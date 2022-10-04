https://ria.ru/20221004/doktor-1821562399.html

Университет во Львове присвоил Борису Джонсону степень почетного доктора

Университет во Львове присвоил Борису Джонсону степень почетного доктора - РИА Новости, 04.10.2022

Университет во Львове присвоил Борису Джонсону степень почетного доктора

Львовский национальный университет имени Ивана Франко присвоил британскому экс-премьеру Борису Джонсону степень почетного доктора, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T21:21

2022-10-04T21:21

2022-10-04T21:21

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Львовский национальный университет имени Ивана Франко присвоил британскому экс-премьеру Борису Джонсону степень почетного доктора, сообщает пресс-служба украинского вуза."Ученый совет Львовского университета присвоил звание "Почетный доктор (Doctor Honoris Causa) Львовского национального университета имени Ивана Франко" выдающемуся британскому политику, большому другу Украины, премьер-министру Великобритании (2019-2022) Борису Джонсону", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте вуза.В августе компания "Укрзализныця" выдала Джонсону, прибывшему с визитом в Киев по железной дороге, карту лояльности как постоянному пассажиру.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.

https://ria.ru/20220922/dzhonson-1818789981.html

https://ria.ru/20221004/reparatsii-1821449972.html

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в мире, борис джонсон, великобритания, львов, украина