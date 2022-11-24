https://ria.ru/20221124/prilozhenie-1833859878.html
В России разрабатывают мобильное приложение для въезжающих из стран ЕАЭС
В России разрабатывают мобильное приложение для въезжающих из стран ЕАЭС - РИА Новости, 24.11.2022
В России разрабатывают мобильное приложение для въезжающих из стран ЕАЭС
МВД РФ совместно с Минцифры и Минтрудом разрабатывает для въезжающих в Россию граждан ЕАЭС мобильное приложение, с помощью которого можно будет найти работу и... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:54
2022-11-24T10:54
2022-11-24T11:14
валентина казакова
россия
евразийский экономический союз
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. МВД РФ совместно с Минцифры и Минтрудом разрабатывает для въезжающих в Россию граждан ЕАЭС мобильное приложение, с помощью которого можно будет найти работу и узнать, открыт ли въезд, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова."Вместе с Минцифры и Министерством труда мы работаем над мобильным приложением. Это касается граждан ЕАЭС. С помощью этого мобильного приложения можно не только найти работу в России, но и уточнить - закрыт или открыт въезд в РФ", - сказала она в ходе брифинга в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Казакова добавила, что "это тоже очень важно для того, чтобы человек до приезда в РФ понимал, какие у него есть ограничения".В Евразийский экономический союз (ЕАЭС) входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Статус государства-наблюдателя при ЕАЭС имеют Молдавия, Узбекистан и Куба.
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валентина казакова, россия, евразийский экономический союз, министерство внутренних дел рф (мвд россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Валентина Казакова, Россия, Евразийский экономический союз, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
10:54 24.11.2022 (обновлено: 11:14 24.11.2022)
В России разрабатывают мобильное приложение для въезжающих из стран ЕАЭС
МВД, Минтруд и Минцифры разрабатывают мобильное приложение для въезжающих из стран ЕАЭС