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Патрушев прибыл в Ереван на заседание саммита ОДКБ

Патрушев прибыл в Ереван на заседание саммита ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2022

Патрушев прибыл в Ереван на заседание саммита ОДКБ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Армению, сообщила в среду пресс-служба аппарата Совбеза РФ. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T07:12

2022-11-23T07:12

2022-11-23T07:12

николай патрушев

ереван

россия

армения

одкб

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Армению, сообщила в среду пресс-служба аппарата Совбеза РФ."В Ереване Николай Патрушев примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ", - говорится в сообщении.Саммит ОДКБ состоится в Ереване в среду. В организацию входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В 2022 году в объединении председательствует Армения, в следующем году председательство перейдет к Белоруссии.

https://ria.ru/20221123/odkb-1833097213.html

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николай патрушев, ереван, россия, армения, одкб