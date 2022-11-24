17:15 24.11.2022 (обновлено: 18:38 24.11.2022)
Борису Джонсону присвоили звание почетного гражданина Киева
Киевсовет проголосовал за присвоение Борису Джонсону звания почетного гражданина города
© AP Photo / Alberto PezzaliБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Alberto Pezzali
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Городской совет Киева присвоил звание почетного гражданина города экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону, сообщил в четверг мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Киевсовет одобрил решение о присвоении большому другу Украины Борису Джонсону звания почетного гражданина Киева", — написал он в Telegram-канале.
Кличко также поблагодарил британского политика за поддержку страны и отметил, что ждет его с личным визитом для вручения награды.
В августе в Киеве на "Аллее смелости" открыли табличку с именем Бориса Джонсона, а компания "Украинские железные дороги" выдала ему карту лояльности как постоянному пассажиру. Кроме того, в октябре Львовский национальный университет имени Ивана Франко присвоил политику степень почетного доктора.
Джонсон, будучи на посту премьер-министра Британии, выступал за активное снабжение Украины оружием. Кроме того, он предлагал запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до десяти тысяч солдат каждые четыре месяца.
Британский политик ушел с поста премьер-министра в сентябре. Его отставке предшествовал правительственный кризис в стране — за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе руководители ключевых ведомств. Они заявили о недоверии Джонсону.
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