https://ria.ru/20221124/valday-1833810531.html
В Казани пройдет форум "Религиозное многоголосие и национальное единство"
В Казани пройдет форум "Религиозное многоголосие и национальное единство" - РИА Новости, 24.11.2022
В Казани пройдет форум "Религиозное многоголосие и национальное единство"
Участники клуба "Валдай" обсудят вопросы устойчивости многонациональных и многоконфессиональных обществ на конференции "Религиозное многоголосие и национальное... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T00:07
2022-11-24T00:07
2022-11-24T00:08
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КАЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Участники клуба "Валдай" обсудят вопросы устойчивости многонациональных и многоконфессиональных обществ на конференции "Религиозное многоголосие и национальное единство", которая пройдет в Казани в четверг."В Казани состоится конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Религиозное многоголосие и национальное единство", - говорится в сообщении организаторов.Основная задача дискуссий в Казани – обсудить секрет устойчивости многонациональных и многоконфессиональных обществ. Также участникам конференции предстоит определить, каким образом многонациональность и многорелигиозность могли бы содействовать международному сотрудничеству в условиях геополитической напряженности.Организаторы отмечают, что Казань в качестве места проведения конференции была выбрана не случайно. Столица Татарстана на протяжении многих столетий являет собой яркий пример тесного и мирного сосуществования разных религий, одновременно являясь одним из важнейших центров российского ислама.В своих дискуссиях гости конференции будут опираться в том числе на российский опыт сочетания многонационального и многоконфессионального общества, не имеющего внутренних цивилизационных барьеров.Ожидается, что в конференции примут участие более 20 экспертов из восьми стран – России, Египта, Ирана, Малайзии, ОАЭ, Сербии, Пакистана и Таджикистана. Среди них директор Института ближневосточных стратегических исследований в Тегеране Кайхан Барзегар, генеральный секретарь Всемирного совета мусульманских общин Мухаммад Бешари, директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и другие.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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казань, россия, египет, российская академия наук
Казань, Россия, Египет, Российская академия наук
00:07 24.11.2022 (обновлено: 00:08 24.11.2022)
В Казани пройдет форум "Религиозное многоголосие и национальное единство"
В Казани клуб "Валдай" проведет форум "Религиозное многоголосие и национальное единство"
КАЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Участники клуба "Валдай" обсудят вопросы устойчивости многонациональных и многоконфессиональных обществ на конференции "Религиозное многоголосие и национальное единство", которая пройдет в Казани в четверг.
"В Казани состоится конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Религиозное многоголосие и национальное единство", - говорится в сообщении организаторов.
Основная задача дискуссий в Казани – обсудить секрет устойчивости многонациональных и многоконфессиональных обществ. Также участникам конференции предстоит определить, каким образом многонациональность и многорелигиозность могли бы содействовать международному сотрудничеству в условиях геополитической напряженности.
Организаторы отмечают, что Казань в качестве места проведения конференции была выбрана не случайно. Столица Татарстана на протяжении многих столетий являет собой яркий пример тесного и мирного сосуществования разных религий, одновременно являясь одним из важнейших центров российского ислама.
В своих дискуссиях гости конференции будут опираться в том числе на российский опыт сочетания многонационального и многоконфессионального общества, не имеющего внутренних цивилизационных барьеров.
Ожидается, что в конференции примут участие более 20 экспертов из восьми стран – России
, Египта
, Ирана
, Малайзии
, ОАЭ
, Сербии
, Пакистана
и Таджикистана
. Среди них директор Института ближневосточных стратегических исследований в Тегеране
Кайхан Барзегар, генеральный секретарь Всемирного совета мусульманских общин Мухаммад Бешари, директор Института востоковедения РАН
Аликбер Аликберов, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и другие.