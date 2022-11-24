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В ГД призвали посчитать расходы на переименование Волгограда в Сталинград - РИА Новости, 24.11.2022
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В ГД призвали посчитать расходы на переименование Волгограда в Сталинград
В ГД призвали посчитать расходы на переименование Волгограда в Сталинград - РИА Новости, 24.11.2022
В ГД призвали посчитать расходы на переименование Волгограда в Сталинград
Расходы, связанные с переименованием Волгограда в Сталинград, нужно посчитать до принятия решения о проведении референдума и сообщить о цифрах людям, сообщил... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T20:36
2022-11-24T20:36
общество
андрей бочаров
владимир шевченко
захар прилепин
сталинград
волгоград
справедливая россия
россия
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ВОЛГОГРАД, 24 ноя - РИА Новости. Расходы, связанные с переименованием Волгограда в Сталинград, нужно посчитать до принятия решения о проведении референдума и сообщить о цифрах людям, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ Андрей Гимбатов, представляющий интересы города в парламенте.Представители Волгоградской областной ветеранской организации на прошлой неделе обратились к губернатору Андрею Бочарову с просьбой рассмотреть возможность возвращения Волгограду его героического имени - Сталинград. В ответ губернатор заявил, что вопрос о переименовании города можно решить только путем проведения референдума, и предложил создать общественный совет по предварительному изучению мнения жителей региона на эту тему.По мнению Гимбатова, корректнее говорить не о переименовании, а о возвращении городу его всемирно известного имени, "за мирное небо над которым наши деды и прадеды заплатили очень высокую цену". По словам Гимбатова, его бабушка во время Сталинградской битвы была санинструктором, спасала солдат, а его дед - герой Советского Союза Владимир Шевченко - командовал авиационным корпусом."Переименование - это когда какому-то месту выдумывают новое имя. Как было проделано с нашим городом, в результате он и стал Волгоградом. Такого имени никогда прежде не было, да и смысла оно никакого не несет. На Волге сотни городов, даже крупных много", - сказал Гимбатов.Он отметил, что средств на проведение референдума нужно примерно столько же, сколько тратится на организацию выборов. А что касается последующих трат, отметил он, их нужно предварительно посчитать."Муниципальные и государственные органы, почта и так далее. Но это можно сделать, причем нужно обязательно до решения, чтобы люди это тоже знали. Но суть все же не в затратах, а в восстановлении исторической справедливости", - сказал депутат. Он добавил, что лично за возвращение названия Сталинград, "а земляки решат сами, как считают правильным".Вопрос переименования Волгограда в Сталинград поднимается регулярно. В июле и августе власти Волгоградской области заявляли, что предложений о переименовании не поступало. В 2021 году накануне выборов Госдуму сопредседатель партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин заявлял, что эсеры готовят законопроект о переименовании города.В канун 75-летия годовщины победы в Сталинградской битве в 2018 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже высказывали эти предложения. А в 2015 году Госдума отклонила предложение коммунистов принять законопроект о переименовании города. В 2014 году президент России Владимир Путин заявлял, что решать вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград должен сам регион путем референдума.Нынешний Волгоград, основанный в 1589 году, до 1925 года носил название Царицын, с 1925 по 1961 годы - Сталинград. Сталинградская битва - сражение в ходе Великой Отечественной войны, длившееся с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года и ставшее переломным моментом всей войны.
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общество, андрей бочаров, владимир шевченко, захар прилепин, сталинград, волгоград, справедливая россия, россия, кпрф, госдума рф
Общество, Андрей Бочаров, Владимир Шевченко, Захар Прилепин, Сталинград, Волгоград, Справедливая Россия, Россия, КПРФ, Госдума РФ
20:36 24.11.2022
 
В ГД призвали посчитать расходы на переименование Волгограда в Сталинград

Депутат Гимбатов: расходы на переименование Волгограда нужно посчитать до принятия решения

© Depositphotos.com / d_olegВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Depositphotos.com / d_oleg
Волгоград. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 24 ноя - РИА Новости. Расходы, связанные с переименованием Волгограда в Сталинград, нужно посчитать до принятия решения о проведении референдума и сообщить о цифрах людям, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ Андрей Гимбатов, представляющий интересы города в парламенте.
Представители Волгоградской областной ветеранской организации на прошлой неделе обратились к губернатору Андрею Бочарову с просьбой рассмотреть возможность возвращения Волгограду его героического имени - Сталинград. В ответ губернатор заявил, что вопрос о переименовании города можно решить только путем проведения референдума, и предложил создать общественный совет по предварительному изучению мнения жителей региона на эту тему.
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По мнению Гимбатова, корректнее говорить не о переименовании, а о возвращении городу его всемирно известного имени, "за мирное небо над которым наши деды и прадеды заплатили очень высокую цену". По словам Гимбатова, его бабушка во время Сталинградской битвы была санинструктором, спасала солдат, а его дед - герой Советского Союза Владимир Шевченко - командовал авиационным корпусом.
"Переименование - это когда какому-то месту выдумывают новое имя. Как было проделано с нашим городом, в результате он и стал Волгоградом. Такого имени никогда прежде не было, да и смысла оно никакого не несет. На Волге сотни городов, даже крупных много", - сказал Гимбатов.
Он отметил, что средств на проведение референдума нужно примерно столько же, сколько тратится на организацию выборов. А что касается последующих трат, отметил он, их нужно предварительно посчитать.
"Муниципальные и государственные органы, почта и так далее. Но это можно сделать, причем нужно обязательно до решения, чтобы люди это тоже знали. Но суть все же не в затратах, а в восстановлении исторической справедливости", - сказал депутат. Он добавил, что лично за возвращение названия Сталинград, "а земляки решат сами, как считают правильным".
Вопрос переименования Волгограда в Сталинград поднимается регулярно. В июле и августе власти Волгоградской области заявляли, что предложений о переименовании не поступало. В 2021 году накануне выборов Госдуму сопредседатель партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин заявлял, что эсеры готовят законопроект о переименовании города.
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В канун 75-летия годовщины победы в Сталинградской битве в 2018 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже высказывали эти предложения. А в 2015 году Госдума отклонила предложение коммунистов принять законопроект о переименовании города. В 2014 году президент России Владимир Путин заявлял, что решать вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград должен сам регион путем референдума.
Нынешний Волгоград, основанный в 1589 году, до 1925 года носил название Царицын, с 1925 по 1961 годы - Сталинград. Сталинградская битва - сражение в ходе Великой Отечественной войны, длившееся с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года и ставшее переломным моментом всей войны.
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