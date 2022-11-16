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В Сети обвинили Водянову в лицемерии после встречи с потерянной сестрой - РИА Новости, 16.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221116/vodyanova-1831932792.html
В Сети обвинили Водянову в лицемерии после встречи с потерянной сестрой
В Сети обвинили Водянову в лицемерии после встречи с потерянной сестрой - РИА Новости, 16.11.2022
В Сети обвинили Водянову в лицемерии после встречи с потерянной сестрой
Пользователи Сети обвинили в лицемерии Наталью Водянову после встречи с потерянной 22 года назад сестрой Дженнифер Бернс. По словам супермодели, она предложила... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T17:53
2022-11-16T17:53
шоубиз
наталья водянова
семья
отношения
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети обвинили в лицемерии Наталью Водянову после встречи с потерянной 22 года назад сестрой Дженнифер Бернс. По словам супермодели, она предложила отдать ее на удочерение из-за безденежья. В интервью американскому Vogue знаменитость сообщила, что родственницу удочерили в 2000 году. Однако она получила работу за границей на год раньше. Этот факт стал поводом для осуждения Водяновой. Другие предположили, что сестра на самом деле – дочь знаменитости. Ранее поклонники заподозрили 26-летнюю Брутян в беременности. Они обратили внимание на округлившиеся формы актрисы.
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наталья водянова, семья, отношения
Шоубиз, Наталья Водянова, Семья, отношения
17:53 16.11.2022
 
В Сети обвинили Водянову в лицемерии после встречи с потерянной сестрой

Пользователи Сети обвинили Водянову в лицемерии после встречи с потерянной младшей сестрой

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкНаталья Водянова на Каннском кинофестивале
Наталья Водянова на Каннском кинофестивале - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети обвинили в лицемерии Наталью Водянову после встречи с потерянной 22 года назад сестрой Дженнифер Бернс. По словам супермодели, она предложила отдать ее на удочерение из-за безденежья.
В интервью американскому Vogue знаменитость сообщила, что родственницу удочерили в 2000 году. Однако она получила работу за границей на год раньше. Этот факт стал поводом для осуждения Водяновой.
"А себе почему не забрала? Денег на сиделку с избытком!", "В 18 лет Наташа уже хорошо зарабатывала в Париже!", "В 18 лет уже была моделью! Могла бы заработать денег!", "Наталья с 17 лет жила и работала в Париже. Странная история!" – возмутились комментаторы в соцсети.
Другие предположили, что сестра на самом деле – дочь знаменитости.

"Дочь ее, наверное", "А не родила ли сама Наталья дочку в 18 лет?", "А вдруг это ее дочь? Так обычно бывает в сериалах", – поинтересовались подписчики.

Ранее поклонники заподозрили 26-летнюю Брутян в беременности. Они обратили внимание на округлившиеся формы актрисы.
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