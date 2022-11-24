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Сеул разочарован "высказываниями" сестры Ким Чен Ына

Сеул разочарован "высказываниями" сестры Ким Чен Ына - РИА Новости, 24.11.2022

Сеул разочарован "высказываниями" сестры Ким Чен Ына

Министерство объединения Южной Кореи выразило разочарование в связи с тем, что сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон в своем заявлении в четверг назвала... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T07:58

2022-11-24T07:58

2022-11-24T08:39

в мире

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ким чен ын

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СЕУЛ, 24 ноя – РИА Новости. Министерство объединения Южной Кореи выразило разочарование в связи с тем, что сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон в своем заявлении в четверг назвала президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и его правительство "идиотами", передает агентство Рёнхап.Ранее Ким Ё Чжон опубликовала ответ Пхеньяна на заявление Сеула о введении возможных самостоятельных санкций против КНДР. Она назвала Юн Сок Ёля и его правительство "идиотами" и "болванами" и заявила, что любые санкции, которые Сеул мог бы наложить на КНДР, были бы бесполезны. Сестра Ким Чен Ына отметила, что Сеул повторяет за США слова о "самостоятельных санкциях" против Пхеньяна, как "верный пес" и "марионетка" Вашингтона. Она добавила, что любые санкции "бесполезны", и Южная Корея может накладывать их "хоть еще сто, хоть тысячу раз".В тексте Ким Ё Чжон называла Юн Сок Ёля по имени, не используя обычное для корейского языка упоминание его титула "президент". Она также назвала по имени экс-президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

https://ria.ru/20221124/sestra-1833825257.html

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