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Журналист "Соцнавигатора" получил "золото" на конкурсе "ПРО Образование" - РИА Новости, 23.11.2022
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Журналист "Соцнавигатора" получил "золото" на конкурсе "ПРО Образование"
Журналист "Соцнавигатора" получил "золото" на конкурсе "ПРО Образование" - РИА Новости, 23.11.2022
Журналист "Соцнавигатора" получил "золото" на конкурсе "ПРО Образование"
Руководитель группы Дирекции государственных проектов медиагруппы "Россия сегодня", журналист информационно-просветительского проекта "Социальный навигатор",... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T19:50
2022-11-23T20:21
общество
сергей кравцов
россия
новости агентства
риа новости
миа "россия сегодня"
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Руководитель группы Дирекции государственных проектов медиагруппы "Россия сегодня", журналист информационно-просветительского проекта "Социальный навигатор", входящего в медиагруппу, Денис Морозов занял первое место на Всероссийском конкурсе журналистских работ в области образования "ПРО Образование 2022". Жюри конкурса высоко оценило лонгрид "Dota 2 и дрон-рейсинг: новые программы детского допобразования в Югре" в номинации "Лучший материал о модернизации дополнительного образования".Денис Морозов по итогам церемонии отметил: "Создавая эти материалы, мы прошли каждую организацию ХМАО – разговаривали с педагогами и учащимися, погружались в историю наших героев, смотрели и снимали. В итоге мы получили не только тексты, но и уникальный фотоархив, который представлен в РИА Новости Медиабанке. Для нашей команды было особенно важно отразить огромную работу педагогов в условиях Севера и тех возможностей, которые они создают там для детей".Всероссийский конкурс образовательной журналистики "ПРО Образование" проводится по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации с целью стимулирования, сбора и распространения лучшего опыта освещения инициатив, направленных на развитие и совершенствование образования, а также поддержки и поощрения журналистов и СМИ, участвующих в продвижении и популяризации образования, повышения престижа профессии учителя в России и развития профессиональной образовательной коммуникации."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnewsи ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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Наталья Макарова
Наталья Макарова
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общество, сергей кравцов, россия, новости агентства, риа новости, миа "россия сегодня", социальный навигатор, сн_образование
Общество, Сергей Кравцов, Россия, Новости агентства, РИА Новости, МИА "Россия сегодня", Социальный навигатор, СН_Образование
19:50 23.11.2022 (обновлено: 20:21 23.11.2022)
 
Журналист "Соцнавигатора" получил "золото" на конкурсе "ПРО Образование"

Журналист "Соцнавигатора" Денис Морозов получил "золото" на конкурсе "ПРО Образование"

© РИА НовостиЖурналист РИА Новости Денис Морозов
Журналист РИА Новости Денис Морозов - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости
Журналист РИА Новости Денис Морозов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Руководитель группы Дирекции государственных проектов медиагруппы "Россия сегодня", журналист информационно-просветительского проекта "Социальный навигатор", входящего в медиагруппу, Денис Морозов занял первое место на Всероссийском конкурсе журналистских работ в области образования "ПРО Образование 2022". Жюри конкурса высоко оценило лонгрид "Dota 2 и дрон-рейсинг: новые программы детского допобразования в Югре" в номинации "Лучший материал о модернизации дополнительного образования".
Денис Морозов по итогам церемонии отметил: "Создавая эти материалы, мы прошли каждую организацию ХМАО – разговаривали с педагогами и учащимися, погружались в историю наших героев, смотрели и снимали. В итоге мы получили не только тексты, но и уникальный фотоархив, который представлен в РИА Новости Медиабанке. Для нашей команды было особенно важно отразить огромную работу педагогов в условиях Севера и тех возможностей, которые они создают там для детей".
Журналисты РИА Новости стали победителями конкурса Вызов — XXI век - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 19:16
Журналисты РИА Новости стали победителями конкурса "Вызов — XXI век"
Всероссийский конкурс образовательной журналистики "ПРО Образование" проводится по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации с целью стимулирования, сбора и распространения лучшего опыта освещения инициатив, направленных на развитие и совершенствование образования, а также поддержки и поощрения журналистов и СМИ, участвующих в продвижении и популяризации образования, повышения престижа профессии учителя в России и развития профессиональной образовательной коммуникации.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnewsи ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
Спецпроект дизайнеров медиагруппы Россия сегодня Voice of the Victory стал победителем десятого ежегодном конкурса в области дизайна и продвижения МедиаБренд - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 21:00
Проект "России сегодня" стал победителем конкурса "МедиаБренд-2022"
 
ОбществоСергей КравцовРоссияНовости агентстваРИА НовостиМИА "Россия сегодня"Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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