https://ria.ru/20221124/zona-1833906523.html

Лихачев усомнился, что Киев сам поддержит создание зоны безопасности у ЗАЭС

Лихачев усомнился, что Киев сам поддержит создание зоны безопасности у ЗАЭС - РИА Новости, 24.11.2022

Лихачев усомнился, что Киев сам поддержит создание зоны безопасности у ЗАЭС

Россия верит в перспективу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, обсуждает свое видение решения проблемы с руководством МАГАТЭ, но Киев вряд ли... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:57

2022-11-24T12:57

2022-11-24T12:57

специальная военная операция на украине

алексей лихачев

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская аэс

россия

украина

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия верит в перспективу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, обсуждает свое видение решения проблемы с руководством МАГАТЭ, но Киев вряд ли примет самостоятельное решение, должны включиться его наставники, считает глава "Росатома" Алексей Лихачев."Мы в нее (перспективу создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС - ред.) верим. Она нам нужна. Параметры ее понятны, разговор об этом с господином Рафаэлем Гросси (глава МАГАТЭ - ред.) был", - сказал глава "Росатома" журналистам.Лихачев подчеркнул, что главный принцип заключается в том, что "ни одна пуля, ни один снаряд, ни одна ракета, ни одна диверсионная группа не должны приближаться к территории станции, в ответ на это - Россия не держит на ней ни наступательных вооружений, ни каких-то ударных сил, а использует только средства собственной физической защиты и охраны станции"."К этой модели мы готовы. Думаю, что руководство МАГАТЭ нас слышит", - добавил он.В то же время глава "Росатома" усомнился в способности Киева принять это решение."Киев, думаю, самостоятельное решение здесь вряд ли примет. И здесь нужно, чтобы в эту тему глубоко вникли и эту идеологию разделили его политические наставники", - заявил он."Если получится, то зона будет. Если они отмахнутся от этой темы, то разговор явно будет буксовать", - добавил Лихачев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, россия, украина