и другие. Художественный руководитель ленты — Юрий Мороз ("Угрюм-река", "Содержанки", "Ликвидация"). Фильм "Тибра" выйдет в прокат 15 сентября 2022.
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новости культуры, кино и сериалы, юлия пересильд, испания, виктория исакова
14:59 05.07.2022
 
Дочь Пересильд получила награду на международном фестивале в Испании

Дочь Юлии Пересильд Анка получила награду на международном фестивале SOL в Испании

© Фото : предоставлено пресс-службой Централ ПартнершипСъемки фильма "Тибра"
Съемки фильма Тибра - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Дочь Юлии Пересильд Анка получила главную женскую награду на международном фестивале SOL в Торревьехе (Испания), сообщает пресс-служба кинокомпании Централ Партнершип.
На церемонии награждения представители жюри отметили ее сильную игру в дебютном проекте — фильме "Тибра" режиссера Анны Гороян, говорится в пресс-релизе.
© Фото : предоставлено пресс-службой Централ ПартнершипСъемки фильма "Тибра"
Съемки фильма Тибра - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
Съемки фильма "Тибра"
Анка сыграла 13-летнюю девочку-альбиноса по прозвищу Мука. Ее героиня единственный свидетель загадочного исчезновения сверстницы. И Мука влюбляется в главного подозреваемого.
"Этот фильм про доброту, про человечность, — рассказывает Анка Пересильд. — Для меня эта картина о том, как важно принимать людей такими, какие они есть, не оставаться безучастными. Не важно, какой у кого цвет волос или форма ушей — любовь спасет мир. Думаю, эта тема отзовется у каждого, поэтому она так понравилась первым зрителям".
© Фото : предоставлено пресс-службой Централ ПартнершипСъемки фильма "Тибра"
Съемки фильма Тибра - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
Съемки фильма "Тибра"
В картине также снимались Виктория Исакова, Артем Быстров, Влад Коноплев, Василиса Савкина и другие. Художественный руководитель ленты — Юрий Мороз ("Угрюм-река", "Содержанки", "Ликвидация").
Фильм "Тибра" выйдет в прокат 15 сентября 2022.
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КультураНовости культурыКино и сериалыЮлия ПересильдИспанияВиктория Исакова
 
 
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