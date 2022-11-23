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"Мир знает, кто вы": европейцев взбесила резолюция Европарламента о России - РИА Новости, 23.11.2022
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"Мир знает, кто вы": европейцев взбесила резолюция Европарламента о России
"Мир знает, кто вы": европейцев взбесила резолюция Европарламента о России - РИА Новости, 23.11.2022
"Мир знает, кто вы": европейцев взбесила резолюция Европарламента о России
Европейские пользователи Twitter раскритиковали Европарламент за резолюцию о признании России страной — спонсором терроризма. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:05
2022-11-23T17:49
россия
евросоюз
украина
европарламент
америка
twitter
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Европейские пользователи Twitter раскритиковали Европарламент за резолюцию о признании России страной — спонсором терроризма."А я думал, это ЕС — тот, кто спонсировал ИГ* и "Аль-Каиду"*", — съязвил пользователь."Европейские нацисты", — возмутился другой комментатор."А газ у вас есть? Зима близко", — пошутил еще один участник обсуждения."Прекратите пустую болтовню, если боитесь сделать что-нибудь существенное, пожалуйста", — отметил пользователь."Кто хозяин, а кто — раб? Вы теперь работаете на Украину?" — поинтересовался другой участник обсуждения."Упражнение от кучки бесхребетных еврократов. Абсолютно никакого результата. Самовосхваление и унижение людей. Это больше говорит об истеблишменте ЕС, чем о России. Полный и абсолютный фарс", — раскритиковал решение ЕП еще один пользователь."Терроризм создали НАТО и ЕС 30 лет назад, они бомбят суверенные страны по всему миру, убивая их лидеров и миллионы мирных жителей, позор вам за вашу слепоту, мир знает, кто вы на самом деле, и вы — не весь мир, а всего лишь девять процентов населения", — заключил комментатор.В среду Европарламент принял резолюцию о признании России "государством — спонсором терроризма" из-за спецоперации на Украине. При этом в настоящее время Евросоюз не располагает законодательной базой для внесения стран в подобные списки.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя резолюцию Европарламента, предложила признать его "спонсором идиотизма". А бывший полпред России в ЕС, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов назвал принятый документ глупым и способствующим нагнетанию напряженности.* Террористические организации, запрещенные в России.
https://ria.ru/20221123/evroparlament-1833693712.html
https://ria.ru/20221123/rezolyutsiya-1833717593.html
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россия, евросоюз, украина, европарламент, америка, twitter
Россия, Евросоюз, Украина, Европарламент, Америка, Twitter
17:05 23.11.2022 (обновлено: 17:49 23.11.2022)
 
"Мир знает, кто вы": европейцев взбесила резолюция Европарламента о России

Европейцев взбесила резолюция Европарламента о признании России "спонсором терроризма"

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Европейские пользователи Twitter раскритиковали Европарламент за резолюцию о признании России страной — спонсором терроризма.
"А я думал, это ЕС — тот, кто спонсировал ИГ* и "Аль-Каиду"*", — съязвил пользователь.
"Европейские нацисты", — возмутился другой комментатор.
"А газ у вас есть? Зима близко", — пошутил еще один участник обсуждения.
Во время проведения Марша суверенности в знак протеста против присутствия Польши в Европейском союзе в Варшаве. 1 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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"Прекратите пустую болтовню, если боитесь сделать что-нибудь существенное, пожалуйста", — отметил пользователь.

"Факты говорят об обратном: США были и остаются самым большим спонсором терроризма. Ваше лицемерие и выборочный подход к правам человека — это удар по демократии и человеческому достоинству", — заявил комментатор.

"Кто хозяин, а кто — раб? Вы теперь работаете на Украину?" — поинтересовался другой участник обсуждения.
"Упражнение от кучки бесхребетных еврократов. Абсолютно никакого результата. Самовосхваление и унижение людей. Это больше говорит об истеблишменте ЕС, чем о России. Полный и абсолютный фарс", — раскритиковал решение ЕП еще один пользователь.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 16:43
Слуцкий прокомментировал резолюцию Европарламента по России
"Терроризм создали НАТО и ЕС 30 лет назад, они бомбят суверенные страны по всему миру, убивая их лидеров и миллионы мирных жителей, позор вам за вашу слепоту, мир знает, кто вы на самом деле, и вы — не весь мир, а всего лишь девять процентов населения", — заключил комментатор.
В среду Европарламент принял резолюцию о признании России "государством — спонсором терроризма" из-за спецоперации на Украине. При этом в настоящее время Евросоюз не располагает законодательной базой для внесения стран в подобные списки.
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя резолюцию Европарламента, предложила признать его "спонсором идиотизма". А бывший полпред России в ЕС, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов назвал принятый документ глупым и способствующим нагнетанию напряженности.
* Террористические организации, запрещенные в России.
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 14:26В мире
ЕП принял резолюцию, в которой РФ названа "террористом"
 
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