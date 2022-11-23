https://ria.ru/20221123/putin-1833737456.html

Путин предложил коллегам по ОДКБ обсудить проблемные вопросы без камер

Путин предложил коллегам по ОДКБ обсудить проблемные вопросы без камер - РИА Новости, 23.11.2022

Путин предложил коллегам по ОДКБ обсудить проблемные вопросы без камер

Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран ОДКБ подробно обсудить проблемы "без всяких камер". РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:18

2022-11-23T17:18

2022-11-23T18:26

одкб

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833729641_0:298:3111:2047_1920x0_80_0_0_55f8b7617de21c9eee2029ec2d66a140.jpg

ЕРЕВАН, 23 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран ОДКБ подробно обсудить проблемы "без всяких камер".Он отметил, что участники объединения сталкиваются не только с достижениями, но и с проблемными ситуациями.Путин также указал, что внимания ОДКБ требуют вопросы урегулирования отношений между Баку и Ереваном."Только последовательно выполняя эти (ранее достигнутые. — Прим. ред.) договоренности в вопросах делимитации границ, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных проблем можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении и Азербайджана", — сказал Путин.Российский лидер выразил надежду на то, что работа в этом направлении позволит Баку и Еревану в итоге заключить мирный договор.Путин рассказал, что уже успел коротко обсудить с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе. Эту тему планируют более подробно рассмотреть на официальной встрече.Кроме того, Путин обратил внимание коллег на ситуацию вокруг Афганистана. Он отметил, что разделяет озабоченности коллег из-за сложной ситуации в стране."Опасность проникновений боевиков различных международных террористических организаций на территорию государств ОДКБ по-прежнему велика, а распространение экстремистской идеологии среди населения стран Центральной Азии повышает риск активизации радикального подполья в регионе", — объяснил он.Путин призвал продолжать координировать все действия членов ОДКБ в этом направлении.Он подчеркнул, что Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане, и назвал приоритетной задачей формирование инклюзивного правительства в стране, в которое войдут представители всех этнических групп.Саммит ОДКБ проходит в среду в Ереване.

https://ria.ru/20221123/odkb-1833751872.html

https://ria.ru/20221123/odkb-1833738689.html

https://ria.ru/20221123/odkb-1833737016.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

одкб, владимир путин, в мире