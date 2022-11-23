https://ria.ru/20221123/narkotiki-1833735009.html

В Петербурге задержали полицейских по подозрению в торговле наркотиками

В Петербурге задержали полицейских по подозрению в торговле наркотиками - РИА Новости, 23.11.2022

В Петербурге задержали полицейских по подозрению в торговле наркотиками

Трех сотрудников полиции в Санкт-Петербурге задержали по подозрению в распространении наркотиков через "закладки", сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:13

2022-11-23T17:13

2022-11-23T17:13

наркотики

происшествия

санкт-петербург

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

полиция

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Трех сотрудников полиции в Санкт-Петербурге задержали по подозрению в распространении наркотиков через "закладки", сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ."Сотрудники управления собственной безопасности главка совместно с оперативниками управления по контролю за незаконным оборотом наркотических средств ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся распространением наркотических средств путем тайников "закладок" на территории Петербурга и области. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к деятельности указанной группы трех сотрудников органов внутренних дел и двух гражданских лиц", - говорится в сообщении.Минувшей ночью все пятеро подозреваемых были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное производство, сбыт наркотических средств в особо крупном размере"."При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке", - сообщает пресс-служба.В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются остальные участники организованной группы.

https://ria.ru/20221115/pulkovo-1831539403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

наркотики, происшествия, санкт-петербург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция