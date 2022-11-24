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В Петербурге прошла конференция по лечению боевых травм - РИА Новости, 24.11.2022
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В Петербурге прошла конференция по лечению боевых травм
В Петербурге прошла конференция по лечению боевых травм - РИА Новости, 24.11.2022
В Петербурге прошла конференция по лечению боевых травм
Ученые Военно-медицинской академии имени Кирова представили на заседании бюро отделения медицинских наук РАН в Санкт-Петербурге свои разработки в области... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T00:14
2022-11-24T00:43
здоровье - общество
санкт-петербург
россия
российская академия наук
военно-медицинская академия имени кирова
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ученые Военно-медицинской академии имени Кирова представили на заседании бюро отделения медицинских наук РАН в Санкт-Петербурге свои разработки в области оказания помощи при боевых хирургических и терапевтических травмах, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."В Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге состоялось выездное заседание бюро отделения медицинских наук РАН. Медицинские специалисты представили прорывные медицинские разработки и исследования в аспекте военных и экстремальных событий", - говорится в сообщении.Заседание прошло в Центре координации медицинского обеспечения Вооруженных сил РФ, созданном на базе академии в Петербурге. Открыл его начальник Военно-медицинской академии генерал-майор медицинской службы, академик РАН Евгений Крюков.Руководители клиник и кафедр академии представили свои разработки в различных областях боевых травм и патологий, в том числе результаты исследований по проблеме временной остановки внутреннего кровотечения при ранениях и травмах живота путем внутрибрюшинного наложения специальных композиций и внешней компрессии."Кроме того, в академии инициирован цикл работ по использованию беспилотных летательных аппаратов для транспортировки крови и лекарств", - рассказали в МО РФ.Также на заседании рассказали о внедренных специалистами академии в медицинскую практику аддитивных и клеточных технологиях для лечения раненых с тяжелыми внутри- и околосуставными переломами.Делегация бюро ознакомилась с современным высокотехнологичным медицинским оборудованием клиник, медицинских центров и многопрофильной клиники академии.
https://ria.ru/20221123/vizit-1833758807.html
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здоровье - общество, санкт-петербург, россия, российская академия наук, военно-медицинская академия имени кирова
Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Россия, Российская академия наук, Военно-медицинская академия имени Кирова
00:14 24.11.2022 (обновлено: 00:43 24.11.2022)
 
В Петербурге прошла конференция по лечению боевых травм

В Петербурге прошла конференция по лечению боевых травм в Военно-медицинской академии

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в медиабанкЗдание Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге
Здание Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Здание Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ученые Военно-медицинской академии имени Кирова представили на заседании бюро отделения медицинских наук РАН в Санкт-Петербурге свои разработки в области оказания помощи при боевых хирургических и терапевтических травмах, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге состоялось выездное заседание бюро отделения медицинских наук РАН. Медицинские специалисты представили прорывные медицинские разработки и исследования в аспекте военных и экстремальных событий", - говорится в сообщении.
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Заседание прошло в Центре координации медицинского обеспечения Вооруженных сил РФ, созданном на базе академии в Петербурге. Открыл его начальник Военно-медицинской академии генерал-майор медицинской службы, академик РАН Евгений Крюков.
Руководители клиник и кафедр академии представили свои разработки в различных областях боевых травм и патологий, в том числе результаты исследований по проблеме временной остановки внутреннего кровотечения при ранениях и травмах живота путем внутрибрюшинного наложения специальных композиций и внешней компрессии.
"Кроме того, в академии инициирован цикл работ по использованию беспилотных летательных аппаратов для транспортировки крови и лекарств", - рассказали в МО РФ.
Также на заседании рассказали о внедренных специалистами академии в медицинскую практику аддитивных и клеточных технологиях для лечения раненых с тяжелыми внутри- и околосуставными переломами.
Делегация бюро ознакомилась с современным высокотехнологичным медицинским оборудованием клиник, медицинских центров и многопрофильной клиники академии.
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