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Патрушев прибыл в Ереван на заседание саммита ОДКБ
Патрушев прибыл в Ереван на заседание саммита ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2022
Патрушев прибыл в Ереван на заседание саммита ОДКБ
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Армению, сообщила в среду пресс-служба аппарата Совбеза РФ. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T07:12
2022-11-23T07:12
2022-11-23T07:12
николай патрушев
ереван
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Армению, сообщила в среду пресс-служба аппарата Совбеза РФ."В Ереване Николай Патрушев примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ", - говорится в сообщении.Саммит ОДКБ состоится в Ереване в среду. В организацию входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В 2022 году в объединении председательствует Армения, в следующем году председательство перейдет к Белоруссии.
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николай патрушев, ереван, россия, армения, одкб
Николай Патрушев, Ереван, Россия, Армения, ОДКБ
Патрушев прибыл в Ереван на заседание саммита ОДКБ
Патрушев прибыл в Ереван на заседание глав МИД, Минобороны, секретарей Совбезов стран ОДКБ