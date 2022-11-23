https://ria.ru/20221123/konkurs-1833776615.html

Журналист "Соцнавигатора" получил "золото" на конкурсе "ПРО Образование"

Журналист "Соцнавигатора" получил "золото" на конкурсе "ПРО Образование" - РИА Новости, 23.11.2022

Журналист "Соцнавигатора" получил "золото" на конкурсе "ПРО Образование"

Руководитель группы Дирекции государственных проектов медиагруппы "Россия сегодня", журналист информационно-просветительского проекта "Социальный навигатор",... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T19:50

2022-11-23T19:50

2022-11-23T20:21

общество

сергей кравцов

россия

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миа "россия сегодня"

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Руководитель группы Дирекции государственных проектов медиагруппы "Россия сегодня", журналист информационно-просветительского проекта "Социальный навигатор", входящего в медиагруппу, Денис Морозов занял первое место на Всероссийском конкурсе журналистских работ в области образования "ПРО Образование 2022". Жюри конкурса высоко оценило лонгрид "Dota 2 и дрон-рейсинг: новые программы детского допобразования в Югре" в номинации "Лучший материал о модернизации дополнительного образования".Денис Морозов по итогам церемонии отметил: "Создавая эти материалы, мы прошли каждую организацию ХМАО – разговаривали с педагогами и учащимися, погружались в историю наших героев, смотрели и снимали. В итоге мы получили не только тексты, но и уникальный фотоархив, который представлен в РИА Новости Медиабанке. Для нашей команды было особенно важно отразить огромную работу педагогов в условиях Севера и тех возможностей, которые они создают там для детей".Всероссийский конкурс образовательной журналистики "ПРО Образование" проводится по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации с целью стимулирования, сбора и распространения лучшего опыта освещения инициатив, направленных на развитие и совершенствование образования, а также поддержки и поощрения журналистов и СМИ, участвующих в продвижении и популяризации образования, повышения престижа профессии учителя в России и развития профессиональной образовательной коммуникации."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnewsи ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20221118/konkurs-1832604645.html

https://ria.ru/20221018/pobediteli-1824984165.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

общество, сергей кравцов, россия, новости агентства, риа новости, миа "россия сегодня", социальный навигатор, сн_образование