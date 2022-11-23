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Токаев надеется на урегулирование армяно-азербайджанского конфликта - РИА Новости, 23.11.2022
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Токаев надеется на урегулирование армяно-азербайджанского конфликта
Токаев надеется на урегулирование армяно-азербайджанского конфликта - РИА Новости, 23.11.2022
Токаев надеется на урегулирование армяно-азербайджанского конфликта
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване выразил надежду, что миротворческие усилия РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T18:26
2022-11-23T18:27
в мире
касым-жомарт токаев
россия
казахстан
армения
одкб
ситуация на армяно-азербайджанской границе
азербайджан
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АСТАНА, 23 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване выразил надежду, что миротворческие усилия российской стороны позволят урегулировать армяно-азербайджанский конфликт.Согласно сообщению пресс-службы главы государства, Токаев, выступая на саммите, поддержал шаги, направленные на дипломатическое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта."Мы все заинтересованы в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Надеемся, что миротворческие усилия российской стороны позволят урегулировать армяно-азербайджанский конфликт исключительно политико-дипломатическим путем и вывести стороны на подписание мирного договора", - приводятся в пресс-релизе слова Токаева.В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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в мире, касым-жомарт токаев, россия, казахстан, армения, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Россия, Казахстан, Армения, ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Азербайджан
18:26 23.11.2022 (обновлено: 18:27 23.11.2022)
 
Токаев надеется на урегулирование армяно-азербайджанского конфликта

Токаев надеется, что миротворческие усилия России урегулируют конфликт Еревана и Баку

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 23 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване выразил надежду, что миротворческие усилия российской стороны позволят урегулировать армяно-азербайджанский конфликт.
Согласно сообщению пресс-службы главы государства, Токаев, выступая на саммите, поддержал шаги, направленные на дипломатическое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.
"Мы все заинтересованы в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Надеемся, что миротворческие усилия российской стороны позволят урегулировать армяно-азербайджанский конфликт исключительно политико-дипломатическим путем и вывести стороны на подписание мирного договора", - приводятся в пресс-релизе слова Токаева.
В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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В миреКасым-Жомарт ТокаевРоссияКазахстанАрменияОДКБСитуация на армяно-азербайджанской границеАзербайджан
 
 
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