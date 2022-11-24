https://ria.ru/20221124/ursula-1834010300.html
"Торговка оружием": фон дер Ляйен взбесила европейцев одним твитом
"Торговка оружием": фон дер Ляйен взбесила европейцев одним твитом - РИА Новости, 24.11.2022
"Торговка оружием": фон дер Ляйен взбесила европейцев одним твитом
Пользователи Twitter возмутились из-за высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призналась, что "пока зима охватывает Европу, я думаю о... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:57
2022-11-24T16:57
2022-11-24T16:57
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урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter возмутились из-за высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призналась, что "пока зима охватывает Европу, я думаю о наших украинских друзьях".Многие комментаторы заметили, что Брюссель в лице фон дер Ляйен поставил Украину выше интересов самих жителей Евросоюза."Подумайте хоть немного о европейцах, которых вы довели до нищеты своими санкциями. Кризис интересует политиков, которые хотят оставить свое имя в истории. Вы этого со своей испорченностью уже добились. Остальному миру все равно", — написала couqueaubeurre."Вы помните, что ЕС сделал с Сербией и Черногорией? Там было гораздо хуже, чем на Украине. В Сербии и Черногории нет нигде нацистов. Вы просто хотели часть Сербии. Вы испорченный бесчувственный человек", — высказался MIMilic."Вы виноваты в том, что происходит на Украине. Вы поддерживаете интересы США. Кризис на Украине означает для США возможность возобновить свою больную экономику, разоряя европейские страны. США и НАТО не хотят мира на Украине. Лицемерка!" — возмутился Cami_GP0.С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221124/gaz-1833970324.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, урсула фон дер ляйен, владимир путин, украина, сербия, сша, twitter, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Украина, Сербия, США, Twitter, Еврокомиссия, Евросоюз
"Торговка оружием": фон дер Ляйен взбесила европейцев одним твитом
Пользователи Сети разозлились на фон дер Ляйен из-за твита об Украине