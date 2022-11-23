https://ria.ru/20221123/miting-1833649574.html

Антироссийский митинг в Ереване завершился без инцидентов

Антироссийский митинг в Ереване завершился без инцидентов - РИА Новости, 23.11.2022

Антироссийский митинг в Ереване завершился без инцидентов

Антироссийский митинг на площади Свободы в центре Еревана, который был инициирован в день проведения в армянской столице саммита ОДКБ, завершился без... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:17

2022-11-23T14:17

2022-11-23T14:39

в мире

армения

ереван

россия

евразийский экономический союз

евросоюз

одкб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817707455_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_904e387f9c90f74e77346bc861d2efd7.jpg

ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Антироссийский митинг на площади Свободы в центре Еревана, который был инициирован в день проведения в армянской столице саммита ОДКБ, завершился без инцидентов, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие, на которое пришло несколько сотен человек, было организовано координатором программы НКО "Союз информированных граждан" Даниелом Иоаннисяном, который входит в Совет по конституционным реформам Армении и участвовал в процессе реформирования полиции страны. Участники акции пришли с флагами Украины, США и ЕС.Протестующие призывали к выходу Армении из ОДКБ и ЕАЭС, денонсации соглашений с РФ, которые, по их мнению "ограничивают суверенитет" республики.После двухчасового митинга один из его организаторов Карен Саркисян поблагодарил участников и представителей СМИ, заявив о завершении акции.Саммит ОДКБ состоится в Ереване в среду. В организацию входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В 2022 году в объединении председательствует Армения, в следующем году председательство перейдет к Белоруссии.

https://ria.ru/20221112/normalizatsiya-1831106630.html

армения

ереван

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, армения, ереван, россия, евразийский экономический союз, евросоюз, одкб