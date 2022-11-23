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Пашинян не подписал декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2022
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Пашинян не подписал декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ
Пашинян не подписал декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2022
Пашинян не подписал декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, текст его выступления размещен на сайте... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T22:22
2022-11-23T23:33
в мире
одкб
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 23 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, текст его выступления размещен на сайте правительства.По его словам, Ереван предлагает решением совета организации ускорить проведение политико-дипломатической работы с Баку, "направленной на незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения на исходные позиции по состоянию на 11 мая 2021 года".Пашинян отметил, что такая позиция важна не только для восстановления территориальной целостности его страны, но и для сдерживания Баку от дальнейшей агрессии. Он напомнил, что риск эскалации напряженности сохраняется и об этом в конце октября докладывал генсек ОДКБ Станислав Зась.Премьер Армении добавил, что в этих условиях отсутствие четкой политической оценки обстановки может означать не только отказ организации от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет для дальнейшей агрессии против Еревана. По его словам, это противоречит "духу и смыслу" основополагающих документов ОДКБ.По его словам, достичь консенсуса удалось не по всем вопросам, однако "15 из 17 решений были приняты".Он также добавил, что политическая оценка нужна прежде всего с моральной точки зрения, "так как это должно быть логическим проявлением союзнических отношений". Кроме того, речь идет и о восстановлении территориальной целостности Армении, что, однако, не означает военного вмешательства. Пашинян подчеркнул, что, согласно уставу ОДКБ, при защите стран — членов организации на коллективной основе предпочтение отдается политическим средствам.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли при помощи артиллерии и беспилотников приграничные территории Армении — Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую и Сюникскую области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Ереван в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру Баку и Ереван договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе двух стран удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна, а также работы российского МИД.
https://ria.ru/20221123/armeniya-1833794543.html
https://ria.ru/20221123/mirotvortsy-1833799944.html
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в мире, одкб, никол пашинян, григорий карасин, владимир путин, армения, азербайджан, россия, совет федерации рф, ереван, баку, станислав зась
В мире, ОДКБ, Никол Пашинян, Григорий Карасин, Владимир Путин, Армения, Азербайджан, Россия, Совет Федерации РФ, Ереван, Баку, Станислав Зась
22:22 23.11.2022 (обновлено: 23:33 23.11.2022)
 
Пашинян не подписал декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ

Премьер-министр Армении Пашинян отказался подписывать декларацию по итогам саммита ОДКБ

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, текст его выступления размещен на сайте правительства.
По его словам, Ереван предлагает решением совета организации ускорить проведение политико-дипломатической работы с Баку, "направленной на незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения на исходные позиции по состоянию на 11 мая 2021 года".
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В Кремле заявили, что Армения останется в ОДКБ
Пашинян отметил, что такая позиция важна не только для восстановления территориальной целостности его страны, но и для сдерживания Баку от дальнейшей агрессии. Он напомнил, что риск эскалации напряженности сохраняется и об этом в конце октября докладывал генсек ОДКБ Станислав Зась.
Премьер Армении добавил, что в этих условиях отсутствие четкой политической оценки обстановки может означать не только отказ организации от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет для дальнейшей агрессии против Еревана. По его словам, это противоречит "духу и смыслу" основополагающих документов ОДКБ.

"Исходя из этого, уважаемые коллеги, на данный момент я считаю, что представленный к подписанию проект "Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения" недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы", — сказал Пашинян.

По его словам, достичь консенсуса удалось не по всем вопросам, однако "15 из 17 решений были приняты".
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Он также добавил, что политическая оценка нужна прежде всего с моральной точки зрения, "так как это должно быть логическим проявлением союзнических отношений". Кроме того, речь идет и о восстановлении территориальной целостности Армении, что, однако, не означает военного вмешательства. Пашинян подчеркнул, что, согласно уставу ОДКБ, при защите стран — членов организации на коллективной основе предпочтение отдается политическим средствам.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли при помощи артиллерии и беспилотников приграничные территории Армении — Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую и Сюникскую области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Ереван в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру Баку и Ереван договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе двух стран удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна, а также работы российского МИД.
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В миреОДКБНикол ПашинянГригорий КарасинВладимир ПутинАрменияАзербайджанРоссияСовет Федерации РФЕреванБакуСтанислав Зась
 
 
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