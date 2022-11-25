https://ria.ru/20221125/mirotvortsy-1834096421.html

Подполковник в отставке рассказал о работе российских миротворцев

Подполковник в отставке рассказал о работе российских миротворцев - РИА Новости, 25.11.2022

Подполковник в отставке рассказал о работе российских миротворцев

Миротворческие контингенты из России выполняют задачи по поддержанию мира в Приднестровье и Нагорном Карабахе, в то же время 80 россиян участвуют в девяти... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T00:59

2022-11-25T00:59

2022-11-25T00:59

сергей лавров

россия

нагорный карабах

ближний восток

оон

одкб

центральный военный округ

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Миротворческие контингенты из России выполняют задачи по поддержанию мира в Приднестровье и Нагорном Карабахе, в то же время 80 россиян участвуют в девяти миротворческих операциях ООН в различных регионах мира, сообщил РИА Новости в День военного миротворца президент Межрегиональной общественной организация ветеранов миротворческих миссий ООН, подполковник в отставке Сергей Лавров.Двадцать пятого ноября исполняется 49 лет со дня, когда первая группа советских офицеров получила официальный статус военных наблюдателей ООН в миссии ОНВУП/UNTSO (Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия/United Nations Truce Supervision Organization) на Ближнем Востоке. В России ежегодно этот день неофициально отмечается как День российского военного миротворца."Сегодня наши военные наблюдатели, полицейские и штабные офицеры несут нелегкую службу в девяти из 12 миротворческих миссий ООН, достойно представляя Россию на миротворческом треке. По данным к началу октября, в этих миссиях под флагом ООН находятся 80 миротворцев. Приятно отметить, что теперь Россию представляют и 12 женщин - восемь полицейских и четыре военнослужащих", - сообщил Лавров.По его словам, 29 россиян работают военными наблюдателями, 21 - офицерами штабов, 30 – полицейскими. По количеству военных наблюдателей в миссиях ООН Россия занимает седьмое место, по числу предоставленного военного контингента - 64 место.География работы российских миротворцев по линии ООН включает в себя регионы Африки, Средиземноморья, Балканы. В частности, представители России работают на Ближнем Востоке, в Западной Сахаре, Центральной Африканской Республике (ЦАР), Конго, на Кипре, в Косово, в анклаве Абьей (спорная территория на границе Северного и Южного Судана), в самом Южном Судане, а также в политической миссии ООН в Северном Судане.Помимо миссий ООН, российские миротворцы участвуют в операциях по поддержанию мира в Приднестровье и в Нагорном Карабахе. В январе 2022 года по линии ОДКБ российские десантники совместно с союзными контингентами оказали содействие властям Казахстана в охране важных государственных и стратегических объектов и поддержании правопорядка в ходе массовых протестов в стране.Ранее российские военнослужащие обеспечивали мир в Боснии и Герцеговине, в Южной Осетии и Абхазии, Сьерра-Леоне, Чаде, Либерии, а также в Таджикистане, Анголе и Нагорном Карабахе. Операции проводились как по линии ООН, так и в рамках миротворческих миссий на основе межгосударственных договоренностей. Если же учесть деятельность военных наблюдателей, не имеющих права носить оружие, то география участия россиян будет еще шире.Специально для операций по поддержанию мира и подготовки военнослужащих к таким миссиям в Вооруженных силах России сформирована 15-я отдельная гвардейская мотострелковая (миротворческая) бригада Центрального военного округа (ЦВО). Бойцы бригады могут входить в состав миротворческих контингентов по решению президента России, а также в интересах СНГ, ООН, ОБСЕ, ШОС.Всего за 49 лет более 4 тысяч советских и российских офицеров приняли участие в 42 из 72 миротворческих операций ООН. За это время в 18 миротворческих миссиях ООН погибли 52 советских и российских миротворца.

https://ria.ru/20220510/mirotvortsy-1787748700.html

https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785476293.html

россия

нагорный карабах

ближний восток

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сергей лавров, россия, нагорный карабах, ближний восток, оон, одкб, центральный военный округ