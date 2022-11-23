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Антироссийский митинг в Ереване завершился без инцидентов - РИА Новости, 23.11.2022
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Антироссийский митинг в Ереване завершился без инцидентов
Антироссийский митинг в Ереване завершился без инцидентов - РИА Новости, 23.11.2022
Антироссийский митинг в Ереване завершился без инцидентов
Антироссийский митинг на площади Свободы в центре Еревана, который был инициирован в день проведения в армянской столице саммита ОДКБ, завершился без... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:17
2022-11-23T14:39
в мире
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Антироссийский митинг на площади Свободы в центре Еревана, который был инициирован в день проведения в армянской столице саммита ОДКБ, завершился без инцидентов, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие, на которое пришло несколько сотен человек, было организовано координатором программы НКО "Союз информированных граждан" Даниелом Иоаннисяном, который входит в Совет по конституционным реформам Армении и участвовал в процессе реформирования полиции страны. Участники акции пришли с флагами Украины, США и ЕС.Протестующие призывали к выходу Армении из ОДКБ и ЕАЭС, денонсации соглашений с РФ, которые, по их мнению "ограничивают суверенитет" республики.После двухчасового митинга один из его организаторов Карен Саркисян поблагодарил участников и представителей СМИ, заявив о завершении акции.Саммит ОДКБ состоится в Ереване в среду. В организацию входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В 2022 году в объединении председательствует Армения, в следующем году председательство перейдет к Белоруссии.
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в мире, армения, ереван, россия, евразийский экономический союз, евросоюз, одкб
В мире, Армения, Ереван, Россия, Евразийский экономический союз, Евросоюз, ОДКБ
14:17 23.11.2022 (обновлено: 14:39 23.11.2022)
 
Антироссийский митинг в Ереване завершился без инцидентов

Антироссийский митинг на площади Свободы в Ереване завершился без инцидентов

© Sputnik / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста у здания Театра оперы и балета имени А.А. Спендиаряна в Ереване
Участники акции протеста у здания Театра оперы и балета имени А.А. Спендиаряна в Ереване
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Участники акции протеста у здания Театра оперы и балета имени А.А. Спендиаряна в Ереване
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Антироссийский митинг на площади Свободы в центре Еревана, который был инициирован в день проведения в армянской столице саммита ОДКБ, завершился без инцидентов, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие, на которое пришло несколько сотен человек, было организовано координатором программы НКО "Союз информированных граждан" Даниелом Иоаннисяном, который входит в Совет по конституционным реформам Армении и участвовал в процессе реформирования полиции страны. Участники акции пришли с флагами Украины, США и ЕС.
Протестующие призывали к выходу Армении из ОДКБ и ЕАЭС, денонсации соглашений с РФ, которые, по их мнению "ограничивают суверенитет" республики.
После двухчасового митинга один из его организаторов Карен Саркисян поблагодарил участников и представителей СМИ, заявив о завершении акции.
Саммит ОДКБ состоится в Ереване в среду. В организацию входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В 2022 году в объединении председательствует Армения, в следующем году председательство перейдет к Белоруссии.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 22:44
Макрон заявил, что поддержит нормализацию отношений Еревана и Баку
 
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