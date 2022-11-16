https://ria.ru/20221116/vodyanova-1831932792.html

В Сети обвинили Водянову в лицемерии после встречи с потерянной сестрой

В Сети обвинили Водянову в лицемерии после встречи с потерянной сестрой - РИА Новости, 16.11.2022

В Сети обвинили Водянову в лицемерии после встречи с потерянной сестрой

Пользователи Сети обвинили в лицемерии Наталью Водянову после встречи с потерянной 22 года назад сестрой Дженнифер Бернс. По словам супермодели, она предложила... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T17:53

2022-11-16T17:53

2022-11-16T17:53

шоубиз

наталья водянова

семья

отношения

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети обвинили в лицемерии Наталью Водянову после встречи с потерянной 22 года назад сестрой Дженнифер Бернс. По словам супермодели, она предложила отдать ее на удочерение из-за безденежья. В интервью американскому Vogue знаменитость сообщила, что родственницу удочерили в 2000 году. Однако она получила работу за границей на год раньше. Этот факт стал поводом для осуждения Водяновой. Другие предположили, что сестра на самом деле – дочь знаменитости. Ранее поклонники заподозрили 26-летнюю Брутян в беременности. Они обратили внимание на округлившиеся формы актрисы.

https://ria.ru/20221108/shakira-1829986328.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

наталья водянова, семья, отношения