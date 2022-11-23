19:50 23.11.2022 (обновлено: 20:21 23.11.2022)
Журналист "Соцнавигатора" получил "золото" на конкурсе "ПРО Образование"
Журналист "Соцнавигатора" Денис Морозов получил "золото" на конкурсе "ПРО Образование"
Журналист РИА Новости Денис Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Руководитель группы Дирекции государственных проектов медиагруппы "Россия сегодня", журналист информационно-просветительского проекта "Социальный навигатор", входящего в медиагруппу, Денис Морозов занял первое место на Всероссийском конкурсе журналистских работ в области образования "ПРО Образование 2022". Жюри конкурса высоко оценило лонгрид "Dota 2 и дрон-рейсинг: новые программы детского допобразования в Югре" в номинации "Лучший материал о модернизации дополнительного образования".
Денис Морозов по итогам церемонии отметил: "Создавая эти материалы, мы прошли каждую организацию ХМАО – разговаривали с педагогами и учащимися, погружались в историю наших героев, смотрели и снимали. В итоге мы получили не только тексты, но и уникальный фотоархив, который представлен в РИА Новости Медиабанке. Для нашей команды было особенно важно отразить огромную работу педагогов в условиях Севера и тех возможностей, которые они создают там для детей".
Всероссийский конкурс образовательной журналистики "ПРО Образование" проводится по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации с целью стимулирования, сбора и распространения лучшего опыта освещения инициатив, направленных на развитие и совершенствование образования, а также поддержки и поощрения журналистов и СМИ, участвующих в продвижении и популяризации образования, повышения престижа профессии учителя в России и развития профессиональной образовательной коммуникации.
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