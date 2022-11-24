https://ria.ru/20221124/baranovskiy-1834010258.html

Барановский: важно восстановить права всех обманутых дольщиков

Барановский: важно восстановить права всех обманутых дольщиков - РИА Новости, 24.11.2022

Барановский: важно восстановить права всех обманутых дольщиков

О влиянии санкций и геополитических изменений на решение проблем обманутых дольщиков в Ленинградской области, а также о планах по завершению долгостроев в... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:14

2022-11-24T17:14

2022-11-24T17:14

ленинградская область

интервью

ленинградская область

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

пик

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О влиянии санкций и геополитических изменений на решение проблем обманутых дольщиков в Ленинградской области, а также о планах по завершению долгостроев в регионе на 2023 год рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский.– Какова сейчас ситуация с долевым строительством в Ленобласти?– Если говорить о долевом строительстве в целом, то замечу, что Ленинградская область поддерживает положительную динамику год от года. К 2028 году регион планирует обеспечить ежегодный ввод в эксплуатацию около четырех миллионов квадратных метров жилья, и я уверен, что этот план будет выполнен. При таких значительных объемах избежать появления новых долгостроев сложно, поэтому федеральные власти ввели механизм эскроу.Ленинградская область выступает одним из лидеров в переходе на эскроу-финансирование: около 90 процентов многоквартирных домов строятся с применением этого механизма. Для органов государственной власти, как и для покупателей жилья это дополнительные гарантии, что ничьи права не будут нарушены, а объект будет построен.– Сколько сейчас в регионе насчитываются проблемных объектов и сколько человек считаются обманутыми дольщиками?– С 2012 года в Ленинградской области введены в эксплуатацию порядка 25 миллионов квадратных метров жилья. Конечно, такая масштабная стройка сопряжена с тем, что мы называем болезнью роста. Ее анамнез — судьбы конкретных людей, которым нужно помочь. И здесь нельзя не отметить высокую эффективность региона: с 2018 года восстановлены права свыше 24 тысяч человек, завершено строительство 96 проблемных объектов.Правительство Ленинградской области продолжает поддерживать высокие темпы, и только в этом году нам удалось исключить из реестра свыше ста долгостроев, восстановить права трех тысяч граждан. Столько же дольщиков планируем осчастливить до новогодних праздников.Однако какими бы большими ни были достижения, нам еще предстоит восстановить права граждан из 141 объекта до конца 2023 года.– Какие меры предпринимают власти региона для ликвидации долгостроев?– Здесь мы задействуем три основных механизма: первый — завершение строительства, второй — выплата компенсаций. Оба из них требуют федерального и регионального софинансирования из бюджета. Третий механизм предполагает привлечение донорских средств, за счет которых наши подведомственные учреждения — Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования и Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области завершают строительство ЖК "Охтинский", "Радужный", "Северный вальс", "Материк", "Чистый ручей", "Черничная поляна" и много других знаковых объектов. Ряд инвесторов предпочли выйти на стройку своими силами, как, например, получилось с ЖК "Ленинградская перспектива".– Сколько проблемных объектов в регионе удалось завершить в этом году? Какой процент сдан? Ускорились ли темпы по сравнению с прошлым годом?– В этом году нам удалось восстановить права более трех тысяч дольщиков: 15 объектов введены в эксплуатацию, по 39 объектам выплачены компенсации. В то же время темпы значительно ускорились: 44 дома достраивает региональный фонд защиты прав дольщиков, продолжается работа по 30 объектам с участием инвесторов. Большая часть из проблемных строек возобновилась в 2021 году.При этом, несомненно, самый большой объем средств и самый большой объем работы находится в фонде защиты прав дольщиков. С его помощью планируем восстановить права около семи тысяч граждан. На эти цели в бюджете Ленинградской области предусмотрены 11 миллиардов рублей. Но мы понимаем, что, скорее всего, это не итоговая цифра и необходимо больше средств, о чем мой коллега, первый заместитель председателя правительства Ленинградской области Роман Марков рассказал на презентации проекта регионального бюджета.– Почему решение проблемы дольщиков может потребовать большей суммы?– Мы провели ревизию всех соглашений и оказалось, что сегодня многие из них невозможны к реализации и они перейдут в фонд. Также поменялись критерии, по которым достраивается жилье. Третий аспект заключается в том, что в 2020-2021 годах, когда создавались проекты завершения строительства проблемных объектов, стоимость работ кратно возросла, не только в Ленинградской области, но и по всей России.В то же время нельзя забывать, что достройка проблемных объектов всегда сопряжена с человеческим фактором. Например, сегодня очень беспокоит ситуация с ЖК "Ванино", подрядчику которого не единожды озвучивались претензии по срокам и темпам выполнения работ. Казалось бы, средства есть, объект в относительно высокой степени готовности, а подрядчик по-своему видит ситуацию и не исполняет должным образом план организации строительства.Моя работа как раз и заключается в том, чтобы урегулировать эти вопросы: мы организовали штабы, на которых детально разбираем каждый проблемный вопрос и ищем способы преодоления трудностей, при необходимости привлекаем правоохранительные органы. Уверен, общими командными усилиями объект достроим и восстановим права обманутых граждан. Осталось недолго.– Какие компании больше всего участвуют в завершении строительства проблемных объектах?– Правительство Ленинградской области привлекает только надежных партнеров, которые занимаются строительством на территории региона и точно способны довести дело до конца. Например, "Мавис" завершает строительство ЖК "Ленинградская перспектива", где зарегистрированы больше тысячи дольщиков. Нам удалось получить поддержку Минстроя России и с большим трудом передать через суд объекты новому застройщику. В ближайшее время таким же образом планируем передать ФСК "Лидер" жилой комплекс "Гамма" в Новом Девяткино. Ближайшее заседание суда состоится в третьей декаде ноября. И, конечно, финансовую поддержку оказывают такие застройщики как "Самолет", ПИК, ЦДС, "Евроинвест", КВС и "Полис", Setl City — в решении проблемы участвуют практически все застройщики региона.– Достаточно ли в регионе человеческих ресурсов?- Да, сегодня на стройках региона задействованы 80 тысяч специалистов и скачка в сторону падения этого показателя из-за геополитической обстановки мы не прогнозируем.– Какие планы на 2023 год?– Завершить программу Фонда, выплатить компенсации по всем объектам, где приняты соответствующие решения и окончательно определиться с наследием "Петростроя": три дома мы достраиваем в этом году, по двум объектам направляем документы на выплату компенсацию, однако все еще остается не до конца решенным вопрос по шестому корпусу "Чистого ручья", третьему корпусу "Северного вальса" и "Материку". В каждом из объектов разные подходы, но приоритетная задача — восстановить права всех обманутых граждан до конца 2023 года. Мы понимаем, что такие большие объекты не завершить за год, но договор с надежным застройщиком позволит завершить стройку.– Сказалась ли специальная военная операция и санкции на строительство в Ленобласти в целом и на темпы решения проблемы обманутых дольщиков?– Статистика 2022 года говорит нам о том, что в целом мы перевыполняем планы по вводу жилья вы строй, ни одна стройка не остановилась. Если вы помните, проблематика была связана не со специальной военной операцией, а с санкциями западных стран, которые пресекли возможность поставки импортных комплектующих. Федеральные органы власти отреагировали быстро и наделили нас правом достаточно оперативно и просто вносить изменения и применять аналоги отечественного производства. Этот механизм не только помог поддержать строительство, но и оказал поддержку местным поставщикам и производителям.В целом, строительный комплекс во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным сформировали комплекс мер, который сводится к уменьшению административной роли на протяжении всего инвестиционно-строительного цикла — это 250 мер поддержки, 50 из которых предложены Ленинградской областью и поддержаны губернатором. Я уверен, что многие меры будут продлены даже после преодоления кризиса, ведь совсем недавно была утверждена новая стратегия развития строительной отрасли. Мы уже готовим большой пакет изменений, который позволит достигнуть ее целевых показателей. Если говорить об упрощении административных процедур, то они должны сократиться на 30 процентов по сравнению с 2019 годом. Губернатор этот подход поддерживает.– Весной по всей России начались проблемы с поставками строительных материалов, удалось ли наладить эту работу?– С точки зрения обеспечения строительными ресурсами Ленинградская область выделяется тем, что сама производит большинство материалов и ресурсов, необходимых для строительства многоквартирного дома: песка и щебня, железобетонных плит, деревянных панелей, кирпичей. Конечно, в начале года на часть материалов был скачкообразный рост цен. Например, стоимость краски для производства керамической плитки выросла до 50 процентов, но мы наладили все производственные и логистические цепочки. В итоге, цены удалось стабилизировать, а затем и вовсе вернуть к докризисным показателям. Сегодня больших скачков не наблюдаем и трудимся в нормальном, рабочем режиме.

https://ria.ru/20221118/dolschiki-1832538498.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, ленинградская область, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), пик