https://ria.ru/20221123/putin-1833737456.html
Путин предложил коллегам по ОДКБ обсудить проблемные вопросы без камер
Путин предложил коллегам по ОДКБ обсудить проблемные вопросы без камер - РИА Новости, 23.11.2022
Путин предложил коллегам по ОДКБ обсудить проблемные вопросы без камер
Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран ОДКБ подробно обсудить проблемы "без всяких камер". РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:18
2022-11-23T17:18
2022-11-23T18:26
одкб
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833729641_0:298:3111:2047_1920x0_80_0_0_55f8b7617de21c9eee2029ec2d66a140.jpg
ЕРЕВАН, 23 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран ОДКБ подробно обсудить проблемы "без всяких камер".Он отметил, что участники объединения сталкиваются не только с достижениями, но и с проблемными ситуациями.Путин также указал, что внимания ОДКБ требуют вопросы урегулирования отношений между Баку и Ереваном."Только последовательно выполняя эти (ранее достигнутые. — Прим. ред.) договоренности в вопросах делимитации границ, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных проблем можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении и Азербайджана", — сказал Путин.Российский лидер выразил надежду на то, что работа в этом направлении позволит Баку и Еревану в итоге заключить мирный договор.Путин рассказал, что уже успел коротко обсудить с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе. Эту тему планируют более подробно рассмотреть на официальной встрече.Кроме того, Путин обратил внимание коллег на ситуацию вокруг Афганистана. Он отметил, что разделяет озабоченности коллег из-за сложной ситуации в стране."Опасность проникновений боевиков различных международных террористических организаций на территорию государств ОДКБ по-прежнему велика, а распространение экстремистской идеологии среди населения стран Центральной Азии повышает риск активизации радикального подполья в регионе", — объяснил он.Путин призвал продолжать координировать все действия членов ОДКБ в этом направлении.Он подчеркнул, что Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане, и назвал приоритетной задачей формирование инклюзивного правительства в стране, в которое войдут представители всех этнических групп.Саммит ОДКБ проходит в среду в Ереване.
https://ria.ru/20221123/odkb-1833751872.html
https://ria.ru/20221123/odkb-1833738689.html
https://ria.ru/20221123/odkb-1833737016.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833729641_53:0:2782:2047_1920x0_80_0_0_d7a9a35ab6a136d61f736e63cd8476f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одкб, владимир путин, в мире
ОДКБ, Владимир Путин, В мире
17:18 23.11.2022 (обновлено: 18:26 23.11.2022)
Путин предложил коллегам по ОДКБ обсудить проблемные вопросы без камер
Путин заявил, что о проблемах ОДКБ лидеры поговорят без камер
ЕРЕВАН, 23 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран ОДКБ подробно обсудить проблемы "без всяких камер".
"Отдельная информация, уважаемые коллеги, будет мною вам представлена по ситуации, связанной с событиями на Украине", — сказал глава государства.
Он отметил, что участники объединения сталкиваются не только с достижениями, но и с проблемными ситуациями.
Путин также указал, что внимания ОДКБ требуют вопросы урегулирования отношений между Баку
и Ереваном
.
"Только последовательно выполняя эти (ранее достигнутые. — Прим. ред.) договоренности в вопросах делимитации границ, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных проблем можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении
и Азербайджана
", — сказал Путин.
Российский лидер выразил надежду на то, что работа в этом направлении позволит Баку и Еревану в итоге заключить мирный договор.
Путин рассказал, что уже успел коротко обсудить с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
ситуацию в Нагорном Карабахе
. Эту тему планируют более подробно рассмотреть на официальной встрече.
Кроме того, Путин обратил внимание коллег на ситуацию вокруг Афганистана
. Он отметил, что разделяет озабоченности коллег из-за сложной ситуации в стране.
"Опасность проникновений боевиков различных международных террористических организаций на территорию государств ОДКБ по-прежнему велика, а распространение экстремистской идеологии среди населения стран Центральной Азии
повышает риск активизации радикального подполья в регионе", — объяснил он.
Путин призвал продолжать координировать все действия членов ОДКБ в этом направлении.
"Нужно продолжать плотную работу по линии компетентных служб в целях своевременного выявления угроз терроризма, экстремизма и наркопреступности. И, разумеется, нейтрализовать эти угрозы с помощью доказавших свою эффективность совместных спецопераций и оперативных мероприятий", — указал президент.
Он подчеркнул, что Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане, и назвал приоритетной задачей формирование инклюзивного правительства в стране, в которое войдут представители всех этнических групп.
Саммит ОДКБ проходит в среду в Ереване.