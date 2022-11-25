Подполковник в отставке рассказал о работе российских миротворцев
Подполковник в отставке Лавров: российские миротворцы задействованы в девяти миссиях ООН
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРабота российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Миротворческие контингенты из России выполняют задачи по поддержанию мира в Приднестровье и Нагорном Карабахе, в то же время 80 россиян участвуют в девяти миротворческих операциях ООН в различных регионах мира, сообщил РИА Новости в День военного миротворца президент Межрегиональной общественной организация ветеранов миротворческих миссий ООН, подполковник в отставке Сергей Лавров.
Двадцать пятого ноября исполняется 49 лет со дня, когда первая группа советских офицеров получила официальный статус военных наблюдателей ООН в миссии ОНВУП/UNTSO (Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия/United Nations Truce Supervision Organization) на Ближнем Востоке. В России ежегодно этот день неофициально отмечается как День российского военного миротворца.
"Сегодня наши военные наблюдатели, полицейские и штабные офицеры несут нелегкую службу в девяти из 12 миротворческих миссий ООН, достойно представляя Россию на миротворческом треке. По данным к началу октября, в этих миссиях под флагом ООН находятся 80 миротворцев. Приятно отметить, что теперь Россию представляют и 12 женщин - восемь полицейских и четыре военнослужащих", - сообщил Лавров.
По его словам, 29 россиян работают военными наблюдателями, 21 - офицерами штабов, 30 – полицейскими. По количеству военных наблюдателей в миссиях ООН Россия занимает седьмое место, по числу предоставленного военного контингента - 64 место.
География работы российских миротворцев по линии ООН включает в себя регионы Африки, Средиземноморья, Балканы. В частности, представители России работают на Ближнем Востоке, в Западной Сахаре, Центральной Африканской Республике (ЦАР), Конго, на Кипре, в Косово, в анклаве Абьей (спорная территория на границе Северного и Южного Судана), в самом Южном Судане, а также в политической миссии ООН в Северном Судане.
Помимо миссий ООН, российские миротворцы участвуют в операциях по поддержанию мира в Приднестровье и в Нагорном Карабахе. В январе 2022 года по линии ОДКБ российские десантники совместно с союзными контингентами оказали содействие властям Казахстана в охране важных государственных и стратегических объектов и поддержании правопорядка в ходе массовых протестов в стране.
Ранее российские военнослужащие обеспечивали мир в Боснии и Герцеговине, в Южной Осетии и Абхазии, Сьерра-Леоне, Чаде, Либерии, а также в Таджикистане, Анголе и Нагорном Карабахе. Операции проводились как по линии ООН, так и в рамках миротворческих миссий на основе межгосударственных договоренностей. Если же учесть деятельность военных наблюдателей, не имеющих права носить оружие, то география участия россиян будет еще шире.
Специально для операций по поддержанию мира и подготовки военнослужащих к таким миссиям в Вооруженных силах России сформирована 15-я отдельная гвардейская мотострелковая (миротворческая) бригада Центрального военного округа (ЦВО). Бойцы бригады могут входить в состав миротворческих контингентов по решению президента России, а также в интересах СНГ, ООН, ОБСЕ, ШОС.
Всего за 49 лет более 4 тысяч советских и российских офицеров приняли участие в 42 из 72 миротворческих операций ООН. За это время в 18 миротворческих миссиях ООН погибли 52 советских и российских миротворца.
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