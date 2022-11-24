https://ria.ru/20221124/briks-1833864607.html

Лавров назвал БРИКС образцом подлинной многосторонней дипломатии

Лавров назвал БРИКС образцом подлинной многосторонней дипломатии - РИА Новости, 24.11.2022

Лавров назвал БРИКС образцом подлинной многосторонней дипломатии

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал межгосударственное объединение БРИКС образцом подлинной многосторонней дипломатии, отвечающей современным реалиям. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:12

2022-11-24T11:12

2022-11-24T11:12

в мире

сергей лавров

россия

санкт-петербург

азия

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807143285_133:0:2941:1579_1920x0_80_0_0_b7d0faf79c662e73cb5f384cb78218b3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал межгосударственное объединение БРИКС образцом подлинной многосторонней дипломатии, отвечающей современным реалиям.Четвертый международный муниципальный форум стран БРИКС+ открылся в четверг в Санкт-Петербурге. Как отметил Лавров в видеообращении к участникам этого форума, в его работе принимают участие представители не только стран "пятерки", но и государств-партнеров из Азии, Африки, Центральной и Южной Америки."Приветствуем их неподдельную заинтересованность в развитии разнопланового сотрудничества с нашим объединением. Это неудивительно, ведь работа в его рамках строится на принципах равноправия, взаимного уважения, справедливости. БРИКС олицетворяет синергию культур и цивилизаций, представляющих различные регионы планеты. Эта международная структура - образец подлинной многосторонней дипломатии, отвечающей реалиям XXI века", - отметил глава МИД России.Он охарактеризовал международный муниципальный форум БРИКС+ как востребованную и динамично развивающуюся площадку взаимодействия муниципальных и региональных властей и бизнес-сообщества.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, Индонезия.

https://ria.ru/20221117/sammit-1832104804.html

https://ria.ru/20221109/briks-1830251664.html

россия

санкт-петербург

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров, россия, санкт-петербург, азия, брикс