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Выплаты мобилизованным 2022-2023: какие гарантии и льготы положены семьям

Выплаты и льготы мобилизованным 2022-2023: какие положены семьям в России

Выплаты мобилизованным 2022-2023: какие гарантии и льготы положены семьям

Льготы и выплаты мобилизованным закреплены как федеральным, так и региональным законодательством России. Какие ежемесячные и единовременные выплаты положены... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:51

2022-12-28T14:51

2022-12-28T14:51

россия

социальные выплаты

льготы

военные

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Льготы и выплаты мобилизованным закреплены как федеральным, так и региональным законодательством России. Какие ежемесячные и единовременные выплаты положены семьям участников СВО в 2022 году, будут ли новые изменения в законах и что делать, если ежемесячные выплаты в 195 тысяч не пришли, советы экспертов, - в материале РИА Новости.Выплаты мобилизованнымГраждане, призванные на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 647 от 21.09.2022 г., а также члены их семей вправе рассчитывать на различные выплаты, льготы и гарантии от государства.ЕжемесячныеСогласно п. 3 Указа № 647, денежное довольствие мобилизованного соответствует довольствию военнослужащего по контракту.- В соответствии с ч. 2, 12, 13 ст. 2 ФЗ от 07.11.2011 № 306-ФЗ денежное довольствие состоит из оклада и дополнительных выплат (например, надбавка за выслугу лет). Вместе с дополнительной социальной выплатой минимальный размер ежемесячной оплаты для мобилизованных составляет 195 тысяч рублей. Такую сумму получают рядовые, стоящие на низшей воинской должности. Сержанты и офицеры получают больше. Выплата производится ежемесячно с 10 по 20 число текущего месяца за истекший, - рассказывает Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры".По словам Клавдии Бакуменко, руководителя отдела правового сопровождения клиентов компании "ПризываНет", дополнительно мобилизованные получат бонусы от регионов. Например, в Москве – 50 тыс. рублей, в Ростовской области – 150 тыс. рублей, Кемеровской области – 200 тыс. рублей, Омской области – 100 тыс. рублей, Санкт-Петербурге – 100 тыс. рублей.Денежное довольствие военнослужащего зачисляется на его расчетный счет, по желанию мобилизованного, оно может быть перечислено его родственникам, для этого военнослужащему необходимо оформить доверенность. Кроме того, существует возможность оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчетному счету, который ранее представил военнослужащий.ЕдиновременныеУказом Президента РФ № 787 от 02.11.2022 г. также предусмотрена единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей для мобилизованных, заключивших в период проведения СВО контракт на службу в ВС РФ сроком от 1 года.- Для ее получения военнослужащему необходимо подать соответствующий рапорт. В случае досрочного расторжения контракта по определенным основаниям выплату нужно будет вернуть в сумме, исчисленной пропорционально оставшемуся сроку контракта. Иные дополнительные выплаты осуществляются на общих основаниях, как и для других военнослужащих. Порядок их предоставления определен приказом министра обороны РФ № 727 от 06.12.2019 г. Например, может быть установлена надбавка за особые условия или достижения, - отмечает Сергей Гебель.Льготы мобилизованнымПо Указу Президента "Об объявлении частичной мобилизации в РФ" мобилизованным присваивается статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Им положены такие же льготы.Жилищное обеспечениеСогласно закону "О статусе военнослужащего" в очередь на получение жилья военнослужащие становятся после 20 лет выслуги или при увольнении по уважительной причине после десяти лет службы. Сейчас военнослужащие получают жилье за счет средств федеральной казны, а контрактники или мобилизованные - за счет муниципальных бюджетов. Но в госдуму планируется внести законопроект, в котором предлагается всем мобилизованным, которые участвовали в СВО, получили увечья или серьезные заболевания на передовой и нуждаются в улучшении жилищных условий (не имеют собственного жилья или площадь его недостаточна) предоставлять квартиры без очереди.Продовольственное и вещевое обеспечениеПрава военнослужащих на продовольственное и вещевое обеспечение регулируются ст. 14 Федерального закона "О статусе военнослужащих", постановлениями правительства РФ, нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. Продовольственное обеспечение может выражаться в следующих формах:Нормы рационов питания утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 1992 г. № 479-28.Целью вещевого обеспечения является удовлетворение потребностей военнослужащего в военной одежде, обуви, нательном белье, постельных принадлежностях, боевом снаряжении, теплых вещах, специальной одежде, санитарно-хозяйственном, спортивном и альпинистском снаряжении. Нормы снабжения вещевым имуществом утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006 г. №390 "О вещевом обеспечении в федеральных органах исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, в мирное время".Государственное страхованиеОбязательное государственное страхование жизни и здоровья - социальная гарантия защитникам Родины от государства. Оно действует не только во время нахождения в горячей точке или на территории воинской части, но и в течение года после завершения военной службы. В случае наступления инвалидности или смерти во время выполнения боевых задач, военнослужащий или его родные получат страховую выплату.Бесплатный проездПо словам Клавдии Бакуменко, бесплатный проезд положен всем военнослужащим: в служебные командировки, в связи с переводом на новое место военной службы, к местам использования реабилитационных отпусков, на лечение и обратно, на избранное место жительства при увольнении с военной службы и в иных случаях.К месту командировкиСогласно п. 1 ст. 20 Федерального закона "О статусе военнослужащих" военнослужащие имеют право на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом в служебные командировки. Командированному выдаются воинские перевозочные документы для проезда к месту командировки и обратно.К месту лечения в обе стороныФедеральным законом предусмотрен бесплатный проезд к месту лечения или отдыха:Право на бесплатный проезд дается один раз в год.На место жительство после окончания воинской службыТакже военнослужащим предоставляется проезд на безвозмездной основе на избранное место жительства при увольнении с военной службы.Кредитные каникулыПо словам Сергея Гебеля, для мобилизованных и членов их семей предусмотрены следующие гарантии и льготы, связанные с кредитами:В соответствии с п. п. 1, 4 ч. 1, ч. 2 ст. 1 ФЗ от 07.10.2022 № 377-ФЗ мобилизованный заемщик или члены его семьи могут обратиться к кредитору для приостановления исполнения обязательств по договору на льготный период. При этом количество договоров не ограничивается. Указанное правило распространяется только на договоры, заключенные до начала мобилизации.Во время льготного периода на размер основного долга начисляются сниженные проценты, а также не применяются неустойка, штраф, пени, не предъявляются требования о досрочном погашении кредита и не обращается взыскание на предмет ипотеки.Согласно ч. 2 ст. 1 ФЗ от 07.10.2022 № 377-ФЗ для предоставления кредитных каникул нужно обратиться к кредитору с требованием приостановления исполнения обязательств. Сделать это можно в любой момент действия кредитного договора, но не позднее 31.12.2023 года.Льготный период предоставляется на весь срок мобилизации, а также на 30 дней после ее окончания. Возможно продление на период нахождения мобилизованного в медицинских учреждениях, либо в случае признания его безвестно отсутствующим.Трудовые гарантии, сохранение рабочего местаПризыв на военную службу по мобилизации не является основанием для увольнения работника по ст. 83 ТК РФ. На весь срок службы действие трудового договора приостанавливается с сохранением места и должности.- В соответствии с ч. 1 ст. 121, ч. 7 ст. 351.7 ТК РФ период приостановления включается в трудовой стаж, стаж работы по специальности и учитывается при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск. Все предоставленные до приостановления трудового договора работодателем социально-трудовые гарантии сохраняются. Это может быть дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение или улучшение социально-бытовых условий. При этом работодатель не обязан платить зарплату или сохранять средний заработок на период приостановления трудового договора, что следует из ч. 3, 4, 6 ст. 351.7 ТК РФ, - говорит Сергей Гебель.На период приостановления трудового договора работник защищен от увольнения по инициативе работодателя даже в случае сокращения штата. Исключением является ликвидация организации или прекращение деятельности ИП. Также возможно увольнение при истечении срочного трудового договора в этот период. Однако в таком случае у мобилизованного будет преимущественное право при трудоустройстве на ранее занимаемую должность.По словам эксперта, если в семье с ребенком до 14 лет мобилизован отец, то на мать распространяются гарантии, установленные ст. 259 ТК РФ. Так, ее нельзя будет отправить в командировку, либо привлечь к работе в выходные и праздничные дни или ночное время без предварительного получения письменного согласия. Также, в соответствии с ч. 2 ст. 179 ТК РФ, при сокращении штата мать имеет преимущественное право остаться на работе, если отец несовершеннолетнего ребенка мобилизован.Исходя из ч. 11 ст. 351.7 ТК РФ следует, что после завершения военной службы предоставляется 3 месяца для выхода на работу. В течение этого времени уволить по причине прогула нельзя. Согласно ч. 9 ст. 351.7 ТК РФ в течение 6 месяцев с момента возобновления трудового договора, независимо от текущего стажа, работник вправе уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск.Возврат денег за авиабилеты- Если мобилизованный гражданин купил билеты на самолет, поезд, а впоследствии получил повестку, то он вправе сдать купленные билеты и получить обратно уплаченную за них сумму в полном размере, - объясняет Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ."Но только если они были приобретены до 21 сентября 2022 года. Для этого нужно обратиться в кассу и предоставить документ, удостоверяющий личность вместе со справкой, подтверждающей факт мобилизации. Также при наличии простой письменной доверенности оформить возврат может родственник", - добавляет Сергей Гебель.Заморозка страховых взносов для ИП- Мобилизованных граждан, открывших ИП, освободили от уплаты за себя страховых взносов. Более того, это происходит в беззаявительном порядке – ФНС автоматически получает информацию, - говорит Оксана Васильева.Свадьба вне очередиОбычно регистрацию брака назначают не ранее чем через месяц после подачи заявления.- Но для тех, у кого на руках повестка, правила другие. Будущие супруги должны обратиться в управление ЗАГС региона, где проживает один из них, либо по месту нахождения войсковой части. Свадьба пройдёт в течение суток, на практике молодожёнов расписывают в день обращения, - уточняет Клавдия Бакуменко.Региональные меры поддержкиРегиональные власти вправе устанавливать собственные меры поддержки для мобилизованных и их семей. Это могут быть дополнительные выплаты, предоставление земельных участков, льготы по налогам. Более подробно узнать о них можно у властей своего региона."Например, мобилизованным из Московской области положена единовременная выплата в 200 000 рублей. А питание детей мобилизованных граждан в школах будет бесплатным. К тому же зачислять их детей в детский сад будут без очереди. А вот в Республике Тыва семьи мобилизованных получат по одному живому барану", - рассказывает Оксана Васильева.Меры поддержки семьям мобилизованныхСемьям мобилизованных граждан также предоставляются льготы. Как правило, такие преференции устанавливаются на уровне региона.СупругамСемья мобилизованного будет освобождена от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Также они не будут платить пени при просрочке взносов за капитальный ремонт в многоквартирном доме. В соответствии с поправками в Налоговый кодекс РФ выплаты членам семей мобилизованных освобождены от НДФЛ.- В случае смерти или гибели мобилизованного положено пособие по потере кормильца. Членам семей мобилизованного положены и кредитные каникулы, - говорит Оксана Васильева.ДетямЧаще всего детям предоставляется внеочередное зачисление в детский сад, бесплатное посещение кружков и секций, бесплатное питание в образовательных учреждениях и некоторые другие льготы, которые можно уточнить у властей региона.Выплаты семьям мобилизованных в МосквеПо словам Сергея Гебеля, власти Москвы предусмотрели пособие в размере прожиточного минимума на каждого ребенка на весь период военной служба отца. При назначении пособия не учитываются доходы семьи, поэтому получить его смогут все. Для оформления выплат необходимо подать заявление в центре поддержки семей мобилизованных.Кроме этого, в Москве действуют и другие меры поддержки мобилизованных и их семей. Например, военнослужащий может рассчитывать на дополнительную ежемесячную выплату в размере 50 тысяч рублей. Для детей мобилизованных также предусмотрены меры поддержки:Члены семей могут получить социальную, психологическую помощь, им оказывается содействие при оформлении различных выплат, предоставляются юридические консультации.- Кроме того, власти города предусмотрели выплату военнослужащим в размере 1 000 000 рублей при получении тяжелого ранения и 500 000 рублей – при получении легкого ранения, разовую выплату близким родственникам в размере 3 000 000 рублей в случае гибели военнослужащего во время боевых действий или его смерти от полученного ранения в течение года после прохождения военной службы (сумма в 3 000 000 рублей распределяется между близкими родственниками в равных частях, - говорит Оксана Васильева.Что делать, если не пришли выплаты- На портале "Госуслуги" есть форма для военнослужащих и их родственников для подачи жалобы на невыплату денежного довольствия и региональных льгот. Пожаловаться можно на отсутствие федеральных или региональных выплат, - объясняет Клавдия Бакуменко.При возникновении проблем с получением выплат и других льгот в Москве родственники могут обратиться в центр поддержки семей мобилизованных по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Он работает без выходных с 09:00 до 20:00.Задать любые вопросы можно на горячей линии департамента труда и социальной защиты населения города Москвы по единому телефону: +7 495 870-44-44.Советы экспертовПо словам Оксаны Васильевой, мобилизованные граждане после демобилизации будут считаться ветеранами боевых действий, которым положены дополнительные преференции.В частности, освобождение от налогов:Предусмотрены и другие льготы:А Федеральная нотариальная палата полностью освободила мобилизованных граждан от уплаты нотариальных услуг. Также нотариусы теперь будут их принимать вне очереди.

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Артем Смирнов

россия, социальные выплаты, льготы, военные, федеральная налоговая служба (фнс россии)