https://ria.ru/20221124/prilozhenie-1833859878.html

В России разрабатывают мобильное приложение для въезжающих из стран ЕАЭС

В России разрабатывают мобильное приложение для въезжающих из стран ЕАЭС - РИА Новости, 24.11.2022

В России разрабатывают мобильное приложение для въезжающих из стран ЕАЭС

МВД РФ совместно с Минцифры и Минтрудом разрабатывает для въезжающих в Россию граждан ЕАЭС мобильное приложение, с помощью которого можно будет найти работу и... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:54

2022-11-24T10:54

2022-11-24T11:14

валентина казакова

россия

евразийский экономический союз

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. МВД РФ совместно с Минцифры и Минтрудом разрабатывает для въезжающих в Россию граждан ЕАЭС мобильное приложение, с помощью которого можно будет найти работу и узнать, открыт ли въезд, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова."Вместе с Минцифры и Министерством труда мы работаем над мобильным приложением. Это касается граждан ЕАЭС. С помощью этого мобильного приложения можно не только найти работу в России, но и уточнить - закрыт или открыт въезд в РФ", - сказала она в ходе брифинга в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Казакова добавила, что "это тоже очень важно для того, чтобы человек до приезда в РФ понимал, какие у него есть ограничения".В Евразийский экономический союз (ЕАЭС) входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Статус государства-наблюдателя при ЕАЭС имеют Молдавия, Узбекистан и Куба.

https://ria.ru/20221013/eaes-1823569386.html

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валентина казакова, россия, евразийский экономический союз, министерство внутренних дел рф (мвд россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)