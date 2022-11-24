07:58 24.11.2022 (обновлено: 08:39 24.11.2022)
Сеул разочарован "высказываниями" сестры Ким Чен Ына
Ренхап: в Сеуле разочарованы "словами" сестры Ким Чен Ына в адрес президента Южной Кореи
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
СЕУЛ, 24 ноя – РИА Новости. Министерство объединения Южной Кореи выразило разочарование в связи с тем, что сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон в своем заявлении в четверг назвала президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и его правительство "идиотами", передает агентство Рёнхап.
"Мы считаем очень прискорбным то, что замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон сегодня раскритиковала лидера нашей страны в вульгарных выражениях, не проявив даже самого элементарного уровня вежливости", - заявили в министерстве объединения.
Ранее Ким Ё Чжон опубликовала ответ Пхеньяна на заявление Сеула о введении возможных самостоятельных санкций против КНДР. Она назвала Юн Сок Ёля и его правительство "идиотами" и "болванами" и заявила, что любые санкции, которые Сеул мог бы наложить на КНДР, были бы бесполезны. Сестра Ким Чен Ына отметила, что Сеул повторяет за США слова о "самостоятельных санкциях" против Пхеньяна, как "верный пес" и "марионетка" Вашингтона. Она добавила, что любые санкции "бесполезны", и Южная Корея может накладывать их "хоть еще сто, хоть тысячу раз".
В тексте Ким Ё Чжон называла Юн Сок Ёля по имени, не используя обычное для корейского языка упоминание его титула "президент". Она также назвала по имени экс-президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.