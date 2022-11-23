https://ria.ru/20221123/narkotiki-1833735009.html
В Петербурге задержали полицейских по подозрению в торговле наркотиками
В Петербурге задержали полицейских по подозрению в торговле наркотиками - РИА Новости, 23.11.2022
В Петербурге задержали полицейских по подозрению в торговле наркотиками
Трех сотрудников полиции в Санкт-Петербурге задержали по подозрению в распространении наркотиков через "закладки", сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:13
2022-11-23T17:13
2022-11-23T17:13
наркотики
происшествия
санкт-петербург
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
полиция
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Трех сотрудников полиции в Санкт-Петербурге задержали по подозрению в распространении наркотиков через "закладки", сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ."Сотрудники управления собственной безопасности главка совместно с оперативниками управления по контролю за незаконным оборотом наркотических средств ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся распространением наркотических средств путем тайников "закладок" на территории Петербурга и области. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к деятельности указанной группы трех сотрудников органов внутренних дел и двух гражданских лиц", - говорится в сообщении.Минувшей ночью все пятеро подозреваемых были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное производство, сбыт наркотических средств в особо крупном размере"."При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке", - сообщает пресс-служба.В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются остальные участники организованной группы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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наркотики, происшествия, санкт-петербург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция
Наркотики, Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Полиция
В Петербурге задержали полицейских по подозрению в торговле наркотиками
В Петербурге задержали трех полицейских по подозрению в распространении наркотиков