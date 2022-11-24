https://ria.ru/20221124/vodyanova-1833856981.html

"Тяжелый шаг": Мать Водяновой объяснила, почему отдала ее сестру в детдом

"Тяжелый шаг": Мать Водяновой объяснила, почему отдала ее сестру в детдом - РИА Новости, 24.11.2022

"Тяжелый шаг": Мать Водяновой объяснила, почему отдала ее сестру в детдом

Мать Натальи Водяновой Лариса Кусакина раскрыла причину, по которой отдала младшую дочь Машу, которую теперь зовут Дженнифер Бернс, в детдом. Об этом сообщил... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:26

2022-11-24T11:26

2022-11-24T11:26

шоубиз

наталья водянова

семья

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мать Натальи Водяновой Лариса Кусакина раскрыла причину, по которой отдала младшую дочь Машу, которую теперь зовут Дженнифер Бернс, в детдом. Об этом сообщил журнал "Лиза". Родственница знаменитости пожаловалась на трудное финансовое положение. Ей пришлось совмещать несколько работ, чтобы прокормить дочерей. Она воспитывала еще троих детей. Одна из сестер Водяновой страдала ДЦП. Однако она добавила, что собиралась забрать младшую дочь "при первой возможности".Также она назвала свой поступок самым неоднозначным в жизни.Накануне топ-модель встретилась с младшей сестрой спустя 22 года разлуки. Она призналась, что сама предложила матери отдать девочку в детдом из-за безденежья. После улучшения финансовых возможностей семьи модель не смогла найти родственницу. Информация о ее приемных родителях оказалась недоступна. Однако Бернс несколько лет назад сделала ДНК-тест и подписалась на сервис по отслеживанию родственников. Благодаря ему она смогла встретиться с Водяновой. Ранее пользователи Сети обвинили модель в лицемерии после встречи с потерянной младшей сестрой. Причиной стали слова звезды об удочерении родственницы за год до того, как она получила работу за границей.

https://ria.ru/20221123/friske-1833722550.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

наталья водянова, семья