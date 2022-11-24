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Сестра Ким Чен Ына назвала президента Южной Кореи "идиотом" - РИА Новости, 24.11.2022
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Сестра Ким Чен Ына назвала президента Южной Кореи "идиотом"
Сестра Ким Чен Ына назвала президента Южной Кореи "идиотом" - РИА Новости, 24.11.2022
Сестра Ким Чен Ына назвала президента Южной Кореи "идиотом"
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон назвала президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и его правительство "идиотами" и... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T07:45
2022-11-24T08:41
в мире
ким чен ын
юн сок ель
ким е чжон
южная корея
сша
сеул
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СЕУЛ, 24 ноя – РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон назвала президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и его правительство "идиотами" и заявила, что любые санкции со стороны Сеула бесполезны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).КНДР 18 октября произвела пуск баллистической межконтинентальной ракеты "Хвасон-17" в сторону Японского моря. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль после этого дал указания ввести в действие меры усиления расширенного сдерживания КНДР, обговоренные с США, и подготовить новые самостоятельные санкции в отношении Пхеньяна. МИД Южной Кореи 22 ноября заявил, что рассматривает введение дополнительных "независимых санкций" против Северной Кореи, поскольку та продолжает "провокации".Сестра Ким Чен Ына отметила, что Сеул повторяет за США слова о "самостоятельных санкциях" против Пхеньяна, как "верный пес" и "марионетка" Вашингтона. Она добавила, что любые санкции "бесполезны", и Южная Корея может накладывать их "хоть еще сто, хоть тысячу раз"."Если они думают, что могут выбраться из нынешней кризисной ситуации, болтая о каких-то "санкциях", то они и вправду полные идиоты. Болваны, что не умеют жить в безопасности и комфорте. Непонятно, почему граждане (Южной Кореи – ред.) молча смотрят на то, как их "власть", Юн Сок Ёль и другие идиоты, своими действиями продолжает создавать опасную ситуацию. Когда (в Сеуле – ред.) сидел (экс-президент Южной Кореи – ред.) Мун Чжэ Ин, Южная Корея хотя бы не являлась нашей целью", - заявила Ким Ё Чжон.Она добавила, что чем больше США и Южная Корея "цепляются" за санкции, тем сильнее будет "враждебность и гнев" со стороны КНДР, и это станет "затягивающейся на их шее петлей".Сеул в 14 октября ввел односторонние санкции против 15 северокорейских физических лиц и 16 организаций Северной Кореи в связи с ракетными пусками КНДР. Такой пакет односторонних санкций был принят впервые за последние пять лет. В список попали должностные лица судоходных фирм и организаций, связанных с ракетной программой КНДР, а также участник логистического процесса для создания оружия массового уничтожения.До этого Южная Корея и США пытались принять заявление об усилении санкций против Пхеньяна в СБ ООН, но, в то время как западные страны однозначно осуждали КНДР, Россия и Китай указали, что действия КНДР во многом спровоцированы конфронтационной линией США и союзников. Очередное заседание СБ ООН состоялось 21 ноября, Россия и Китай вновь заблокировали введение новых санкций в отношении Пхеньяна.
https://ria.ru/20221113/koreya-1831169772.html
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в мире, ким чен ын, юн сок ель, ким е чжон, южная корея, сша, сеул, оон
В мире, Ким Чен Ын, Юн Сок Ель, Ким Е Чжон, Южная Корея, США, Сеул, ООН
07:45 24.11.2022 (обновлено: 08:41 24.11.2022)
 
Сестра Ким Чен Ына назвала президента Южной Кореи "идиотом"

ЦТАК: сестра Ким Чен Ына назвала президента Южной Кореи и его правительство "идиотами"

© AP Photo / Jorge SilvaКим Ё Чжон
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Jorge Silva
Ким Ё Чжон. Архивное фото
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СЕУЛ, 24 ноя – РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон назвала президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и его правительство "идиотами" и заявила, что любые санкции со стороны Сеула бесполезны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
КНДР 18 октября произвела пуск баллистической межконтинентальной ракеты "Хвасон-17" в сторону Японского моря. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль после этого дал указания ввести в действие меры усиления расширенного сдерживания КНДР, обговоренные с США, и подготовить новые самостоятельные санкции в отношении Пхеньяна. МИД Южной Кореи 22 ноября заявил, что рассматривает введение дополнительных "независимых санкций" против Северной Кореи, поскольку та продолжает "провокации".
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 15:01
Южная Корея должна усилить сдерживание КНДР, заявил президент
Сестра Ким Чен Ына отметила, что Сеул повторяет за США слова о "самостоятельных санкциях" против Пхеньяна, как "верный пес" и "марионетка" Вашингтона. Она добавила, что любые санкции "бесполезны", и Южная Корея может накладывать их "хоть еще сто, хоть тысячу раз".
"Если они думают, что могут выбраться из нынешней кризисной ситуации, болтая о каких-то "санкциях", то они и вправду полные идиоты. Болваны, что не умеют жить в безопасности и комфорте. Непонятно, почему граждане (Южной Кореи – ред.) молча смотрят на то, как их "власть", Юн Сок Ёль и другие идиоты, своими действиями продолжает создавать опасную ситуацию. Когда (в Сеуле – ред.) сидел (экс-президент Южной Кореи – ред.) Мун Чжэ Ин, Южная Корея хотя бы не являлась нашей целью", - заявила Ким Ё Чжон.
Она добавила, что чем больше США и Южная Корея "цепляются" за санкции, тем сильнее будет "враждебность и гнев" со стороны КНДР, и это станет "затягивающейся на их шее петлей".
Сеул в 14 октября ввел односторонние санкции против 15 северокорейских физических лиц и 16 организаций Северной Кореи в связи с ракетными пусками КНДР. Такой пакет односторонних санкций был принят впервые за последние пять лет. В список попали должностные лица судоходных фирм и организаций, связанных с ракетной программой КНДР, а также участник логистического процесса для создания оружия массового уничтожения.
До этого Южная Корея и США пытались принять заявление об усилении санкций против Пхеньяна в СБ ООН, но, в то время как западные страны однозначно осуждали КНДР, Россия и Китай указали, что действия КНДР во многом спровоцированы конфронтационной линией США и союзников. Очередное заседание СБ ООН состоялось 21 ноября, Россия и Китай вновь заблокировали введение новых санкций в отношении Пхеньяна.
Нейтральный флаг двух Корей в городе Пхаджу - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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