https://ria.ru/20221124/liniya-1834015613.html

Минобороны запустило горячую линию по выплатам для участников спецоперации

Минобороны запустило горячую линию по выплатам для участников спецоперации - РИА Новости, 24.11.2022

Минобороны запустило горячую линию по выплатам для участников спецоперации

Призванные на службу в рамках частичной мобилизации и добровольцы смогут получить информацию о выплатах по горячей линии, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:09

2022-11-24T17:09

2022-11-24T17:49

специальная военная операция на украине

россия

частичная мобилизация в россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Призванные на службу в рамках частичной мобилизации и добровольцы смогут получить информацию о выплатах по горячей линии, сообщили в Министерстве обороны.Телефон горячей линии: 8 (800) 737-7-737.Президент Владимир Путин 19 октября заявил, что ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизованного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей. Президент особо подчеркнул, что выплаты должны производиться также во время подготовки и обучения.Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По его словам, в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, как утверждает глава ведомства, решены все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.

https://ria.ru/20221123/mobilizatsiya-1833661527.html

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россия, частичная мобилизация в россии, министерство обороны рф (минобороны рф)