https://ria.ru/20221123/perelety-1833627816.html
Стало известно, куда летали россияне этой осенью
Стало известно, куда летали россияне этой осенью - РИА Новости, 23.11.2022
Стало известно, куда летали россияне этой осенью
Аналитики узнали, куда чаще всего летали россияне этой осенью, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:57
2022-11-23T17:57
2022-11-23T19:03
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Аналитики узнали, куда чаще всего летали россияне этой осенью, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру.В основном самостоятельные туристы путешествовали внутри страны, таких — 84 процента. Оставшиеся 16 процентов выбирали заграницу, в основном страны ближнего зарубежья, следует из результатов исследования.Лидеры в рейтинге самых популярных российских городов — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Екатеринбург. С небольшим отставанием в список вошли Калининград, Махачкала, Казань, Новосибирск и Уфа.Из заграничных направлений туристы чаще всего бронировали билеты в Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, Армению и Азербайджан, чуть реже — в Турцию, Белоруссию, Казахстан, ОАЭ и Израиль.Уточняется, что средний чек за перелеты по России составил 7230 рублей с человека в одну сторону, за рубеж — 15644 рубля.
https://ria.ru/20221123/filippiny-1833425759.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Туризм, Новости - Туризм, Туту.ру, Осень, Авиабилеты, Туризм, туристы, Россия
17:57 23.11.2022 (обновлено: 19:03 23.11.2022)
Стало известно, куда летали россияне этой осенью
Аналитики Туту.ру назвали самые популярные авианаправления этой осени