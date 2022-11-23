https://ria.ru/20221123/evroparlament-1833708542.html

Чижов назвал резолюцию ЕП о признании России "спонсором терроризма" глупой

Чижов назвал резолюцию ЕП о признании России "спонсором терроризма" глупой - РИА Новости, 23.11.2022

Чижов назвал резолюцию ЕП о признании России "спонсором терроризма" глупой

Декларативное признание России Европарламентом "государством-спонсором терроризма" является очередной "глупой резолюцией" этого органа, при этом способствующей... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:28

2022-11-23T16:28

2022-11-23T16:28

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Декларативное признание России Европарламентом "государством-спонсором терроризма" является очередной "глупой резолюцией" этого органа, при этом способствующей нагнетанию напряженности, заявил РИА Новости бывший полпред России в ЕС, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.Европейский парламент в среду принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине, следует из итогов голосования на пленарной сессии в Страсбурге. В настоящее время ЕС не располагает какой-либо законодательной базой для внесения стран в списки государств-спонсоров терроризма. При этом в ЕС с 2016 года действует режим, позволяющий включать в персональные санкционные списки физлица и организации за поддержку терроризма. В этих списках сегодня числятся 13 физлиц и 4 организации, включая ИГ* и "Аль-Каиду"*."Это очередная глупая резолюция Европарламента, способствующие не урегулированию проблем, а нагнетанию напряженности. Вызвана она попытками европарламентариев выставить себя в качестве "радетелей" западных либеральных порядков", - заявил Чижов.Несмотря на то, что за эту резолюцию проголосовало уверенное большинство Европарламента, "главным достоинством" этих решений является то, что они не являются юридическими обязывающими, подчеркнул сенатор."Практических последствий, кроме шума с целью пиара и очередных всплесков эмоций, я полагаю, не будет. По крайней мере, ни исполнительные структуры Евросоюза, ни, тем более, страны-члены ЕС формально не обязаны это выполнять. По традиции они якобы прислушиваются, но иногда Европарламент такого нагородит", - сказал он.Чижов напомнил также, Европарламент это один из немногих парламентов в западной части мира, который никому не подотчетен и который никто не может распустить. "Я знаю ещё два таких: один это Палата лордов в Великобритании, а второй - американский Конгресс. Вот они и соревнуются", - заключил сенатор.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221123/evroparlament-1833692334.html

https://ria.ru/20221123/rossiya-1833650366.html

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Дарья Буймова

в мире, владимир чижов, россия, украина, страсбург, евросоюз, европарламент, совет федерации рф