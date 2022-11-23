https://ria.ru/20221123/tokaev-1833760505.html

Токаев надеется на урегулирование армяно-азербайджанского конфликта

Токаев надеется на урегулирование армяно-азербайджанского конфликта - РИА Новости, 23.11.2022

Токаев надеется на урегулирование армяно-азербайджанского конфликта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване выразил надежду, что миротворческие усилия РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T18:26

2022-11-23T18:26

2022-11-23T18:27

в мире

касым-жомарт токаев

россия

казахстан

армения

одкб

ситуация на армяно-азербайджанской границе

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823691006_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_061cc26637e50aa38dcbbc3e14cbfab2.jpg

АСТАНА, 23 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване выразил надежду, что миротворческие усилия российской стороны позволят урегулировать армяно-азербайджанский конфликт.Согласно сообщению пресс-службы главы государства, Токаев, выступая на саммите, поддержал шаги, направленные на дипломатическое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта."Мы все заинтересованы в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Надеемся, что миротворческие усилия российской стороны позволят урегулировать армяно-азербайджанский конфликт исключительно политико-дипломатическим путем и вывести стороны на подписание мирного договора", - приводятся в пресс-релизе слова Токаева.В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

https://ria.ru/20221119/karabakh-1832805169.html

россия

казахстан

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, касым-жомарт токаев, россия, казахстан, армения, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан