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Сеул разочарован "высказываниями" сестры Ким Чен Ына - РИА Новости, 24.11.2022
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Сеул разочарован "высказываниями" сестры Ким Чен Ына
Сеул разочарован "высказываниями" сестры Ким Чен Ына - РИА Новости, 24.11.2022
Сеул разочарован "высказываниями" сестры Ким Чен Ына
Министерство объединения Южной Кореи выразило разочарование в связи с тем, что сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон в своем заявлении в четверг назвала... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T07:58
2022-11-24T08:39
в мире
ким е чжон
ким чен ын
юн сок ель
южная корея
сеул
пхеньян
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СЕУЛ, 24 ноя – РИА Новости. Министерство объединения Южной Кореи выразило разочарование в связи с тем, что сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон в своем заявлении в четверг назвала президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и его правительство "идиотами", передает агентство Рёнхап.Ранее Ким Ё Чжон опубликовала ответ Пхеньяна на заявление Сеула о введении возможных самостоятельных санкций против КНДР. Она назвала Юн Сок Ёля и его правительство "идиотами" и "болванами" и заявила, что любые санкции, которые Сеул мог бы наложить на КНДР, были бы бесполезны. Сестра Ким Чен Ына отметила, что Сеул повторяет за США слова о "самостоятельных санкциях" против Пхеньяна, как "верный пес" и "марионетка" Вашингтона. Она добавила, что любые санкции "бесполезны", и Южная Корея может накладывать их "хоть еще сто, хоть тысячу раз".В тексте Ким Ё Чжон называла Юн Сок Ёля по имени, не используя обычное для корейского языка упоминание его титула "президент". Она также назвала по имени экс-президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.
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в мире, ким е чжон, ким чен ын, юн сок ель, южная корея, сеул, пхеньян
В мире, Ким Е Чжон, Ким Чен Ын, Юн Сок Ель, Южная Корея, Сеул, Пхеньян
07:58 24.11.2022 (обновлено: 08:39 24.11.2022)
 
Сеул разочарован "высказываниями" сестры Ким Чен Ына

Ренхап: в Сеуле разочарованы "словами" сестры Ким Чен Ына в адрес президента Южной Кореи

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
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СЕУЛ, 24 ноя – РИА Новости. Министерство объединения Южной Кореи выразило разочарование в связи с тем, что сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон в своем заявлении в четверг назвала президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и его правительство "идиотами", передает агентство Рёнхап.
"Мы считаем очень прискорбным то, что замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон сегодня раскритиковала лидера нашей страны в вульгарных выражениях, не проявив даже самого элементарного уровня вежливости", - заявили в министерстве объединения.
Ранее Ким Ё Чжон опубликовала ответ Пхеньяна на заявление Сеула о введении возможных самостоятельных санкций против КНДР. Она назвала Юн Сок Ёля и его правительство "идиотами" и "болванами" и заявила, что любые санкции, которые Сеул мог бы наложить на КНДР, были бы бесполезны. Сестра Ким Чен Ына отметила, что Сеул повторяет за США слова о "самостоятельных санкциях" против Пхеньяна, как "верный пес" и "марионетка" Вашингтона. Она добавила, что любые санкции "бесполезны", и Южная Корея может накладывать их "хоть еще сто, хоть тысячу раз".
В тексте Ким Ё Чжон называла Юн Сок Ёля по имени, не используя обычное для корейского языка упоминание его титула "президент". Она также назвала по имени экс-президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 07:45
Сестра Ким Чен Ына назвала президента Южной Кореи "идиотом"
 
В миреКим Е ЧжонКим Чен ЫнЮн Сок ЕльЮжная КореяСеулПхеньян
 
 
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