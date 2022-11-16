Рейтинг@Mail.ru
Водянова нашла потерянную сестру после 22 лет разлуки - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221116/vodyanova-1831853911.html
Водянова нашла потерянную сестру после 22 лет разлуки
Водянова нашла потерянную сестру после 22 лет разлуки - РИА Новости, 16.11.2022
Водянова нашла потерянную сестру после 22 лет разлуки
Супермодель Наталья Водянова нашла младшую сестру, отданную на удочерение 22 года назад, пишет американский Vogue. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:18
2022-11-16T11:18
шоубиз
наталья водянова
отношения
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155487/05/1554870577_0:0:2513:1414_1920x0_80_0_0_98398741bc012ca1c9600277c3adae97.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Супермодель Наталья Водянова нашла младшую сестру, отданную на удочерение 22 года назад, пишет американский Vogue. Знаменитость призналась, что сама предложила отдать девочку на воспитание в другую семью. Причиной стало безденежье. Отец Марии, которой новые родители дали полное имя Дженнифер Бернс, отказал матери Водяновой в финансовой помощи. По словам модели, она хотела для сестры лучшей жизни. Мать девочек была вынуждена в одиночку воспитывать четырех дочерей. Однако, когда финансовые условия семьи улучшились, Водянова не смогла найти родственницу. Информация о ее приемных родителях оказалась недоступна. Частные детективы также не помогли в поисках, сообщил портал Hello. Тем не менее, Бернс несколько лет назад сделала ДНК-тест. Кроме того, она подписалась на сервис по отслеживанию родственников. Благодаря ему она смогла встретиться с родной сестрой. Ранее Свиридова показала редкое фото со старшим сыном, проживающим в Канаде. Она пожаловалась на отсутствие возможности часто видеться.
https://ria.ru/20221114/vasileva-1831402145.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155487/05/1554870577_0:0:2513:1886_1920x0_80_0_0_2c6492c4453c56f8a4311f463f3d77ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наталья водянова, отношения, семья
Шоубиз, Наталья Водянова, отношения, Семья
11:18 16.11.2022
 
Водянова нашла потерянную сестру после 22 лет разлуки

Водянова встретилась с потерянной младшей сестрой после 22 лет разлуки

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкОснователь Фонда "Обнаженные сердца", модель Наталья Водянова на красной дорожке премьеры фильма "Прекрасная эпоха" (La belle epoque) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Основатель Фонда Обнаженные сердца, модель Наталья Водянова на красной дорожке премьеры фильма Прекрасная эпоха (La belle epoque) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Супермодель Наталья Водянова нашла младшую сестру, отданную на удочерение 22 года назад, пишет американский Vogue.
Знаменитость призналась, что сама предложила отдать девочку на воспитание в другую семью. Причиной стало безденежье. Отец Марии, которой новые родители дали полное имя Дженнифер Бернс, отказал матери Водяновой в финансовой помощи.
По словам модели, она хотела для сестры лучшей жизни. Мать девочек была вынуждена в одиночку воспитывать четырех дочерей.

"У моей мамы было несколько несчастливых отношений, включая моего отца. Мы жили вчетвером в 20-метровой комнате без ничего. Мама очень много и тяжело работала", – сообщила знаменитость.

Однако, когда финансовые условия семьи улучшились, Водянова не смогла найти родственницу. Информация о ее приемных родителях оказалась недоступна. Частные детективы также не помогли в поисках, сообщил портал Hello.
Тем не менее, Бернс несколько лет назад сделала ДНК-тест. Кроме того, она подписалась на сервис по отслеживанию родственников. Благодаря ему она смогла встретиться с родной сестрой.
Ранее Свиридова показала редкое фото со старшим сыном, проживающим в Канаде. Она пожаловалась на отсутствие возможности часто видеться.
Творческий вечер Т. Васильевой в театре Школа современной пьесы” - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 16:27Шоубиз
Татьяна Васильева решила забрать внуков у невестки в Германии
 
ШоубизНаталья ВодяноваотношенияСемья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала