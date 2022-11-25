https://ria.ru/20221125/koreya-1834113684.html

Оппозиция Южной Кореи потребовала отставки главы МВД

Оппозиция Южной Кореи потребовала отставки главы МВД - РИА Новости, 25.11.2022

Оппозиция Южной Кореи потребовала отставки главы МВД

Лидер фракции главной оппозиционной Объединенной демократической партии в парламенте Южной Кореи Пак Хон Гын в пятницу потребовал от президента страны Юн Сок... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T09:01

2022-11-25T09:01

2022-11-25T09:01

в мире

юн сок ель

южная корея

сеул

давка в сеуле

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СЕУЛ, 25 ноя – РИА Новости. Лидер фракции главной оппозиционной Объединенной демократической партии в парламенте Южной Кореи Пак Хон Гын в пятницу потребовал от президента страны Юн Сок Ёля уволить министра внутренних дел Ли Сан Мина в качестве меры ответственности за произошедшую в Итхэвоне давку, где погибли 158 человек, передает агентство Рёнхап."Президент Юн Сок Ель должен принять четкие меры по увольнению министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина к понедельнику, когда исполняется месяц со дня трагедии в Итхэвоне… Если президент в конечном счете бросит вызов воле народа, парламент строго привлечет министра к ответственности за трагедию", - заявил Пак Хон Гын.Как отмечает агентство, это означает, что если Юн Сок Ёль не выполнит требование, демократическая партия будет настаивать на привлечении министра к ответственности через парламент, например вынесении вотума недоверия министру или даже на его импичменте. Демократическая партия сейчас обладает 169 местами из 300 в парламенте Южной Кореи.Министр внутренних дел и другие высокопоставленные правительственные чиновники подверглись критике за неспособность предотвратить давку, несмотря на имевшиеся предупреждения о возможности несчастных случаев, ввиду скопления в районе Итхэвон более 100 тысяч человек для первого с начала пандемии коронавируса празднование Хэллоуина после отмены масочного режима на улице.Демократы утверждают, что надлежащее расследование по делу в отношении полиции и других высокопоставленных чиновников будет невозможно до тех пор, пока министр внутренних дел, курирующий полицию, остается на своем посту.Однако вердикт парламента, даже в случае принятия, не приведет к увольнению Ли Сан Мина, поскольку не обязателен к исполнению юридически. В сентябре демократы вынесли вотум недоверия министру иностранных дел Пак Чину, но президент отклонил его.Парламент Южной Кореи, Национальное собрание, в четверг одобрил план парламентского расследования трагедии с давкой в районе Сеула Итхэвон на Хэллоуин 29 октября, в результате которой погибли 158 человек. Специальный парламентский комитет из 18 членов разработал план проведения слушаний и других следственных действий в связи с трагедией. Расследование продлится до 7 января.Изначально предполагалось, что под расследование попадет группа мониторинга государственных дел администрации президента, национальный центр управления кризисными ситуациями, канцелярия премьер-министра, министерства внутренних дел и здравоохранения, а также Верховная прокуратура, полиция и пожарное управление, городское правительство Сеула и местные власти округа Йонсан. Но из-за разногласий по поводу масштабов расследования между оппозицией и правящей партией в результате компромисса парламент решил вызвать для расследования только сотрудников прокуратуры, ответственных за преступления с наркотиками, которые, предположительно, виноваты в том, что полиция в день трагедии не сосредоточилась на контроле толпы.

https://ria.ru/20221114/proisshestviya-1831249450.html

https://ria.ru/20221107/koreya-1829682474.html

https://ria.ru/20221031/seul-1828079091.html

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сеул

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, юн сок ель, южная корея, сеул, давка в сеуле