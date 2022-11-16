В Сети обвинили Водянову в лицемерии после встречи с потерянной сестрой
Пользователи Сети обвинили Водянову в лицемерии после встречи с потерянной младшей сестрой
© Sputnik / Асатур Есаянц
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети обвинили в лицемерии Наталью Водянову после встречи с потерянной 22 года назад сестрой Дженнифер Бернс. По словам супермодели, она предложила отдать ее на удочерение из-за безденежья.
В интервью американскому Vogue знаменитость сообщила, что родственницу удочерили в 2000 году. Однако она получила работу за границей на год раньше. Этот факт стал поводом для осуждения Водяновой.
"А себе почему не забрала? Денег на сиделку с избытком!", "В 18 лет Наташа уже хорошо зарабатывала в Париже!", "В 18 лет уже была моделью! Могла бы заработать денег!", "Наталья с 17 лет жила и работала в Париже. Странная история!" – возмутились комментаторы в соцсети.
Другие предположили, что сестра на самом деле – дочь знаменитости.
"Дочь ее, наверное", "А не родила ли сама Наталья дочку в 18 лет?", "А вдруг это ее дочь? Так обычно бывает в сериалах", – поинтересовались подписчики.
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