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Стало известно, куда летали россияне этой осенью - РИА Новости, 23.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221123/perelety-1833627816.html
Стало известно, куда летали россияне этой осенью
Стало известно, куда летали россияне этой осенью - РИА Новости, 23.11.2022
Стало известно, куда летали россияне этой осенью
Аналитики узнали, куда чаще всего летали россияне этой осенью, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:57
2022-11-23T19:03
туризм
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туту.ру
осень
авиабилеты
туризм
туристы
россия
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Аналитики узнали, куда чаще всего летали россияне этой осенью, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру.В основном самостоятельные туристы путешествовали внутри страны, таких — 84 процента. Оставшиеся 16 процентов выбирали заграницу, в основном страны ближнего зарубежья, следует из результатов исследования.Лидеры в рейтинге самых популярных российских городов — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Екатеринбург. С небольшим отставанием в список вошли Калининград, Махачкала, Казань, Новосибирск и Уфа.Из заграничных направлений туристы чаще всего бронировали билеты в Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, Армению и Азербайджан, чуть реже — в Турцию, Белоруссию, Казахстан, ОАЭ и Израиль.Уточняется, что средний чек за перелеты по России составил 7230 рублей с человека в одну сторону, за рубеж — 15644 рубля.
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новости - туризм, туту.ру, осень, авиабилеты, туризм, туристы, россия
Туризм, Новости - Туризм, Туту.ру, Осень, Авиабилеты, Туризм, туристы, Россия
17:57 23.11.2022 (обновлено: 19:03 23.11.2022)
 
Стало известно, куда летали россияне этой осенью

Аналитики Туту.ру назвали самые популярные авианаправления этой осени

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВзлет самолета Boeing 777-300
Взлет самолета Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Аналитики узнали, куда чаще всего летали россияне этой осенью, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру.
В основном самостоятельные туристы путешествовали внутри страны, таких — 84 процента. Оставшиеся 16 процентов выбирали заграницу, в основном страны ближнего зарубежья, следует из результатов исследования.
Лидеры в рейтинге самых популярных российских городов — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Екатеринбург. С небольшим отставанием в список вошли Калининград, Махачкала, Казань, Новосибирск и Уфа.
Из заграничных направлений туристы чаще всего бронировали билеты в Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, Армению и Азербайджан, чуть реже — в Турцию, Белоруссию, Казахстан, ОАЭ и Израиль.
Уточняется, что средний чек за перелеты по России составил 7230 рублей с человека в одну сторону, за рубеж — 15644 рубля.
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