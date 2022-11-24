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Лавров назвал БРИКС образцом подлинной многосторонней дипломатии - РИА Новости, 24.11.2022
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Лавров назвал БРИКС образцом подлинной многосторонней дипломатии
Лавров назвал БРИКС образцом подлинной многосторонней дипломатии - РИА Новости, 24.11.2022
Лавров назвал БРИКС образцом подлинной многосторонней дипломатии
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал межгосударственное объединение БРИКС образцом подлинной многосторонней дипломатии, отвечающей современным реалиям. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:12
2022-11-24T11:12
в мире
сергей лавров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал межгосударственное объединение БРИКС образцом подлинной многосторонней дипломатии, отвечающей современным реалиям.Четвертый международный муниципальный форум стран БРИКС+ открылся в четверг в Санкт-Петербурге. Как отметил Лавров в видеообращении к участникам этого форума, в его работе принимают участие представители не только стран "пятерки", но и государств-партнеров из Азии, Африки, Центральной и Южной Америки."Приветствуем их неподдельную заинтересованность в развитии разнопланового сотрудничества с нашим объединением. Это неудивительно, ведь работа в его рамках строится на принципах равноправия, взаимного уважения, справедливости. БРИКС олицетворяет синергию культур и цивилизаций, представляющих различные регионы планеты. Эта международная структура - образец подлинной многосторонней дипломатии, отвечающей реалиям XXI века", - отметил глава МИД России.Он охарактеризовал международный муниципальный форум БРИКС+ как востребованную и динамично развивающуюся площадку взаимодействия муниципальных и региональных властей и бизнес-сообщества.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, Индонезия.
https://ria.ru/20221117/sammit-1832104804.html
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в мире, сергей лавров, россия, санкт-петербург, азия, брикс
В мире, Сергей Лавров, Россия, Санкт-Петербург, Азия, БРИКС
11:12 24.11.2022
 
Лавров назвал БРИКС образцом подлинной многосторонней дипломатии

Лавров назвал БРИКС образцом подлинной многосторонней дипломатии, отвечающей современности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал межгосударственное объединение БРИКС образцом подлинной многосторонней дипломатии, отвечающей современным реалиям.
Четвертый международный муниципальный форум стран БРИКС+ открылся в четверг в Санкт-Петербурге. Как отметил Лавров в видеообращении к участникам этого форума, в его работе принимают участие представители не только стран "пятерки", но и государств-партнеров из Азии, Африки, Центральной и Южной Америки.
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"Приветствуем их неподдельную заинтересованность в развитии разнопланового сотрудничества с нашим объединением. Это неудивительно, ведь работа в его рамках строится на принципах равноправия, взаимного уважения, справедливости. БРИКС олицетворяет синергию культур и цивилизаций, представляющих различные регионы планеты. Эта международная структура - образец подлинной многосторонней дипломатии, отвечающей реалиям XXI века", - отметил глава МИД России.
Он охарактеризовал международный муниципальный форум БРИКС+ как востребованную и динамично развивающуюся площадку взаимодействия муниципальных и региональных властей и бизнес-сообщества.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, Индонезия.
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В миреСергей ЛавровРоссияСанкт-ПетербургАзияБРИКС
 
 
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