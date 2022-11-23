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Глава Шотландии прокомментировала решение британского суда о референдуме - РИА Новости, 23.11.2022
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Глава Шотландии прокомментировала решение британского суда о референдуме
Глава Шотландии прокомментировала решение британского суда о референдуме - РИА Новости, 23.11.2022
Глава Шотландии прокомментировала решение британского суда о референдуме
Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что разочарована решением Верховного суда Великобритании о признании незаконным проведение в Шотландии... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:06
2022-11-23T14:06
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что разочарована решением Верховного суда Великобритании о признании незаконным проведение в Шотландии референдума о независимости без согласия британского правительства, однако уважает его."Несмотря на то, что я разочарована, я уважаю решение Верховного суда Великобритании", - написала она в своём Twitter.Вместе с тем Стерджен отметила, что суд не составляет законы, а только интерпретирует их. По её словам, закон, не позволяющий Шотландии выбирать своё будущее без согласия британского правительства, "показывает, что любое представление Великобритании в качестве добровольного партнерства – это миф".Первый министр добавила, что несмотря на решение суда, Шотландия остаётся демократической страной, и её "голос" по вопросу независимости заглушить невозможно.Верховный суд Великобритании ранее признал незаконным проведение в Шотландии референдума о независимости без согласия британского правительства.Первый министр Шотландии Никола Стерджен неоднократно заявляла о намерении провести референдум в 2023 году, однако бывшие премьер-министры Британии Борис Джонсон и Лиз Трасс заявляли, что не допустят этого, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Нынешний премьер Риши Сунак также исключил проведение голосования и призвал уважать результаты референдума 2014 года. Тогда против отделения проголосовало 55%, за – 45%.Один из последних опросов исследовательской компании Survation, проведенный 28 и 29 сентября, показал, что 41% шотландцев поддерживают независимость от Великобритании, 59% выступают против. Опрос проводился среди 1011 жителей Шотландии в возрасте старше 16 лет.
https://ria.ru/20221026/rezultaty-1826940559.html
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в мире, никола стерджен, борис джонсон, лиз трасс, шотландия, великобритания, twitter
В мире, Никола Стерджен, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Шотландия, Великобритания, Twitter
14:06 23.11.2022
 
Глава Шотландии прокомментировала решение британского суда о референдуме

Стерджен заявила, что разочарована решением британского суда о референдуме в Шотландии

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкЭдинбургский замок
Эдинбургский замок - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Эдинбургский замок. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что разочарована решением Верховного суда Великобритании о признании незаконным проведение в Шотландии референдума о независимости без согласия британского правительства, однако уважает его.
"Несмотря на то, что я разочарована, я уважаю решение Верховного суда Великобритании", - написала она в своём Twitter.
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Вместе с тем Стерджен отметила, что суд не составляет законы, а только интерпретирует их. По её словам, закон, не позволяющий Шотландии выбирать своё будущее без согласия британского правительства, "показывает, что любое представление Великобритании в качестве добровольного партнерства – это миф".
Первый министр добавила, что несмотря на решение суда, Шотландия остаётся демократической страной, и её "голос" по вопросу независимости заглушить невозможно.
Верховный суд Великобритании ранее признал незаконным проведение в Шотландии референдума о независимости без согласия британского правительства.
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Первый министр Шотландии Никола Стерджен неоднократно заявляла о намерении провести референдум в 2023 году, однако бывшие премьер-министры Британии Борис Джонсон и Лиз Трасс заявляли, что не допустят этого, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Нынешний премьер Риши Сунак также исключил проведение голосования и призвал уважать результаты референдума 2014 года. Тогда против отделения проголосовало 55%, за – 45%.
Один из последних опросов исследовательской компании Survation, проведенный 28 и 29 сентября, показал, что 41% шотландцев поддерживают независимость от Великобритании, 59% выступают против. Опрос проводился среди 1011 жителей Шотландии в возрасте старше 16 лет.
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