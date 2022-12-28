Выплаты мобилизованным в 2025 году: какие гарантии и льготы положены семьям

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Льготы и выплаты мобилизованным закреплены как федеральным, так и региональным законодательством России. Какие ежемесячные и единовременные выплаты положены семьям участников СВО в 2025 году, советы экспертов, - в материале РИА Новости.

Выплаты мобилизованным

Граждане, призванные на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 647 от 21.09.2022 г., а также члены их семей вправе рассчитывать на различные выплаты, льготы и гарантии от государства.

“Государство в 2025 году сохранило и расширило меры поддержки для мобилизованных участников СВО и их семей”, - комментирует Георгий Габолаев, основатель и генеральный директор компании “Группа-А”.

Ежемесячные

Согласно п. 3 Указа № 647, денежное довольствие мобилизованного соответствует довольствию военнослужащего по контракту.

По словам эксперта, мобилизованные граждане получают от 205 000 рублей в месяц в зависимости от занимаемой должности, звания и выполняемых задач. Для участников боевых действий предусмотрены дополнительные надбавки.

“За каждый день непосредственного участия в боевых действиях начисляется дополнительная выплата, за уничтожение вражеской техники или выполнение особо сложных задач предусмотрены премии!, - говорит Георгий Габолаев.

- В соответствии с ч. 2, 12, 13 ст. 2 ФЗ от 07.11.2011 № 306-ФЗ денежное довольствие состоит из оклада и дополнительных выплат (например, надбавка за выслугу лет). Выплата производится ежемесячно с 10 по 20 число текущего месяца за истекший, - рассказывает Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры".

Денежное довольствие военнослужащего зачисляется на его расчетный счет, по желанию мобилизованного, оно может быть перечислено его родственникам, для этого военнослужащему необходимо оформить доверенность. Кроме того, существует возможность оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчетному счету, который ранее представил военнослужащий.

Единовременные

Указом Президента РФ № 787 от 02.11.2022 г. была предусмотрена единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей для мобилизованных, заключивших в период проведения СВО контракт на службу в ВС РФ сроком от 1 года. Президента№ 787 от 02.11.2022 г. была предусмотрена единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей для мобилизованных, заключивших в период проведения СВО контракт на службу в ВС РФ сроком от 1 года.

- Для ее получения военнослужащему необходимо было подать соответствующий рапорт. В случае досрочного расторжения контракта по определенным основаниям выплату нужно было вернуть в сумме, исчисленной пропорционально оставшемуся сроку контракта. Иные дополнительные выплаты осуществляются на общих основаниях, как и для других военнослужащих. Порядок их предоставления определен приказом министра обороны РФ № 727 от 06.12.2019 г. Например, может быть установлена надбавка за особые условия или достижения, - отмечает Сергей Гебель.

Указ Президента РФ от 31.07.2024 N 644 , в соответствии с которым мобилизованный, заключивший контракт, получает 400 000 рублей”, - говорит Роман Головицкий, юрист Европейской юридической службы. “В настоящее время действует, в соответствии с которым мобилизованный, заключивший контракт, получает 400 000 рублей”, - говорит Роман Головицкий, юрист Европейской юридической службы.

Льготы мобилизованным

По Указу Президента "Об объявлении частичной мобилизации в РФ" мобилизованным присваивается статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Им положены такие же льготы.

Жилищное обеспечение

Согласно закону "О статусе военнослужащего" в очередь на получение жилья военнослужащие становятся после 20 лет выслуги или при увольнении по уважительной причине после десяти лет службы. Сейчас военнослужащие получают жилье за счет средств федеральной казны, а контрактники или мобилизованные - за счет муниципальных бюджетов.

Продовольственное и вещевое обеспечение

Права военнослужащих на продовольственное и вещевое обеспечение регулируются ст. 14 Федерального закона "О статусе военнослужащих", постановлениями правительства РФ, нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. Продовольственное обеспечение может выражаться в следующих формах:

организация питания по месту службы;

выдача продовольственного пайка;

выплата денежной компенсации взамен положенного питания (по желанию);

выплата продовольственно-путевых денег (на время командировки или нахождения в пути к месту службы).

Нормы рационов питания утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 1992 г. № 479-28.

Целью вещевого обеспечения является удовлетворение потребностей военнослужащего в военной одежде, обуви, нательном белье, постельных принадлежностях, боевом снаряжении, теплых вещах, специальной одежде, санитарно-хозяйственном, спортивном и альпинистском снаряжении. Нормы снабжения вещевым имуществом утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006 г. №390 "О вещевом обеспечении в федеральных органах исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, в мирное время".

Государственное страхование

Обязательное государственное страхование жизни и здоровья - социальная гарантия защитникам Родины от государства. Оно действует не только во время нахождения в горячей точке или на территории воинской части, но и в течение года после завершения военной службы. В случае наступления инвалидности или смерти во время выполнения боевых задач, военнослужащий или его родные получат страховую выплату.

В 2025 году запланировано проиндексировать страховые выплаты на 4,5%. Размер государственной помощи зависит от тяжести ранения и группы инвалидности. В ноябре 2024 года Правительством РФ были утверждены суммы единовременных выплат участникам СВО при получении увечий. При тяжелой травме - 3 млн рублей, легком ранении - 1 млн рублей, других легких ранениях - 100 тыс. рублей. Ранее сумма для всех была одна - 3 млн. рублей. Такие же соцгарантии положены теперь и волонтерам, которые получили ранения и увечья в зоне СВО.

Бесплатный проезд

По словам Клавдии Бакуменко, бесплатный проезд положен всем военнослужащим: в служебные командировки, в связи с переводом на новое место военной службы, к местам использования реабилитационных отпусков, на лечение и обратно, на избранное место жительства при увольнении с военной службы и в иных случаях.

К месту командировки

п. 1 ст. 20 Федерального закона "О статусе военнослужащих" военнослужащие имеют право на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом в служебные командировки. Командированному выдаются воинские перевозочные документы для проезда к месту командировки и обратно. СогласноФедерального закона "О статусе военнослужащих" военнослужащие имеют право на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом в служебные командировки. Командированному выдаются воинские перевозочные документы для проезда к месту командировки и обратно.

К месту лечения в обе стороны

Федеральным законом предусмотрен бесплатный проезд к месту лечения или отдыха:

офицерам, уволенным по возрасту или состоянию здоровья, общий стаж военной службы которых составляет не менее 25 лет;

членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца;

родителям, достигшим пенсионного возраста и родителям-инвалидам старших и высших офицеров, погибших в период прохождения ими военной службы.

Право на бесплатный проезд дается один раз в год.

На место жительства после окончания воинской службы

Также военнослужащим предоставляется проезд на безвозмездной основе на избранное место жительства при увольнении с военной службы.

Квота при поступлении в ВУЗ

Федеральным законом от 24.06.2023 №264-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” военнослужащие имеют право на поступление на бюджетные места ВУЗов по отдельной квоте по результатам вступительных экзаменов. А в случае, если мобилизованный ранее обучался на платном отделении, он имеет право перейти на бюджетное, комментирует Артём Багдасарян, адвокат, член КА “Диктатура закона”. В соответствии своеннослужащие имеют право на поступление на бюджетные места ВУЗов по отдельной квоте по результатам вступительных экзаменов. А в случае, если мобилизованный ранее обучался на платном отделении, он имеет право перейти на бюджетное, комментирует Артём Багдасарян, адвокат, член КА “Диктатура закона”.

Бесплатная юридическая помощь

По словам Артёма Багдасаряна, участники СВО могут обратиться на за получением бесплатной юридической помощи по вопросам:

оформления кредитных каникул;

списания долгов;

получения денежного довольствия и других выплат;

признания погибшим или без вести пропавшим

Кредитные каникулы

По словам Сергея Гебеля, для мобилизованных и членов их семей предусмотрены следующие гарантии и льготы, связанные с кредитами:

право на кредитные каникулы;

прекращение кредитных обязательств мобилизованного или членов его семей, в случае гибели, объявления умершим или признания инвалидом I группы в связи с участием в СВО;

возможность приостановления исполнительного производства при возврате просроченной задолженности по кредиту.

В соответствии с п. п. 1, 4 ч. 1, ч. 2 ст. 1 ФЗ от 07.10.2022 № 377-ФЗ мобилизованный заемщик или члены его семьи могут обратиться к кредитору для приостановления исполнения обязательств по договору на льготный период. При этом количество договоров не ограничивается. Указанное правило распространяется только на договоры, заключенные до начала мобилизации.

Во время льготного периода на размер основного долга начисляются сниженные проценты, а также не применяются неустойка, штраф, пени, не предъявляются требования о досрочном погашении кредита и не обращается взыскание на предмет ипотеки.

ФЗ-377 ”, - отмечает Роман Головицкий. “За исключением кредитного договора, обязательства по которому обеспечены ипотекой, на день установления льготного периода проценты начисляются, но уплате не подлежат и по окончании льготного периода обязательства по уплате таких процентов прекращаются. Это указано в п.п. 18, 18.1 ст. 1”, - отмечает Роман Головицкий.

№ 377-ФЗ для предоставления кредитных каникул нужно обратиться к кредитору с требованием приостановления исполнения обязательств. Сделать это можно в любой момент действия кредитного договора, но не позднее 31.12.2025года. Согласно ч. 2 ст. 1 ФЗ от 07.10.2022для предоставления кредитных каникул нужно обратиться к кредитору с требованием приостановления исполнения обязательств. Сделать это можно в любой момент действия кредитного договора, но не позднее 31.12.2025года.

Льготный период предоставляется на весь срок мобилизации, а также на 180 дней после ее окончания. Возможно продление на период нахождения мобилизованного в медицинских учреждениях, либо в случае признания его безвестно отсутствующим.

Трудовые гарантии, сохранение рабочего места

ст. 83 ТК РФ . На весь срок службы действие трудового договора приостанавливается с сохранением места и должности. Призыв на военную службу по мобилизации не является основанием для увольнения работника по. На весь срок службы действие трудового договора приостанавливается с сохранением места и должности.

ст. 351.7 ТК РФ период приостановления включается в трудовой стаж, стаж работы по специальности и учитывается при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск. Все предоставленные до приостановления трудового договора работодателем социально-трудовые гарантии сохраняются. Это может быть дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение или улучшение социально-бытовых условий. При этом работодатель не обязан платить зарплату или сохранять средний заработок на период приостановления трудового договора, что следует из ч. 3, 4, 6 ст. 351.7 ТК РФ , - говорит Сергей Гебель. - В соответствии с ч. 1 ст. 121, ч. 7период приостановления включается в трудовой стаж, стаж работы по специальности и учитывается при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск. Все предоставленные до приостановления трудового договора работодателем социально-трудовые гарантии сохраняются. Это может быть дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение или улучшение социально-бытовых условий. При этом работодатель не обязан платить зарплату или сохранять средний заработок на период приостановления трудового договора, что следует из ч. 3, 4, 6, - говорит Сергей Гебель.

На период приостановления трудового договора работник защищен от увольнения по инициативе работодателя даже в случае сокращения штата. Исключением является ликвидация организации или прекращение деятельности ИП. Также возможно увольнение при истечении срочного трудового договора в этот период. Однако в таком случае у мобилизованного будет преимущественное право при трудоустройстве на ранее занимаемую должность.

ст. 259 ТК РФ . Так, ее нельзя будет отправить в командировку, либо привлечь к работе в выходные и праздничные дни или ночное время без предварительного получения письменного согласия. Также, в соответствии с ч. 2 ст. 179 ТК РФ , при сокращении штата мать имеет преимущественное право остаться на работе, если отец несовершеннолетнего ребенка мобилизован. По словам эксперта, если в семье с ребенком до 14 лет мобилизован отец, то на мать распространяются гарантии, установленные. Так, ее нельзя будет отправить в командировку, либо привлечь к работе в выходные и праздничные дни или ночное время без предварительного получения письменного согласия. Также, в соответствии с, при сокращении штата мать имеет преимущественное право остаться на работе, если отец несовершеннолетнего ребенка мобилизован.

ст. 351.7 ТК РФ следует, что после завершения военной службы предоставляется 3 месяца для выхода на работу. В течение этого времени уволить по причине прогула нельзя. Согласно ч. 9 ст. 351.7 ТК РФ в течение 6 месяцев с момента возобновления трудового договора, независимо от текущего стажа, работник вправе уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск. Исходя из ч. 11следует, что после завершения военной службы предоставляется 3 месяца для выхода на работу. В течение этого времени уволить по причине прогула нельзя. Согласно ч. 9 ст. 351.7 ТК РФ в течение 6 месяцев с момента возобновления трудового договора, независимо от текущего стажа, работник вправе уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск.

Заморозка страховых взносов для ИП

- Мобилизованных граждан, открывших ИП, освободили от уплаты за себя страховых взносов. Более того, это происходит в беззаявительном порядке – ФНС автоматически получает информацию, - говорит Оксана Васильева.

Свадьба вне очереди

Обычно регистрацию брака назначают не ранее чем через месяц после подачи заявления.

- Но для тех, у кого на руках повестка, правила другие. Будущие супруги должны обратиться в управление ЗАГС региона, где проживает один из них, либо по месту нахождения войсковой части. Свадьба пройдёт в течение суток, на практике молодожёнов расписывают в день обращения, - уточняет Клавдия Бакуменко.

Региональные меры поддержки

Региональные власти вправе устанавливать собственные меры поддержки для мобилизованных и их семей. Это могут быть дополнительные выплаты, предоставление земельных участков, льготы по налогам. Более подробно узнать о них можно у властей своего региона.

Меры поддержки семьям мобилизованных

Семьям мобилизованных граждан также предоставляются льготы. Как правило, такие преференции устанавливаются на уровне региона.

Супругам

Семья мобилизованного будет освобождена от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Также они не будут платить пени при просрочке взносов за капитальный ремонт в многоквартирном доме. В соответствии с поправками в Налоговый кодекс РФ выплаты членам семей мобилизованных освобождены от НДФЛ.

- В случае смерти или гибели мобилизованного положено пособие по потере кормильца. Членам семей мобилизованного положены и кредитные каникулы, - говорит Оксана Васильева.

ч. 2 ФЗ-377 , в соответствии с которой в случае гибели военнослужащего (если он погиб при выполнении задач в период проведения СВО либо позднее указанного периода, но вследствие полученных ранений, травм или заболеваний, а также в случае объявления судом военнослужащего умершим или после того, как военнослужащий был признан инвалидом I группы) обязательства военнослужащего по кредитному договору прекращаются. Исключение составляют те, которые перечислены в пункте 1.1 той же статьи. Роман Головицкий также ссылается на, в соответствии с которой в случае гибели военнослужащего (если он погиб при выполнении задач в период проведения СВО либо позднее указанного периода, но вследствие полученных ранений, травм или заболеваний, а также в случае объявления судом военнослужащего умершим или после того, как военнослужащий был признан инвалидом I группы) обязательства военнослужащего по кредитному договору прекращаются. Исключение составляют те, которые перечислены в пункте 1.1 той же статьи.

положена вдовам, которые не вступили в новый брак и воспитывают детей погибших военных. С 1 января 2025 года семьи погибших военнослужащих смогут получать страховую пенсию независимо от возраста и стажа. Онавдовам, которые не вступили в новый брак и воспитывают детей погибших военных.

Детям

Семьям мобилизованных предоставляются выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 10 000–15 000 рублей в зависимости от региона. Дети военнослужащих должны приниматься в школы и детские сады по месту жительства в приоритетном порядке, получать бесплатное питание в образовательных учреждениях. Помимо этого они имеют право на первоочередное получение путевок в детские оздоровительные лагеря.

Выплаты семьям мобилизованных в Москве

По словам Сергея Гебеля, власти Москвы предусмотрели пособие в размере прожиточного минимума на каждого ребенка на весь период военной служба отца. При назначении пособия не учитываются доходы семьи, поэтому получить его смогут все. Для оформления выплат необходимо подать заявление в центре поддержки семей мобилизованных.

Кроме этого, в Москве действуют и другие меры поддержки мобилизованных и их семей. Например, военнослужащий может рассчитывать на дополнительную ежемесячную выплату в размере 50 тысяч рублей. Для детей мобилизованных также предусмотрены меры поддержки:

право внеочередного зачисления в детские сады или перевода в учреждение, расположенное ближе к месту жительства семьи;

освобождение от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов, кружков и секций дополнительного образования;

бесплатное питание (завтрак и обед) для школьников с 1 по 11 класс, для студентов колледжей - только обед.

Члены семей могут получить социальную, психологическую помощь, им оказывается содействие при оформлении различных выплат, предоставляются юридические консультации.

Что делать, если не пришли выплаты

- На портале " Госуслуги " есть форма для военнослужащих и их родственников для подачи жалобы на невыплату денежного довольствия и региональных льгот. Пожаловаться можно на отсутствие федеральных или региональных выплат, - объясняет Клавдия Бакуменко.

При возникновении проблем с получением выплат и других льгот в Москве родственники могут обратиться в центр поддержки семей мобилизованных по адресу: Береговой проезд, д. 8, стр .2.

Он работает со вторника по воскресенье (выходной день - понедельник) с 09:00 до 21:00.

Задать любые вопросы можно на горячей линии департамента труда и социальной защиты населения города Москвы по единому телефону: +7 495 870-44-44.

Советы экспертов

“Государство в 2025 году продолжает оказывать значительную поддержку мобилизованным участникам СВО и их семьям. Сохранение выплат, расширение льгот и упрощение процедур их получения демонстрируют стремление облегчить жизнь тех, кто пострадал в результате выполнения военных обязанностей”, - говорит Георгий Габолаев. Для получения конкретных льгот эксперт рекомендует обращаться в военкоматы, МФЦ и социальные службы своего региона.

По словам Оксаны Васильевой, мобилизованные граждане после демобилизации будут считаться ветеранами боевых действий, которым положены дополнительные преференции.

В частности, освобождение от налогов:

налога на имущество (все ветераны боевых действий освобождаются от уплаты налога на имущество одного объекта налогообложения каждого вида: квартиры, дома, гаража или другого помещения (правда, данное имущество не должно использоваться в предпринимательских целях, для получения прибыли));

земельного налога (налоговая база на участок уменьшается на 600 кв. м (другими словами, если площадь недвижимости менее 600 кв. м, то уплачивать налог вообще не надо, а если больше, то из ее величины необходимо вычесть 600 кв. м. Например, если площадь земельного участка составляет 900 кв. м, налог будет взиматься только с 300 кв. м);

НДФЛ (ветераны боевых действий имеют право на стандартный налоговый вычет в размере 500 рублей при уплате НДФЛ (данная льгота не распространяется на доходы от долевого участия в организациях, а также на выигрыши в азартных играх и лотереях)).

Предусмотрены и другие льготы: