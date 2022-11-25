https://ria.ru/20221125/briks-1834300179.html

В Госдуме заявили, что БРИКС становится все весомее

В Госдуме заявили, что БРИКС становится все весомее - РИА Новости, 25.11.2022

В Госдуме заявили, что БРИКС становится все весомее

Объединение БРИКС становится все весомее, набирает силу на международной арене и имеет огромный потенциал, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T17:35

2022-11-25T17:35

2022-11-25T17:35

анна кузнецова

россия

брикс

госдума рф

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. Объединение БРИКС становится все весомее, набирает силу на международной арене и имеет огромный потенциал, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова."Прежде всего отмечу, что союз стран БРИКС становится все весомее, на международной арене набирает силу как в политическом, так и в экономическом плане. Поэтому статус и значение всех решений, принимаемых на этих площадках, безусловно, растет. При этом, я встречала такую позицию, что площадку БРИКС называют находкой 21-го века. С этим сложно не согласиться", - сказала вице-спикер Госдумы на пленарном заседании IV Международного муниципального форума стран БРИКС+.Кузнецова отметила значительный потенциал стран БРИКС. "За нами сила, за нами огромный потенциал. И конечно, очень правильно сегодня не только это осознавать, но и ответственно относиться к тем ресурсам, которые есть. А запрос на точные и правильные решения колоссальный... Безусловно, чем сильнее мы становимся, тем больше мы будем встречать препятствия на своем пути. Препятствия тех, кому не выгодно строение многополярного мира, кому выгоднее осуществлять диктат, а не взаимодействовать на принципах взаимоуважения и сотрудничества", - сказала она.IV Международный муниципальный форум стран БРИКС+ проходит в Петербурге. В нем принимают участие более 3000 человек из 40 стран и большинства регионов России.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, Индонезия.

https://ria.ru/20221108/alzhir-1829917129.html

https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html

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Кирилл Волков

анна кузнецова, россия, брикс, госдума рф, в мире