https://ria.ru/20221123/miting-1833649574.html
Антироссийский митинг в Ереване завершился без инцидентов
Антироссийский митинг в Ереване завершился без инцидентов - РИА Новости, 23.11.2022
Антироссийский митинг в Ереване завершился без инцидентов
Антироссийский митинг на площади Свободы в центре Еревана, который был инициирован в день проведения в армянской столице саммита ОДКБ, завершился без... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:17
2022-11-23T14:17
2022-11-23T14:39
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Антироссийский митинг на площади Свободы в центре Еревана, который был инициирован в день проведения в армянской столице саммита ОДКБ, завершился без инцидентов, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие, на которое пришло несколько сотен человек, было организовано координатором программы НКО "Союз информированных граждан" Даниелом Иоаннисяном, который входит в Совет по конституционным реформам Армении и участвовал в процессе реформирования полиции страны. Участники акции пришли с флагами Украины, США и ЕС.Протестующие призывали к выходу Армении из ОДКБ и ЕАЭС, денонсации соглашений с РФ, которые, по их мнению "ограничивают суверенитет" республики.После двухчасового митинга один из его организаторов Карен Саркисян поблагодарил участников и представителей СМИ, заявив о завершении акции.Саммит ОДКБ состоится в Ереване в среду. В организацию входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В 2022 году в объединении председательствует Армения, в следующем году председательство перейдет к Белоруссии.
https://ria.ru/20221112/normalizatsiya-1831106630.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван, россия, евразийский экономический союз, евросоюз, одкб
В мире, Армения, Ереван, Россия, Евразийский экономический союз, Евросоюз, ОДКБ
14:17 23.11.2022 (обновлено: 14:39 23.11.2022)
Антироссийский митинг в Ереване завершился без инцидентов
Антироссийский митинг на площади Свободы в Ереване завершился без инцидентов