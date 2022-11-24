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Глава МАГАТЭ заявил, что очень трудно определить, кто обстреливает ЗАЭС - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/obstrely-1833902812.html
Глава МАГАТЭ заявил, что очень трудно определить, кто обстреливает ЗАЭС
Глава МАГАТЭ заявил, что очень трудно определить, кто обстреливает ЗАЭС - РИА Новости, 24.11.2022
Глава МАГАТЭ заявил, что очень трудно определить, кто обстреливает ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организации "очень трудно" определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:44
2022-11-24T12:44
специальная военная операция на украине
рафаэль гросси
энергодар
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организации "очень трудно" определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС."Нам очень трудно определить изнутри станции, кто это делает... Наша главная цель - прекратить это, а не играть в обличителей", - отметил он в интервью телеканалу CNN.Гросси также указал на то, что переговоры между Москвой и Киевом относительно зоны безопасности на ЗАЭС "продвигаются вперед", но сторонам непросто "достичь согласованных параметров", поскольку объект находится в "зоне боевых действий".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска.
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рафаэль гросси, энергодар, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ
Специальная военная операция на Украине, Рафаэль Гросси, Энергодар, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ
12:44 24.11.2022
 
Глава МАГАТЭ заявил, что очень трудно определить, кто обстреливает ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что организации очень трудно определить, кто обстреливает ЗАЭС

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организации "очень трудно" определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС.
"Нам очень трудно определить изнутри станции, кто это делает... Наша главная цель - прекратить это, а не играть в обличителей", - отметил он в интервью телеканалу CNN.
Гросси также указал на то, что переговоры между Москвой и Киевом относительно зоны безопасности на ЗАЭС "продвигаются вперед", но сторонам непросто "достичь согласованных параметров", поскольку объект находится в "зоне боевых действий".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
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В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска.
"Безрассудно и прискорбно": последствия обстрелов Запорожской АЭС
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

После двух относительно спокойных месяцев Запорожская атомная станция подверглась массированным ударам со стороны ВСУ.

Сотрудник Росэнергоатома Дмитрий Шевченко у поврежденного бака с дистиллированной водой для обеспечения работы 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
1 из 10

После двух относительно спокойных месяцев Запорожская атомная станция подверглась массированным ударам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Сотрудники "Росатома" насчитали на территории более 20 попаданий крупнокалиберных орудий.

Сотрудник Росэнергоатома у воронки от разорвавшегося снаряда на территории Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
2 из 10

Сотрудники "Росатома" насчитали на территории более 20 попаданий крупнокалиберных орудий.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Ремонтные бригады устраняют последствия обстрела ЗАЭС.

Ремонт железнодорожных путей на территории Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
3 из 10

Ремонтные бригады устраняют последствия обстрела ЗАЭС.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Электростанция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и полагается на аварийные дизельные генераторы.

Стела Запорожской атомной электростанции
4 из 10

Электростанция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и полагается на аварийные дизельные генераторы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел "безрассудным и прискорбным".

4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
5 из 10

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел "безрассудным и прискорбным".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов станции со стороны ВСУ.

Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов со стороны ВСУ на территории Запорожской атомной электростанции
6 из 10

Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов станции со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная в Европе.

Поврежденное здание 5-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
7 из 10

Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная в Европе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.

Сотрудник Росэнергоатома Дмитрий Шевченко у поврежденного бака с дистиллированной водой для обеспечения работы 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
8 из 10

На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

С марта АЭС охраняют российские военные. Они следят за тем, чтобы не было утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Сотрудники Запорожской атомной электростанции на территории
9 из 10

С марта АЭС охраняют российские военные. Они следят за тем, чтобы не было утечек ядерных и радиоактивных материалов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу атомную станцию.

Запорожская атомная электростанция
10 из 10

Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу атомную станцию.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1 из 10

После двух относительно спокойных месяцев Запорожская атомная станция подверглась массированным ударам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сотрудники "Росатома" насчитали на территории более 20 попаданий крупнокалиберных орудий.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
3 из 10

Ремонтные бригады устраняют последствия обстрела ЗАЭС.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
4 из 10

Электростанция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и полагается на аварийные дизельные генераторы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
5 из 10

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел "безрассудным и прискорбным".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
6 из 10

Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов станции со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
7 из 10

Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная в Европе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
8 из 10

На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
9 из 10

С марта АЭС охраняют российские военные. Они следят за тем, чтобы не было утечек ядерных и радиоактивных материалов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
10 из 10

Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу атомную станцию.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
 
Специальная военная операция на УкраинеРафаэль ГроссиЭнергодарЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭ
 
 
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