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Чижов назвал резолюцию ЕП о признании России "спонсором терроризма" глупой - РИА Новости, 23.11.2022
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Чижов назвал резолюцию ЕП о признании России "спонсором терроризма" глупой
Чижов назвал резолюцию ЕП о признании России "спонсором терроризма" глупой - РИА Новости, 23.11.2022
Чижов назвал резолюцию ЕП о признании России "спонсором терроризма" глупой
Декларативное признание России Европарламентом "государством-спонсором терроризма" является очередной "глупой резолюцией" этого органа, при этом способствующей... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:28
2022-11-23T16:28
в мире
владимир чижов
россия
украина
страсбург
евросоюз
европарламент
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Декларативное признание России Европарламентом "государством-спонсором терроризма" является очередной "глупой резолюцией" этого органа, при этом способствующей нагнетанию напряженности, заявил РИА Новости бывший полпред России в ЕС, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.Европейский парламент в среду принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине, следует из итогов голосования на пленарной сессии в Страсбурге. В настоящее время ЕС не располагает какой-либо законодательной базой для внесения стран в списки государств-спонсоров терроризма. При этом в ЕС с 2016 года действует режим, позволяющий включать в персональные санкционные списки физлица и организации за поддержку терроризма. В этих списках сегодня числятся 13 физлиц и 4 организации, включая ИГ* и "Аль-Каиду"*."Это очередная глупая резолюция Европарламента, способствующие не урегулированию проблем, а нагнетанию напряженности. Вызвана она попытками европарламентариев выставить себя в качестве "радетелей" западных либеральных порядков", - заявил Чижов.Несмотря на то, что за эту резолюцию проголосовало уверенное большинство Европарламента, "главным достоинством" этих решений является то, что они не являются юридическими обязывающими, подчеркнул сенатор."Практических последствий, кроме шума с целью пиара и очередных всплесков эмоций, я полагаю, не будет. По крайней мере, ни исполнительные структуры Евросоюза, ни, тем более, страны-члены ЕС формально не обязаны это выполнять. По традиции они якобы прислушиваются, но иногда Европарламент такого нагородит", - сказал он.Чижов напомнил также, Европарламент это один из немногих парламентов в западной части мира, который никому не подотчетен и который никто не может распустить. "Я знаю ещё два таких: один это Палата лордов в Великобритании, а второй - американский Конгресс. Вот они и соревнуются", - заключил сенатор.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221123/evroparlament-1833692334.html
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в мире, владимир чижов, россия, украина, страсбург, евросоюз, европарламент, совет федерации рф
В мире, Владимир Чижов, Россия, Украина, Страсбург, Евросоюз, Европарламент, Совет Федерации РФ
16:28 23.11.2022
 
Чижов назвал резолюцию ЕП о признании России "спонсором терроризма" глупой

Сенатор Чижов назвал признание России ЕП "спонсором терроризма" новой глупой резолюцией

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВладимир Чижов
Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Чижов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Декларативное признание России Европарламентом "государством-спонсором терроризма" является очередной "глупой резолюцией" этого органа, при этом способствующей нагнетанию напряженности, заявил РИА Новости бывший полпред России в ЕС, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.
Европейский парламент в среду принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине, следует из итогов голосования на пленарной сессии в Страсбурге. В настоящее время ЕС не располагает какой-либо законодательной базой для внесения стран в списки государств-спонсоров терроризма. При этом в ЕС с 2016 года действует режим, позволяющий включать в персональные санкционные списки физлица и организации за поддержку терроризма. В этих списках сегодня числятся 13 физлиц и 4 организации, включая ИГ* и "Аль-Каиду"*.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 16:05
Захарова предложила признать Европарламент "спонсором идиотизма"
"Это очередная глупая резолюция Европарламента, способствующие не урегулированию проблем, а нагнетанию напряженности. Вызвана она попытками европарламентариев выставить себя в качестве "радетелей" западных либеральных порядков", - заявил Чижов.
Несмотря на то, что за эту резолюцию проголосовало уверенное большинство Европарламента, "главным достоинством" этих решений является то, что они не являются юридическими обязывающими, подчеркнул сенатор.
"Практических последствий, кроме шума с целью пиара и очередных всплесков эмоций, я полагаю, не будет. По крайней мере, ни исполнительные структуры Евросоюза, ни, тем более, страны-члены ЕС формально не обязаны это выполнять. По традиции они якобы прислушиваются, но иногда Европарламент такого нагородит", - сказал он.
Чижов напомнил также, Европарламент это один из немногих парламентов в западной части мира, который никому не подотчетен и который никто не может распустить. "Я знаю ещё два таких: один это Палата лордов в Великобритании, а второй - американский Конгресс. Вот они и соревнуются", - заключил сенатор.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 14:18
Европарламент признал Россию "государством — спонсором терроризма"
 
В миреВладимир ЧижовРоссияУкраинаСтрасбургЕвросоюзЕвропарламентСовет Федерации РФ
 
 
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