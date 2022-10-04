Рейтинг@Mail.ru
Университет во Львове присвоил Борису Джонсону степень почетного доктора - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/doktor-1821562399.html
Университет во Львове присвоил Борису Джонсону степень почетного доктора
Университет во Львове присвоил Борису Джонсону степень почетного доктора - РИА Новости, 04.10.2022
Университет во Львове присвоил Борису Джонсону степень почетного доктора
Львовский национальный университет имени Ивана Франко присвоил британскому экс-премьеру Борису Джонсону степень почетного доктора, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T21:21
2022-10-04T21:21
в мире
борис джонсон
великобритания
львов
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800934676_96:0:2755:1496_1920x0_80_0_0_34db32749d4a13005dfc9bcc05d9dbb9.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Львовский национальный университет имени Ивана Франко присвоил британскому экс-премьеру Борису Джонсону степень почетного доктора, сообщает пресс-служба украинского вуза."Ученый совет Львовского университета присвоил звание "Почетный доктор (Doctor Honoris Causa) Львовского национального университета имени Ивана Франко" выдающемуся британскому политику, большому другу Украины, премьер-министру Великобритании (2019-2022) Борису Джонсону", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте вуза.В августе компания "Укрзализныця" выдала Джонсону, прибывшему с визитом в Киев по железной дороге, карту лояльности как постоянному пассажиру.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.
https://ria.ru/20220922/dzhonson-1818789981.html
https://ria.ru/20221004/reparatsii-1821449972.html
великобритания
львов
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800934676_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_ecae0ea62a77ed151e715b125cf15d40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, борис джонсон, великобритания, львов, украина
В мире, Борис Джонсон, Великобритания, Львов, Украина
21:21 04.10.2022
 
Университет во Львове присвоил Борису Джонсону степень почетного доктора

Львовский национальный университет присвоил Борису Джонсону степень почетного доктора

© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Львовский национальный университет имени Ивана Франко присвоил британскому экс-премьеру Борису Джонсону степень почетного доктора, сообщает пресс-служба украинского вуза.
"Ученый совет Львовского университета присвоил звание "Почетный доктор (Doctor Honoris Causa) Львовского национального университета имени Ивана Франко" выдающемуся британскому политику, большому другу Украины, премьер-министру Великобритании (2019-2022) Борису Джонсону", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте вуза.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 19:59
Британцы похвалили Джонсона, впервые сказавшего правду о Путине
В августе компания "Укрзализныця" выдала Джонсону, прибывшему с визитом в Киев по железной дороге, карту лояльности как постоянному пассажиру.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 15:07
Польша и Германия захотели, чтобы Россия заплатила репарацию Украине
 
В миреБорис ДжонсонВеликобританияЛьвовУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала