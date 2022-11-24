https://ria.ru/20221124/ranenie-1833821063.html

Минобороны Армении заявило о ранении военного на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило о ранении военного на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 24.11.2022

Минобороны Армении заявило о ранении военного на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении заявило о ранении в среду армянского военнослужащего в результате обстрела на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T06:03

2022-11-24T06:03

2022-11-24T06:03

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ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило о ранении в среду армянского военнослужащего в результате обстрела на границе с Азербайджаном."Двадцать третьего ноября, примерно в 13.20 (12.20 мск), на боевой позиции, расположенной в восточной части армяно-азербайджанской границы, в результате выстрела со стороны противника огнестрельное ранение получил военнослужащий Р. А", - говорится на сайте ведомства.Отмечается, что состояние здоровья раненого оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.

https://ria.ru/20221123/mirotvortsy-1833799944.html

https://ria.ru/20221115/obstrel-1831497374.html

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