Глава Шотландии прокомментировала решение британского суда о референдуме
Стерджен заявила, что разочарована решением британского суда о референдуме в Шотландии
Эдинбургский замок. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что разочарована решением Верховного суда Великобритании о признании незаконным проведение в Шотландии референдума о независимости без согласия британского правительства, однако уважает его.
"Несмотря на то, что я разочарована, я уважаю решение Верховного суда Великобритании", - написала она в своём Twitter.
Вместе с тем Стерджен отметила, что суд не составляет законы, а только интерпретирует их. По её словам, закон, не позволяющий Шотландии выбирать своё будущее без согласия британского правительства, "показывает, что любое представление Великобритании в качестве добровольного партнерства – это миф".
Первый министр добавила, что несмотря на решение суда, Шотландия остаётся демократической страной, и её "голос" по вопросу независимости заглушить невозможно.
Верховный суд Великобритании ранее признал незаконным проведение в Шотландии референдума о независимости без согласия британского правительства.
17 октября, 18:18Глава Шотландии намерена ввести новую валюту в случае независимости
Первый министр Шотландии Никола Стерджен неоднократно заявляла о намерении провести референдум в 2023 году, однако бывшие премьер-министры Британии Борис Джонсон и Лиз Трасс заявляли, что не допустят этого, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Нынешний премьер Риши Сунак также исключил проведение голосования и призвал уважать результаты референдума 2014 года. Тогда против отделения проголосовало 55%, за – 45%.
Один из последних опросов исследовательской компании Survation, проведенный 28 и 29 сентября, показал, что 41% шотландцев поддерживают независимость от Великобритании, 59% выступают против. Опрос проводился среди 1011 жителей Шотландии в возрасте старше 16 лет.
22 октября, 05:45Глава Шотландии захотела независимости после отставки Трасс