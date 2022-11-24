07:45 24.11.2022 (обновлено: 08:41 24.11.2022)
Сестра Ким Чен Ына назвала президента Южной Кореи "идиотом"
ЦТАК: сестра Ким Чен Ына назвала президента Южной Кореи и его правительство "идиотами"
© AP Photo / Jorge SilvaКим Ё Чжон
© AP Photo / Jorge Silva
Ким Ё Чжон. Архивное фото
СЕУЛ, 24 ноя – РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон назвала президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и его правительство "идиотами" и заявила, что любые санкции со стороны Сеула бесполезны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
КНДР 18 октября произвела пуск баллистической межконтинентальной ракеты "Хвасон-17" в сторону Японского моря. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль после этого дал указания ввести в действие меры усиления расширенного сдерживания КНДР, обговоренные с США, и подготовить новые самостоятельные санкции в отношении Пхеньяна. МИД Южной Кореи 22 ноября заявил, что рассматривает введение дополнительных "независимых санкций" против Северной Кореи, поскольку та продолжает "провокации".
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Сестра Ким Чен Ына отметила, что Сеул повторяет за США слова о "самостоятельных санкциях" против Пхеньяна, как "верный пес" и "марионетка" Вашингтона. Она добавила, что любые санкции "бесполезны", и Южная Корея может накладывать их "хоть еще сто, хоть тысячу раз".
"Если они думают, что могут выбраться из нынешней кризисной ситуации, болтая о каких-то "санкциях", то они и вправду полные идиоты. Болваны, что не умеют жить в безопасности и комфорте. Непонятно, почему граждане (Южной Кореи – ред.) молча смотрят на то, как их "власть", Юн Сок Ёль и другие идиоты, своими действиями продолжает создавать опасную ситуацию. Когда (в Сеуле – ред.) сидел (экс-президент Южной Кореи – ред.) Мун Чжэ Ин, Южная Корея хотя бы не являлась нашей целью", - заявила Ким Ё Чжон.
Она добавила, что чем больше США и Южная Корея "цепляются" за санкции, тем сильнее будет "враждебность и гнев" со стороны КНДР, и это станет "затягивающейся на их шее петлей".
Сеул в 14 октября ввел односторонние санкции против 15 северокорейских физических лиц и 16 организаций Северной Кореи в связи с ракетными пусками КНДР. Такой пакет односторонних санкций был принят впервые за последние пять лет. В список попали должностные лица судоходных фирм и организаций, связанных с ракетной программой КНДР, а также участник логистического процесса для создания оружия массового уничтожения.
До этого Южная Корея и США пытались принять заявление об усилении санкций против Пхеньяна в СБ ООН, но, в то время как западные страны однозначно осуждали КНДР, Россия и Китай указали, что действия КНДР во многом спровоцированы конфронтационной линией США и союзников. Очередное заседание СБ ООН состоялось 21 ноября, Россия и Китай вновь заблокировали введение новых санкций в отношении Пхеньяна.