https://ria.ru/20221123/siriya-1833625878.html

Эрдоган прокомментировал операцию в Сирии и Ираке

Эрдоган прокомментировал операцию в Сирии и Ираке - РИА Новости, 23.11.2022

Эрдоган прокомментировал операцию в Сирии и Ираке

Президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя проводимую в Сирии и Ираке операцию по борьбе с терроризмом, заявил, что Анкара имеет право "позаботиться о себе". РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:12

2022-11-23T13:12

2022-11-23T14:27

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АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя проводимую в Сирии и Ираке операцию по борьбе с терроризмом, заявил, что Анкара имеет право "позаботиться о себе"."Настоящие лица тех, кто осуждал эту акцию с крокодильими слезами, были раскрыты их реакцией на операции. Стало ясно, что те, кто говорил, что из подконтрольного им региона Сирии не будет угрозы нашей стране, не смогли сдержать своих обещаний. Мы остались верны своим словам о границах Сирии, но если наши противники не могут выполнить свои обещания, то мы имеем право позаботиться о себе сами", - сказал Эрдоган на заседании правящей партии."По нашим приграничным с Сирией провинциям Хатай, Шанлыурфа и Ширнак было нанесено 764 ракетно-минометных удара. 32 гражданина погибли и 261 гражданин был ранен", - сказал Эрдоган.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что российская сторона не выполнила обязательства "по очистке" сирийских регионов от курдских вооруженных формирований по договоренности от 2019 года. Как заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, что РФ выполняет все свои обязательства, это касается и "очистки" сирийских регионов от курдских вооруженных формирований, однако патрулирование территорий - общая ответственность. Позже в МИД Сирии заявили, что Турция не соблюдает взятые на себя обязательства в рамках "астанинского" процесса по сирийскому урегулированию.РФ и Турция в октябре 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.В понедельник Эрдоган также заявлял, что не обсуждал ни с российским президентом Владимиром Путиным, ни с американским президентом Джо Байденом воздушную операцию ВС Турции на севере Сирии и Ирака. Но, по его словам, "и Байден, и Путин знают, что мы можем предпринять такие операции в этом регионе в любое время". На этом фоне во вторник в Астане начинается очередной - 19-й - раунд переговоров по Сирии, Турция - наряду с Россией и Ираном - является страной-гарантом по сирийским переговорам.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат", ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20221123/udary-1833623791.html

https://ria.ru/20221122/siriya-1833468002.html

https://ria.ru/20221122/operatsiya-1833416198.html

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Владимир Лаврентьев

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