https://ria.ru/20221124/ursula-1834010300.html

"Торговка оружием": фон дер Ляйен взбесила европейцев одним твитом

"Торговка оружием": фон дер Ляйен взбесила европейцев одним твитом - РИА Новости, 24.11.2022

"Торговка оружием": фон дер Ляйен взбесила европейцев одним твитом

Пользователи Twitter возмутились из-за высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призналась, что "пока зима охватывает Европу, я думаю о... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:57

2022-11-24T16:57

2022-11-24T16:57

в мире

урсула фон дер ляйен

владимир путин

украина

сербия

сша

twitter

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286558_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_db84bf75ca92e16212d46ef315dca629.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter возмутились из-за высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призналась, что "пока зима охватывает Европу, я думаю о наших украинских друзьях".Многие комментаторы заметили, что Брюссель в лице фон дер Ляйен поставил Украину выше интересов самих жителей Евросоюза."Подумайте хоть немного о европейцах, которых вы довели до нищеты своими санкциями. Кризис интересует политиков, которые хотят оставить свое имя в истории. Вы этого со своей испорченностью уже добились. Остальному миру все равно", — написала couqueaubeurre."Вы помните, что ЕС сделал с Сербией и Черногорией? Там было гораздо хуже, чем на Украине. В Сербии и Черногории нет нигде нацистов. Вы просто хотели часть Сербии. Вы испорченный бесчувственный человек", — высказался MIMilic."Вы виноваты в том, что происходит на Украине. Вы поддерживаете интересы США. Кризис на Украине означает для США возможность возобновить свою больную экономику, разоряя европейские страны. США и НАТО не хотят мира на Украине. Лицемерка!" — возмутился Cami_GP0.С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221124/gaz-1833970324.html

https://ria.ru/20221124/podderzhka-1833945244.html

https://ria.ru/20221124/oruzhie-1833963149.html

украина

сербия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, урсула фон дер ляйен, владимир путин, украина, сербия, сша, twitter, еврокомиссия, евросоюз