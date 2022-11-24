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Глава МАГАТЭ заявил, что очень трудно определить, кто обстреливает ЗАЭС

Глава МАГАТЭ заявил, что очень трудно определить, кто обстреливает ЗАЭС - РИА Новости, 24.11.2022

Глава МАГАТЭ заявил, что очень трудно определить, кто обстреливает ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организации "очень трудно" определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:44

2022-11-24T12:44

2022-11-24T12:44

специальная военная операция на украине

рафаэль гросси

энергодар

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организации "очень трудно" определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС."Нам очень трудно определить изнутри станции, кто это делает... Наша главная цель - прекратить это, а не играть в обличителей", - отметил он в интервью телеканалу CNN.Гросси также указал на то, что переговоры между Москвой и Киевом относительно зоны безопасности на ЗАЭС "продвигаются вперед", но сторонам непросто "достичь согласованных параметров", поскольку объект находится в "зоне боевых действий".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска.

энергодар

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рафаэль гросси, энергодар, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ