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Путин предложил коллегам по ОДКБ обсудить проблемные вопросы без камер - РИА Новости, 23.11.2022
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Путин предложил коллегам по ОДКБ обсудить проблемные вопросы без камер
Путин предложил коллегам по ОДКБ обсудить проблемные вопросы без камер - РИА Новости, 23.11.2022
Путин предложил коллегам по ОДКБ обсудить проблемные вопросы без камер
Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран ОДКБ подробно обсудить проблемы "без всяких камер". РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:18
2022-11-23T18:26
одкб
владимир путин
в мире
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ЕРЕВАН, 23 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран ОДКБ подробно обсудить проблемы "без всяких камер".Он отметил, что участники объединения сталкиваются не только с достижениями, но и с проблемными ситуациями.Путин также указал, что внимания ОДКБ требуют вопросы урегулирования отношений между Баку и Ереваном."Только последовательно выполняя эти (ранее достигнутые. — Прим. ред.) договоренности в вопросах делимитации границ, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных проблем можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении и Азербайджана", — сказал Путин.Российский лидер выразил надежду на то, что работа в этом направлении позволит Баку и Еревану в итоге заключить мирный договор.Путин рассказал, что уже успел коротко обсудить с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе. Эту тему планируют более подробно рассмотреть на официальной встрече.Кроме того, Путин обратил внимание коллег на ситуацию вокруг Афганистана. Он отметил, что разделяет озабоченности коллег из-за сложной ситуации в стране."Опасность проникновений боевиков различных международных террористических организаций на территорию государств ОДКБ по-прежнему велика, а распространение экстремистской идеологии среди населения стран Центральной Азии повышает риск активизации радикального подполья в регионе", — объяснил он.Путин призвал продолжать координировать все действия членов ОДКБ в этом направлении.Он подчеркнул, что Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане, и назвал приоритетной задачей формирование инклюзивного правительства в стране, в которое войдут представители всех этнических групп.Саммит ОДКБ проходит в среду в Ереване.
https://ria.ru/20221123/odkb-1833751872.html
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одкб, владимир путин, в мире
ОДКБ, Владимир Путин, В мире
17:18 23.11.2022 (обновлено: 18:26 23.11.2022)
 
Путин предложил коллегам по ОДКБ обсудить проблемные вопросы без камер

Путин заявил, что о проблемах ОДКБ лидеры поговорят без камер

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване
Президент России Владимир Путин принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран ОДКБ подробно обсудить проблемы "без всяких камер".

"Отдельная информация, уважаемые коллеги, будет мною вам представлена по ситуации, связанной с событиями на Украине", — сказал глава государства.

Он отметил, что участники объединения сталкиваются не только с достижениями, но и с проблемными ситуациями.
Путин также указал, что внимания ОДКБ требуют вопросы урегулирования отношений между Баку и Ереваном.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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Работа ОДКБ приносит ощутимую отдачу, заявил Путин
"Только последовательно выполняя эти (ранее достигнутые. — Прим. ред.) договоренности в вопросах делимитации границ, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных проблем можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении и Азербайджана", — сказал Путин.
Российский лидер выразил надежду на то, что работа в этом направлении позволит Баку и Еревану в итоге заключить мирный договор.
Путин рассказал, что уже успел коротко обсудить с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе. Эту тему планируют более подробно рассмотреть на официальной встрече.
Кроме того, Путин обратил внимание коллег на ситуацию вокруг Афганистана. Он отметил, что разделяет озабоченности коллег из-за сложной ситуации в стране.
Владимир Путин и Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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Путин поблагодарил Зася за работу на посту генсека ОДКБ
"Опасность проникновений боевиков различных международных террористических организаций на территорию государств ОДКБ по-прежнему велика, а распространение экстремистской идеологии среди населения стран Центральной Азии повышает риск активизации радикального подполья в регионе", — объяснил он.
Путин призвал продолжать координировать все действия членов ОДКБ в этом направлении.

"Нужно продолжать плотную работу по линии компетентных служб в целях своевременного выявления угроз терроризма, экстремизма и наркопреступности. И, разумеется, нейтрализовать эти угрозы с помощью доказавших свою эффективность совместных спецопераций и оперативных мероприятий", — указал президент.

Он подчеркнул, что Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане, и назвал приоритетной задачей формирование инклюзивного правительства в стране, в которое войдут представители всех этнических групп.
Саммит ОДКБ проходит в среду в Ереване.
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перед заседанием Комитета секретарей советов безопасности в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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