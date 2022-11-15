Рейтинг@Mail.ru
"Нам очень весело": Свиридова показала редкое фото со старшим сыном - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221115/sviridova-1831682901.html
"Нам очень весело": Свиридова показала редкое фото со старшим сыном
"Нам очень весело": Свиридова показала редкое фото со старшим сыном - РИА Новости, 15.11.2022
"Нам очень весело": Свиридова показала редкое фото со старшим сыном
Алена Свиридова показала редкое фото со старшим сыном Василием, который уже 20 лет живет в Канаде. Артистка поделилась изображением в своей соцсети. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:40
2022-11-15T16:40
шоубиз
алена свиридова
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734523363_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_f5377847f32abafd3929bf61bd121f44.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Алена Свиридова показала редкое фото со старшим сыном Василием, который уже 20 лет живет в Канаде. Артистка поделилась изображением в своей соцсети. Пользователи Сети восхитились фотографией Свиридовой с сыном и отметили их сходство.Ранее Серов пожаловался на неблагодарность дочери Мишель. По словам исполнителя, он вложил большие деньги в образование и желания наследницы. Однако девушка никак не отреагировала на помощь отца.
https://ria.ru/20221115/kharatyan-1831637783.html
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734523363_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_d8e30ed9d596acdb0dac14bd426a357a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алена свиридова, канада
Шоубиз, Алена Свиридова, Канада
16:40 15.11.2022
 
"Нам очень весело": Свиридова показала редкое фото со старшим сыном

Свиридова провела время со старшим сыном в Канаде и поделилась фотографией в Сети

© Фото : из личного архива Алены СвиридовойАлена Свиридова в Мурманске
Алена Свиридова в Мурманске - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Фото : из личного архива Алены Свиридовой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Алена Свиридова показала редкое фото со старшим сыном Василием, который уже 20 лет живет в Канаде. Артистка поделилась изображением в своей соцсети.
© Фото : @alenasviridovaФото, опубликованное Аленой Свиридовой
Фото, опубликованное Аленой Свиридовой - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Фото : @alenasviridova
Фото, опубликованное Аленой Свиридовой
"Из Мексики поехала в Канаду, где уже 20 лет живет мой старший сын. Дети – полезная везь в хозяйстве, можно к ним в гости приезжать. Вася – мой дружок. У нас практически полностью совпадают интересы и взгляды на жизнь. Нам вместе очень весело. Единственное, о чем жалею, что мы живем далеко друг от друга. Разница во времени диктует лимит общения", – подписала снимок певица.
Пользователи Сети восхитились фотографией Свиридовой с сыном и отметили их сходство.
"Парень классный! Весь в мамочку!", "Очень красивые мама и сын!", "Очень похож на вас! Вы прекрасны!", "Вася такой же красивый, как мама!", – написали поклонники звезды.
Ранее Серов пожаловался на неблагодарность дочери Мишель. По словам исполнителя, он вложил большие деньги в образование и желания наследницы. Однако девушка никак не отреагировала на помощь отца.
Вечер памяти Н. Караченцова в театре Ленком - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 15:38Шоубиз
"Получит повестку – пойдет": Харатьян объяснил позицию сына о мобилизации
 
ШоубизАлена СвиридоваКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала