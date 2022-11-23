https://ria.ru/20221123/pashinyan-1833801154.html

Пашинян не подписал декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ

Пашинян не подписал декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2022

Пашинян не подписал декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, текст его выступления размещен на сайте... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T22:22

2022-11-23T22:22

2022-11-23T23:33

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ЕРЕВАН, 23 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, текст его выступления размещен на сайте правительства.По его словам, Ереван предлагает решением совета организации ускорить проведение политико-дипломатической работы с Баку, "направленной на незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения на исходные позиции по состоянию на 11 мая 2021 года".Пашинян отметил, что такая позиция важна не только для восстановления территориальной целостности его страны, но и для сдерживания Баку от дальнейшей агрессии. Он напомнил, что риск эскалации напряженности сохраняется и об этом в конце октября докладывал генсек ОДКБ Станислав Зась.Премьер Армении добавил, что в этих условиях отсутствие четкой политической оценки обстановки может означать не только отказ организации от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет для дальнейшей агрессии против Еревана. По его словам, это противоречит "духу и смыслу" основополагающих документов ОДКБ.По его словам, достичь консенсуса удалось не по всем вопросам, однако "15 из 17 решений были приняты".Он также добавил, что политическая оценка нужна прежде всего с моральной точки зрения, "так как это должно быть логическим проявлением союзнических отношений". Кроме того, речь идет и о восстановлении территориальной целостности Армении, что, однако, не означает военного вмешательства. Пашинян подчеркнул, что, согласно уставу ОДКБ, при защите стран — членов организации на коллективной основе предпочтение отдается политическим средствам.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли при помощи артиллерии и беспилотников приграничные территории Армении — Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую и Сюникскую области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Ереван в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру Баку и Ереван договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе двух стран удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна, а также работы российского МИД.

https://ria.ru/20221123/armeniya-1833794543.html

https://ria.ru/20221123/mirotvortsy-1833799944.html

https://ria.ru/20221123/odkb-1833097213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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