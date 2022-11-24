https://ria.ru/20221124/zona-1833906523.html
Лихачев усомнился, что Киев сам поддержит создание зоны безопасности у ЗАЭС
Лихачев усомнился, что Киев сам поддержит создание зоны безопасности у ЗАЭС - РИА Новости, 24.11.2022
Лихачев усомнился, что Киев сам поддержит создание зоны безопасности у ЗАЭС
Россия верит в перспективу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, обсуждает свое видение решения проблемы с руководством МАГАТЭ, но Киев вряд ли... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:57
2022-11-24T12:57
2022-11-24T12:57
специальная военная операция на украине
алексей лихачев
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
россия
украина
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия верит в перспективу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, обсуждает свое видение решения проблемы с руководством МАГАТЭ, но Киев вряд ли примет самостоятельное решение, должны включиться его наставники, считает глава "Росатома" Алексей Лихачев."Мы в нее (перспективу создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС - ред.) верим. Она нам нужна. Параметры ее понятны, разговор об этом с господином Рафаэлем Гросси (глава МАГАТЭ - ред.) был", - сказал глава "Росатома" журналистам.Лихачев подчеркнул, что главный принцип заключается в том, что "ни одна пуля, ни один снаряд, ни одна ракета, ни одна диверсионная группа не должны приближаться к территории станции, в ответ на это - Россия не держит на ней ни наступательных вооружений, ни каких-то ударных сил, а использует только средства собственной физической защиты и охраны станции"."К этой модели мы готовы. Думаю, что руководство МАГАТЭ нас слышит", - добавил он.В то же время глава "Росатома" усомнился в способности Киева принять это решение."Киев, думаю, самостоятельное решение здесь вряд ли примет. И здесь нужно, чтобы в эту тему глубоко вникли и эту идеологию разделили его политические наставники", - заявил он."Если получится, то зона будет. Если они отмахнутся от этой темы, то разговор явно будет буксовать", - добавил Лихачев.
https://ria.ru/20221124/obstrely-1833902812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, Россия, Украина
Лихачев усомнился, что Киев сам поддержит создание зоны безопасности у ЗАЭС
Глава "Росатома" Лихачев: Киев вряд ли сам примет решение по зоне безопасности вокруг ЗАЭС
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия верит в перспективу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, обсуждает свое видение решения проблемы с руководством МАГАТЭ, но Киев вряд ли примет самостоятельное решение, должны включиться его наставники, считает глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы в нее (перспективу создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС - ред.) верим. Она нам нужна. Параметры ее понятны, разговор об этом с господином Рафаэлем Гросси
(глава МАГАТЭ - ред.) был", - сказал глава "Росатома" журналистам.
Лихачев подчеркнул, что главный принцип заключается в том, что "ни одна пуля, ни один снаряд, ни одна ракета, ни одна диверсионная группа не должны приближаться к территории станции, в ответ на это - Россия не держит на ней ни наступательных вооружений, ни каких-то ударных сил, а использует только средства собственной физической защиты и охраны станции".
"К этой модели мы готовы. Думаю, что руководство МАГАТЭ нас слышит", - добавил он.
В то же время глава "Росатома" усомнился в способности Киева принять это решение.
"Киев, думаю, самостоятельное решение здесь вряд ли примет. И здесь нужно, чтобы в эту тему глубоко вникли и эту идеологию разделили его политические наставники", - заявил он.
"Если получится, то зона будет. Если они отмахнутся от этой темы, то разговор явно будет буксовать", - добавил Лихачев.
"Безрассудно и прискорбно": последствия обстрелов Запорожской АЭС
1 из 10
После двух относительно спокойных месяцев Запорожская атомная станция подверглась массированным ударам со стороны ВСУ.
2 из 10
Сотрудники "Росатома" насчитали на территории более 20 попаданий крупнокалиберных орудий.
3 из 10
Ремонтные бригады устраняют последствия обстрела ЗАЭС.
4 из 10
Электростанция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и полагается на аварийные дизельные генераторы.
5 из 10
Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел "безрассудным и прискорбным".
6 из 10
Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов станции со стороны ВСУ.
7 из 10
Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная в Европе.
8 из 10
На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.
9 из 10
С марта АЭС охраняют российские военные. Они следят за тем, чтобы не было утечек ядерных и радиоактивных материалов.
10 из 10
Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу атомную станцию.
1 из 10
После двух относительно спокойных месяцев Запорожская атомная станция подверглась массированным ударам со стороны ВСУ.
2 из 10
Сотрудники "Росатома" насчитали на территории более 20 попаданий крупнокалиберных орудий.
3 из 10
Ремонтные бригады устраняют последствия обстрела ЗАЭС.
4 из 10
Электростанция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и полагается на аварийные дизельные генераторы.
5 из 10
Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел "безрассудным и прискорбным".
6 из 10
Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов станции со стороны ВСУ.
7 из 10
Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная в Европе.
8 из 10
На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.
9 из 10
С марта АЭС охраняют российские военные. Они следят за тем, чтобы не было утечек ядерных и радиоактивных материалов.
10 из 10
Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу атомную станцию.