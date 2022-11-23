https://ria.ru/20221123/perelety-1833627816.html

Стало известно, куда летали россияне этой осенью

Стало известно, куда летали россияне этой осенью - РИА Новости, 23.11.2022

Стало известно, куда летали россияне этой осенью

Аналитики узнали, куда чаще всего летали россияне этой осенью, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:57

2022-11-23T17:57

2022-11-23T19:03

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Аналитики узнали, куда чаще всего летали россияне этой осенью, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру.В основном самостоятельные туристы путешествовали внутри страны, таких — 84 процента. Оставшиеся 16 процентов выбирали заграницу, в основном страны ближнего зарубежья, следует из результатов исследования.Лидеры в рейтинге самых популярных российских городов — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Екатеринбург. С небольшим отставанием в список вошли Калининград, Махачкала, Казань, Новосибирск и Уфа.Из заграничных направлений туристы чаще всего бронировали билеты в Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, Армению и Азербайджан, чуть реже — в Турцию, Белоруссию, Казахстан, ОАЭ и Израиль.Уточняется, что средний чек за перелеты по России составил 7230 рублей с человека в одну сторону, за рубеж — 15644 рубля.

https://ria.ru/20221123/filippiny-1833425759.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, туту.ру, осень, авиабилеты, туризм, туристы, россия