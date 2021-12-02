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Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211202/khmao-1761595839.html
Dota 2 и дрон-рейсинг: новые программы детского допобразования в Югре
Dota 2 и дрон-рейсинг: новые программы детского допобразования в Югре - РИА Новости, 02.12.2021
Dota 2 и дрон-рейсинг: новые программы детского допобразования в Югре
С развитием технологий и появлением новых профессий рынок дополнительного образования значительно вырос. Дети продолжают заниматься спортом и ходить в походы... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T09:00
2021-12-02T09:21
ханты-мансийский автономный округ
общество
сн_образование
ханты-мансийский автономный округ
социальный навигатор
россия
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. С развитием технологий и появлением новых профессий рынок дополнительного образования значительно вырос. Дети продолжают заниматься спортом и ходить в походы выходного дня, но параллельно могут освоить профессию блогера или провести эксперимент в генетической лаборатории Регионального центра выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Какие программы допобразования появятся в ближайшем будущем – рассказываем в материале РИА Новости.Киберспортивная карьераКак и в работе с другими направлениями, занятия киберспортом в региональном центре должны стать для детей фундаментом, чтобы в будущем сделать шаг вперед. Например, поступить в один из университетов мира, где сегодня уже преподают кибердисциплины, или стать частью команды и участвовать в турнирах.По его словам, совместно с региональной федерацией спорта в округе будет создана киберспортивная арена. Помимо игровых дисциплин, среди которых будут Dota 2 и CS:GO, в программу будут закладывать блоки, связанные со здоровьем киберспортсменов: организацией режима отдыха и тренировок, правильным питанием и профилактикой заболеваний. Например, туннельного синдрома – киберспортсмены долго работают с компьютерной мышкой, и это может привести к болям в запястье и пальцах.Традиции в интернет-браузереОдна из целей региона в настоящее время – сохранить культурное наследие коренных народов Севера. Допобразование подхватило этот тренд: в следующем году открывается этнокультурная программа для детей.По словам эксперта, в эту программу будут включены технические дисциплины. Среди образовательных результатов – создание русско-хантыйского переводчика с машинным зрением, чтобы компьютер мог прочитать текст с фотографии.Ребята также смогут попробовать резьбу по кости, вышивать и познакомятся с историей национальных праздников: некоторые из них до сих пор отмечают, например, Вороний день – весенний праздник северных народов.Новый вид спорта в РоссииВ следующем году, помимо киберспорта и этнокультурной программы, в центре начнутся занятия по дрон-рейсингу – гонки коптеров. В прошлом году они были признаны официальным видом спорта в России. Уже сейчас в центре работают кружки, где дети конструируют и программируют беспилотный транспорт.Чтобы обеспечить новые программы кадрами, педагоги организации регулярно обучаются."Все преподаватели центра должны повышать квалификацию не реже, чем раз в три года. Но наши педагоги обучаются ежегодно. Технологии и профессии, которые есть сегодня на рынке, живут недолго или стремительно меняются", – рассказал Андрей Сакаро.В центре уверены, что чем чаще обучаются педагоги, тем дольше они остаются в тренде, на фронтире образовательных и других технологий.Доступность допобразованияВсе образовательные программы, которые организует центр, распространяются на регион. Одна из ключевых задач организации – сделать дополнительное образование одинаково доступным, особенно в удаленных поселениях. Для этого в разных городах округа действуют детские кванториумы, технопарки, лаборатории, в том числе мобильные – с возможностью выезда педагогов вместе со всем необходимым оборудованием. Кроме того, часть программ реализуют в режиме онлайн.В этом году на базе организации создали центр детского юношеского туризма. Сейчас идет работа над созданием его мобильного формата. В рамках туристических программ дети учатся ставить палатки, вязать узлы, оказывать первую медпомощь и экологично вести себя на природе. В теплый сезон и хорошую погоду ребят водят в походы выходного дня.До конца 2021 года участниками образовательных программ регионального центра выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, станут более 1000 югорских школьников. Новые места допобразования в округе появляются в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".
https://ria.ru/20211130/khmao-1761257921.html
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общество, сн_образование, ханты-мансийский автономный округ, социальный навигатор, россия
09:00 02.12.2021 (обновлено: 09:21 02.12.2021)
 

Dota 2 и дрон-рейсинг: новые программы детского допобразования в Югре

© Фото : "Региональный молодежный центр" автономного учреждения Ханты-Мансийского автоматного округа - ЮгрыDota 2 и дрон-рейсинг: новые программы детского допобразования в Югре
Dota 2 и дрон-рейсинг: новые программы детского допобразования в Югре - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : "Региональный молодежный центр" автономного учреждения Ханты-Мансийского автоматного округа - Югры
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. С развитием технологий и появлением новых профессий рынок дополнительного образования значительно вырос. Дети продолжают заниматься спортом и ходить в походы выходного дня, но параллельно могут освоить профессию блогера или провести эксперимент в генетической лаборатории Регионального центра выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Какие программы допобразования появятся в ближайшем будущем – рассказываем в материале РИА Новости.

Киберспортивная карьера

Как и в работе с другими направлениями, занятия киберспортом в региональном центре должны стать для детей фундаментом, чтобы в будущем сделать шаг вперед. Например, поступить в один из университетов мира, где сегодня уже преподают кибердисциплины, или стать частью команды и участвовать в турнирах.

"Мы планируем вывести историю с киберспортом на более осознанный и научный уровень. У педагогов технопарков и кванториумов есть необходимые компетенции, а у детей – способности и желание", – рассказал заместитель директора по проектной деятельности автономного учреждения "Региональный молодежный центр" Андрей Сакаро.

По его словам, совместно с региональной федерацией спорта в округе будет создана киберспортивная арена. Помимо игровых дисциплин, среди которых будут Dota 2 и CS:GO, в программу будут закладывать блоки, связанные со здоровьем киберспортсменов: организацией режима отдыха и тренировок, правильным питанием и профилактикой заболеваний. Например, туннельного синдрома – киберспортсмены долго работают с компьютерной мышкой, и это может привести к болям в запястье и пальцах.

Традиции в интернет-браузере

Одна из целей региона в настоящее время – сохранить культурное наследие коренных народов Севера. Допобразование подхватило этот тренд: в следующем году открывается этнокультурная программа для детей.

"Программа будет направлена на изучение культуры народов Ханты: их ремесел, традиционной одежды, праздников, обрядов, мифов. Кроме того, мы планируем преподавать традиционные языки, например, финно-угорский", – отметил Сакаро.

По словам эксперта, в эту программу будут включены технические дисциплины. Среди образовательных результатов – создание русско-хантыйского переводчика с машинным зрением, чтобы компьютер мог прочитать текст с фотографии.
Ребята также смогут попробовать резьбу по кости, вышивать и познакомятся с историей национальных праздников: некоторые из них до сих пор отмечают, например, Вороний день – весенний праздник северных народов.
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Новый вид спорта в России

В следующем году, помимо киберспорта и этнокультурной программы, в центре начнутся занятия по дрон-рейсингу – гонки коптеров. В прошлом году они были признаны официальным видом спорта в России. Уже сейчас в центре работают кружки, где дети конструируют и программируют беспилотный транспорт.
Чтобы обеспечить новые программы кадрами, педагоги организации регулярно обучаются.
"Все преподаватели центра должны повышать квалификацию не реже, чем раз в три года. Но наши педагоги обучаются ежегодно. Технологии и профессии, которые есть сегодня на рынке, живут недолго или стремительно меняются", – рассказал Андрей Сакаро.
В центре уверены, что чем чаще обучаются педагоги, тем дольше они остаются в тренде, на фронтире образовательных и других технологий.
© Фото : "Региональный молодежный центр" автономного учреждения Ханты-Мансийского автоматного округа - ЮгрыDota 2 и дрон-рейсинг: новые программы детского допобразования в Югре
Dota 2 и дрон-рейсинг: новые программы детского допобразования в Югре
1 из 2
Dota 2 и дрон-рейсинг: новые программы детского допобразования в Югре
© Фото : "Региональный молодежный центр" автономного учреждения Ханты-Мансийского автоматного округа - Югры
© Фото : "Региональный молодежный центр" автономного учреждения Ханты-Мансийского автоматного округа - ЮгрыDota 2 и дрон-рейсинг: новые программы детского допобразования в Югре
Dota 2 и дрон-рейсинг: новые программы детского допобразования в Югре
2 из 2
Dota 2 и дрон-рейсинг: новые программы детского допобразования в Югре
© Фото : "Региональный молодежный центр" автономного учреждения Ханты-Мансийского автоматного округа - Югры
1 из 2
Dota 2 и дрон-рейсинг: новые программы детского допобразования в Югре
© Фото : "Региональный молодежный центр" автономного учреждения Ханты-Мансийского автоматного округа - Югры
2 из 2
Dota 2 и дрон-рейсинг: новые программы детского допобразования в Югре
© Фото : "Региональный молодежный центр" автономного учреждения Ханты-Мансийского автоматного округа - Югры

Доступность допобразования

Все образовательные программы, которые организует центр, распространяются на регион. Одна из ключевых задач организации – сделать дополнительное образование одинаково доступным, особенно в удаленных поселениях. Для этого в разных городах округа действуют детские кванториумы, технопарки, лаборатории, в том числе мобильные – с возможностью выезда педагогов вместе со всем необходимым оборудованием. Кроме того, часть программ реализуют в режиме онлайн.
В этом году на базе организации создали центр детского юношеского туризма. Сейчас идет работа над созданием его мобильного формата. В рамках туристических программ дети учатся ставить палатки, вязать узлы, оказывать первую медпомощь и экологично вести себя на природе. В теплый сезон и хорошую погоду ребят водят в походы выходного дня.
До конца 2021 года участниками образовательных программ регионального центра выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, станут более 1000 югорских школьников. Новые места допобразования в округе появляются в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".
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