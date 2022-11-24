https://ria.ru/20221124/lenoblast-1833912869.html
Ленобласть вошла в ТОП-5 регионов по выдаче грантов молодым МСП
Ленобласть вошла в ТОП-5 регионов по выдаче грантов молодым МСП - РИА Новости, 24.11.2022
Ленобласть вошла в ТОП-5 регионов по выдаче грантов молодым МСП
Ленинградская область вошла в пятерку подготовленного Минэкономразвития рейтинга субъектов России по выдаче грантов предпринимателям до 25 лет на создание или... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:09
2022-11-24T13:09
2022-11-24T13:09
ленинградская область
гранты
предприниматели
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Ленинградская область вошла в пятерку подготовленного Минэкономразвития рейтинга субъектов России по выдаче грантов предпринимателям до 25 лет на создание или развитие своего дела, сообщила председатель регионального комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай.По ее словам, программа по поддержке молодежного предпринимательства стартовала в Ленинградской области в этом году. Выплаты в размере от 100 до 500 тысяч рублей на общую сумму почти 17 миллионов рублей получили 35 предпринимателей, прошедших интенсивный обучающий курс, ."В этом году мы запустили одну из востребованных и долгожданных мер поддержки ― гранты для молодых предпринимателей. Это отличный старт для начала своего дела или развития бизнеса. Главное, что это не просто выдача денег на реализацию проекта, а обучение новым практическим знаниям о ведении бизнеса. Каждый из получателей грантов проходит курс основ предпринимательской деятельности в центре "Мой бизнес", с помощью тренеров они формируют свои бизнес-планы и защищают их перед комиссией", ― отметила Нерушай.В свою очередь, в обладминистрации добавили, что среди проектов областной молодежи ― импортозамещающее производство ореховых паст, пластиковой посуды, семейный клуб с обучением по уходу за домашними животными, онлайн футбольная школа с элементами компьютерной игры, создание мобильных приложений для малого бизнеса и создание сервиса для продавцов на маркетплейсах.
https://ria.ru/20221118/repatrianty-1832540633.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гранты, предприниматели, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Ленинградская область , гранты, Предприниматели, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Ленинградская область вошла в пятерку подготовленного Минэкономразвития рейтинга субъектов России по выдаче грантов предпринимателям до 25 лет на создание или развитие своего дела, сообщила председатель регионального комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай.
По ее словам, программа по поддержке молодежного предпринимательства стартовала в Ленинградской области в этом году. Выплаты в размере от 100 до 500 тысяч рублей на общую сумму почти 17 миллионов рублей получили 35 предпринимателей, прошедших интенсивный обучающий курс, .
"В этом году мы запустили одну из востребованных и долгожданных мер поддержки ― гранты
для молодых предпринимателей. Это отличный старт для начала своего дела или развития бизнеса. Главное, что это не просто выдача денег на реализацию проекта, а обучение новым практическим знаниям о ведении бизнеса. Каждый из получателей грантов проходит курс основ предпринимательской деятельности в центре "Мой бизнес", с помощью тренеров они формируют свои бизнес-планы и защищают их перед комиссией", ― отметила Нерушай.
В свою очередь, в обладминистрации добавили, что среди проектов областной молодежи ― импортозамещающее производство ореховых паст, пластиковой посуды, семейный клуб с обучением по уходу за домашними животными, онлайн футбольная школа с элементами компьютерной игры, создание мобильных приложений для малого бизнеса и создание сервиса для продавцов на маркетплейсах.
"Сейчас в Ленинградской области идет набор молодых бизнесменов на новый обучающий курс, по итогам которого они смогут получить гранты до полумиллиона рублей на своё дело. Старт обучения 30 ноября, в нем примут участие 100 начинающих предпринимателей в возрасте до 25 лет", — уточнили в пресс-службе.