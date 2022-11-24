https://ria.ru/20221124/zaes-1833869779.html

"Безрассудно и прискорбно": последствия обстрелов Запорожской АЭС

"Безрассудно и прискорбно": последствия обстрелов Запорожской АЭС - РИА Новости, 24.11.2022

"Безрассудно и прискорбно": последствия обстрелов Запорожской АЭС

Запорожская АЭС в очередной раз осталась без внешнего электроснабжения из-за украинских обстрелов. Обстановка на станции — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 24.11.2022

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2022-11-24T12:18

2022-11-24T15:28

фото

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

обстрелы

вооруженные силы украины

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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Запорожская АЭС в очередной раз осталась без внешнего электроснабжения из-за украинских обстрелов. Обстановка на станции — в фотоленте Ria.ru.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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