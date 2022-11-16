https://ria.ru/20221116/vodyanova-1831853911.html
Водянова нашла потерянную сестру после 22 лет разлуки
Водянова нашла потерянную сестру после 22 лет разлуки - РИА Новости, 16.11.2022
Водянова нашла потерянную сестру после 22 лет разлуки
Супермодель Наталья Водянова нашла младшую сестру, отданную на удочерение 22 года назад, пишет американский Vogue. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:18
2022-11-16T11:18
2022-11-16T11:18
шоубиз
наталья водянова
отношения
семья
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Супермодель Наталья Водянова нашла младшую сестру, отданную на удочерение 22 года назад, пишет американский Vogue. Знаменитость призналась, что сама предложила отдать девочку на воспитание в другую семью. Причиной стало безденежье. Отец Марии, которой новые родители дали полное имя Дженнифер Бернс, отказал матери Водяновой в финансовой помощи. По словам модели, она хотела для сестры лучшей жизни. Мать девочек была вынуждена в одиночку воспитывать четырех дочерей. Однако, когда финансовые условия семьи улучшились, Водянова не смогла найти родственницу. Информация о ее приемных родителях оказалась недоступна. Частные детективы также не помогли в поисках, сообщил портал Hello. Тем не менее, Бернс несколько лет назад сделала ДНК-тест. Кроме того, она подписалась на сервис по отслеживанию родственников. Благодаря ему она смогла встретиться с родной сестрой. Ранее Свиридова показала редкое фото со старшим сыном, проживающим в Канаде. Она пожаловалась на отсутствие возможности часто видеться.
https://ria.ru/20221114/vasileva-1831402145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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наталья водянова, отношения, семья
Шоубиз, Наталья Водянова, отношения, Семья
Водянова нашла потерянную сестру после 22 лет разлуки
Водянова встретилась с потерянной младшей сестрой после 22 лет разлуки
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Супермодель Наталья Водянова нашла младшую сестру, отданную на удочерение 22 года назад, пишет американский Vogue.
Знаменитость призналась, что сама предложила отдать девочку на воспитание в другую семью. Причиной стало безденежье. Отец Марии, которой новые родители дали полное имя Дженнифер Бернс, отказал матери Водяновой в финансовой помощи.
По словам модели, она хотела для сестры лучшей жизни. Мать девочек была вынуждена в одиночку воспитывать четырех дочерей.
"У моей мамы было несколько несчастливых отношений, включая моего отца. Мы жили вчетвером в 20-метровой комнате без ничего. Мама очень много и тяжело работала", – сообщила знаменитость.
Однако, когда финансовые условия семьи улучшились, Водянова не смогла найти родственницу. Информация о ее приемных родителях оказалась недоступна. Частные детективы также не помогли в поисках, сообщил
портал Hello.
Тем не менее, Бернс несколько лет назад сделала ДНК-тест. Кроме того, она подписалась на сервис по отслеживанию родственников. Благодаря ему она смогла встретиться с родной сестрой.
Ранее Свиридова показала
редкое фото со старшим сыном, проживающим в Канаде. Она пожаловалась на отсутствие возможности часто видеться.