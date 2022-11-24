https://ria.ru/20221124/ranenie-1833821063.html
Минобороны Армении заявило о ранении военного на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении заявило о ранении военного на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 24.11.2022
Минобороны Армении заявило о ранении военного на границе с Азербайджаном
Министерство обороны Армении заявило о ранении в среду армянского военнослужащего в результате обстрела на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T06:03
2022-11-24T06:03
2022-11-24T06:03
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ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило о ранении в среду армянского военнослужащего в результате обстрела на границе с Азербайджаном."Двадцать третьего ноября, примерно в 13.20 (12.20 мск), на боевой позиции, расположенной в восточной части армяно-азербайджанской границы, в результате выстрела со стороны противника огнестрельное ранение получил военнослужащий Р. А", - говорится на сайте ведомства.Отмечается, что состояние здоровья раненого оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
https://ria.ru/20221123/mirotvortsy-1833799944.html
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в мире, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, армения, азербайджан, россия, совет федерации рф, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Григорий Карасин, Владимир Путин, Никол Пашинян, Армения, Азербайджан, Россия, Совет Федерации РФ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
Минобороны Армении заявило о ранении военного на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении заявило о ранении военного после обстрела на границе с Азербайджаном