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Борису Джонсону присвоили звание почетного гражданина Киева - РИА Новости, 24.11.2022
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Борису Джонсону присвоили звание почетного гражданина Киева
Борису Джонсону присвоили звание почетного гражданина Киева - РИА Новости, 24.11.2022
Борису Джонсону присвоили звание почетного гражданина Киева
Городской совет Киева присвоил звание почетного гражданина города экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону, сообщил в четверг мэр украинской столицы Виталий... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:15
2022-11-24T18:38
в мире
великобритания
украина
киев
борис джонсон
виталий кличко
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Городской совет Киева присвоил звание почетного гражданина города экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону, сообщил в четверг мэр украинской столицы Виталий Кличко.Кличко также поблагодарил британского политика за поддержку страны и отметил, что ждет его с личным визитом для вручения награды.В августе в Киеве на "Аллее смелости" открыли табличку с именем Бориса Джонсона, а компания "Украинские железные дороги" выдала ему карту лояльности как постоянному пассажиру. Кроме того, в октябре Львовский национальный университет имени Ивана Франко присвоил политику степень почетного доктора.Джонсон, будучи на посту премьер-министра Британии, выступал за активное снабжение Украины оружием. Кроме того, он предлагал запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до десяти тысяч солдат каждые четыре месяца.Британский политик ушел с поста премьер-министра в сентябре. Его отставке предшествовал правительственный кризис в стране — за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе руководители ключевых ведомств. Они заявили о недоверии Джонсону.
https://ria.ru/20221124/dzhonson-1833859480.html
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в мире, великобритания, украина, киев, борис джонсон, виталий кличко
В мире, Великобритания, Украина, Киев, Борис Джонсон, Виталий Кличко
17:15 24.11.2022 (обновлено: 18:38 24.11.2022)
 
Борису Джонсону присвоили звание почетного гражданина Киева

Киевсовет проголосовал за присвоение Борису Джонсону звания почетного гражданина города

© AP Photo / Alberto PezzaliБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Городской совет Киева присвоил звание почетного гражданина города экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону, сообщил в четверг мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Киевсовет одобрил решение о присвоении большому другу Украины Борису Джонсону звания почетного гражданина Киева", — написал он в Telegram-канале.

Кличко также поблагодарил британского политика за поддержку страны и отметил, что ждет его с личным визитом для вручения награды.
В августе в Киеве на "Аллее смелости" открыли табличку с именем Бориса Джонсона, а компания "Украинские железные дороги" выдала ему карту лояльности как постоянному пассажиру. Кроме того, в октябре Львовский национальный университет имени Ивана Франко присвоил политику степень почетного доктора.
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Джонсон, будучи на посту премьер-министра Британии, выступал за активное снабжение Украины оружием. Кроме того, он предлагал запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до десяти тысяч солдат каждые четыре месяца.
Британский политик ушел с поста премьер-министра в сентябре. Его отставке предшествовал правительственный кризис в стране — за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе руководители ключевых ведомств. Они заявили о недоверии Джонсону.
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