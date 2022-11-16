https://ria.ru/20221116/vodyanova-1831853911.html

Водянова нашла потерянную сестру после 22 лет разлуки

Водянова нашла потерянную сестру после 22 лет разлуки - РИА Новости, 16.11.2022

Водянова нашла потерянную сестру после 22 лет разлуки

Супермодель Наталья Водянова нашла младшую сестру, отданную на удочерение 22 года назад, пишет американский Vogue. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:18

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шоубиз

наталья водянова

отношения

семья

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Супермодель Наталья Водянова нашла младшую сестру, отданную на удочерение 22 года назад, пишет американский Vogue. Знаменитость призналась, что сама предложила отдать девочку на воспитание в другую семью. Причиной стало безденежье. Отец Марии, которой новые родители дали полное имя Дженнифер Бернс, отказал матери Водяновой в финансовой помощи. По словам модели, она хотела для сестры лучшей жизни. Мать девочек была вынуждена в одиночку воспитывать четырех дочерей. Однако, когда финансовые условия семьи улучшились, Водянова не смогла найти родственницу. Информация о ее приемных родителях оказалась недоступна. Частные детективы также не помогли в поисках, сообщил портал Hello. Тем не менее, Бернс несколько лет назад сделала ДНК-тест. Кроме того, она подписалась на сервис по отслеживанию родственников. Благодаря ему она смогла встретиться с родной сестрой. Ранее Свиридова показала редкое фото со старшим сыном, проживающим в Канаде. Она пожаловалась на отсутствие возможности часто видеться.

https://ria.ru/20221114/vasileva-1831402145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

наталья водянова, отношения, семья