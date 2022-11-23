https://ria.ru/20221123/rezolyutsiya-1833730973.html

"Мир знает, кто вы": европейцев взбесила резолюция Европарламента о России

"Мир знает, кто вы": европейцев взбесила резолюция Европарламента о России - РИА Новости, 23.11.2022

"Мир знает, кто вы": европейцев взбесила резолюция Европарламента о России

Европейские пользователи Twitter раскритиковали Европарламент за резолюцию о признании России страной — спонсором терроризма. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:05

2022-11-23T17:05

2022-11-23T17:49

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евросоюз

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Европейские пользователи Twitter раскритиковали Европарламент за резолюцию о признании России страной — спонсором терроризма."А я думал, это ЕС — тот, кто спонсировал ИГ* и "Аль-Каиду"*", — съязвил пользователь."Европейские нацисты", — возмутился другой комментатор."А газ у вас есть? Зима близко", — пошутил еще один участник обсуждения."Прекратите пустую болтовню, если боитесь сделать что-нибудь существенное, пожалуйста", — отметил пользователь."Кто хозяин, а кто — раб? Вы теперь работаете на Украину?" — поинтересовался другой участник обсуждения."Упражнение от кучки бесхребетных еврократов. Абсолютно никакого результата. Самовосхваление и унижение людей. Это больше говорит об истеблишменте ЕС, чем о России. Полный и абсолютный фарс", — раскритиковал решение ЕП еще один пользователь."Терроризм создали НАТО и ЕС 30 лет назад, они бомбят суверенные страны по всему миру, убивая их лидеров и миллионы мирных жителей, позор вам за вашу слепоту, мир знает, кто вы на самом деле, и вы — не весь мир, а всего лишь девять процентов населения", — заключил комментатор.В среду Европарламент принял резолюцию о признании России "государством — спонсором терроризма" из-за спецоперации на Украине. При этом в настоящее время Евросоюз не располагает законодательной базой для внесения стран в подобные списки.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя резолюцию Европарламента, предложила признать его "спонсором идиотизма". А бывший полпред России в ЕС, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов назвал принятый документ глупым и способствующим нагнетанию напряженности.* Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20221123/evroparlament-1833693712.html

https://ria.ru/20221123/rezolyutsiya-1833717593.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221123/ep-1833654047.html

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россия, евросоюз, украина, европарламент, америка, twitter