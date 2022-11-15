https://ria.ru/20221115/sviridova-1831682901.html

"Нам очень весело": Свиридова показала редкое фото со старшим сыном

"Нам очень весело": Свиридова показала редкое фото со старшим сыном - РИА Новости, 15.11.2022

"Нам очень весело": Свиридова показала редкое фото со старшим сыном

Алена Свиридова показала редкое фото со старшим сыном Василием, который уже 20 лет живет в Канаде. Артистка поделилась изображением в своей соцсети. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:40

2022-11-15T16:40

2022-11-15T16:40

шоубиз

алена свиридова

канада

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Алена Свиридова показала редкое фото со старшим сыном Василием, который уже 20 лет живет в Канаде. Артистка поделилась изображением в своей соцсети. Пользователи Сети восхитились фотографией Свиридовой с сыном и отметили их сходство.Ранее Серов пожаловался на неблагодарность дочери Мишель. По словам исполнителя, он вложил большие деньги в образование и желания наследницы. Однако девушка никак не отреагировала на помощь отца.

https://ria.ru/20221115/kharatyan-1831637783.html

канада

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алена свиридова, канада