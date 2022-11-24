https://ria.ru/20221124/dzhonson-1834017583.html

Борису Джонсону присвоили звание почетного гражданина Киева

Борису Джонсону присвоили звание почетного гражданина Киева - РИА Новости, 24.11.2022

Борису Джонсону присвоили звание почетного гражданина Киева

Городской совет Киева присвоил звание почетного гражданина города экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону, сообщил в четверг мэр украинской столицы Виталий... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:15

2022-11-24T17:15

2022-11-24T18:38

в мире

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украина

киев

борис джонсон

виталий кличко

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Городской совет Киева присвоил звание почетного гражданина города экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону, сообщил в четверг мэр украинской столицы Виталий Кличко.Кличко также поблагодарил британского политика за поддержку страны и отметил, что ждет его с личным визитом для вручения награды.В августе в Киеве на "Аллее смелости" открыли табличку с именем Бориса Джонсона, а компания "Украинские железные дороги" выдала ему карту лояльности как постоянному пассажиру. Кроме того, в октябре Львовский национальный университет имени Ивана Франко присвоил политику степень почетного доктора.Джонсон, будучи на посту премьер-министра Британии, выступал за активное снабжение Украины оружием. Кроме того, он предлагал запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до десяти тысяч солдат каждые четыре месяца.Британский политик ушел с поста премьер-министра в сентябре. Его отставке предшествовал правительственный кризис в стране — за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе руководители ключевых ведомств. Они заявили о недоверии Джонсону.

https://ria.ru/20221124/dzhonson-1833859480.html

https://ria.ru/20221025/razgovor-1826784971.html

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Кирилл Волков

в мире, великобритания, украина, киев, борис джонсон, виталий кличко