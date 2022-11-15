"Нам очень весело": Свиридова показала редкое фото со старшим сыном
Свиридова провела время со старшим сыном в Канаде и поделилась фотографией в Сети
© Фото : из личного архива Алены СвиридовойАлена Свиридова в Мурманске
© Фото : из личного архива Алены Свиридовой
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Алена Свиридова показала редкое фото со старшим сыном Василием, который уже 20 лет живет в Канаде. Артистка поделилась изображением в своей соцсети.
© Фото : @alenasviridovaФото, опубликованное Аленой Свиридовой
© Фото : @alenasviridova
Фото, опубликованное Аленой Свиридовой
"Из Мексики поехала в Канаду, где уже 20 лет живет мой старший сын. Дети – полезная везь в хозяйстве, можно к ним в гости приезжать. Вася – мой дружок. У нас практически полностью совпадают интересы и взгляды на жизнь. Нам вместе очень весело. Единственное, о чем жалею, что мы живем далеко друг от друга. Разница во времени диктует лимит общения", – подписала снимок певица.
Пользователи Сети восхитились фотографией Свиридовой с сыном и отметили их сходство.
"Парень классный! Весь в мамочку!", "Очень красивые мама и сын!", "Очень похож на вас! Вы прекрасны!", "Вася такой же красивый, как мама!", – написали поклонники звезды.
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