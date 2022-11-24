"Тяжелый шаг": Мать Водяновой объяснила, почему отдала ее сестру в детдом
Мать Водяновой объяснила, почему 22 года назад отдала ее сестру в детдом
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкСупермодель Наталья Водянова с мамой Ларисой Викторовной
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мать Натальи Водяновой Лариса Кусакина раскрыла причину, по которой отдала младшую дочь Машу, которую теперь зовут Дженнифер Бернс, в детдом. Об этом сообщил журнал "Лиза".
Родственница знаменитости пожаловалась на трудное финансовое положение. Ей пришлось совмещать несколько работ, чтобы прокормить дочерей. Она воспитывала еще троих детей. Одна из сестер Водяновой страдала ДЦП.
"Я растерялась: было понятно, что в одиночку троих маленьких детей, одна из которых инвалид, не потяну. Мы и так-то жили, мягко говоря, небогато, а тут рисовалась совсем уж мрачная перспектива жизни впроголодь", – пожаловалась Кусакина.
Однако она добавила, что собиралась забрать младшую дочь "при первой возможности".
"Как вариант спасения от неминуемой нищеты возникла мысль написать отказную от ребенка, а потом забрать его домой при первой возможности. Появились робкие надежды на более светлую полосу жизни в обозримом будущем: у Наташи начали вырисовываться перспективы в модельном бизнесе, и она была уверена, что сможет достаточно заработать, чтобы помочь семье", – призналась мать Водяновой.
Также она назвала свой поступок самым неоднозначным в жизни.
"Пожалуй, отказная от нее, ставшая следствием тогдашней безнадеги, – самый неоднозначный и тяжелый шаг, совершенный мною в жизни", – рассказала родственница звезды.
Накануне топ-модель встретилась с младшей сестрой спустя 22 года разлуки. Она призналась, что сама предложила матери отдать девочку в детдом из-за безденежья. После улучшения финансовых возможностей семьи модель не смогла найти родственницу. Информация о ее приемных родителях оказалась недоступна.
Однако Бернс несколько лет назад сделала ДНК-тест и подписалась на сервис по отслеживанию родственников. Благодаря ему она смогла встретиться с Водяновой.
Ранее пользователи Сети обвинили модель в лицемерии после встречи с потерянной младшей сестрой. Причиной стали слова звезды об удочерении родственницы за год до того, как она получила работу за границей.