https://ria.ru/20221123/gaz-1833627147.html

В Германии назвали истинную причину планов ввести потолок цен на газ

В Германии назвали истинную причину планов ввести потолок цен на газ - РИА Новости, 23.11.2022

В Германии назвали истинную причину планов ввести потолок цен на газ

Планы ограничить цены на российский газ в Евросоюзе — политический шаг, необходимый, чтобы ослабить разногласия в блоке, пишет немецкая газета Die Welt. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:17

2022-11-23T13:17

2022-11-23T14:39

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Планы ограничить цены на российский газ в Евросоюзе — политический шаг, необходимый, чтобы ослабить разногласия в блоке, пишет немецкая газета Die Welt.Автор статьи Тобиас Кайзер указал, что Брюссель отвечает на требования как государств, требующих установить потолок цен, так и стран, выступающих против вмешательства в рыночную систему."Тон в споре о потолке цен на газ становится все острее, а требования о нем, особенно со стороны стран Южной Европы, звучат все громче. Совсем недавно Бельгия, Греция, Италия и Польша пригрозили заблокировать другие решения по газовому рынку на встрече министров энергетики", — пишет журналист.При этом Еврокомиссия опасается подобных мер, так как ЕС может стать невыгодным покупателем топлива, а европейцы прекратят экономить газ.В свою очередь, то, что накануне представила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон — "в лучшем случае псевдопотолок цен на газ", считает журналист. Европейские идут на подобные шаги сугубо в политических целях. "Это типичное предложение ЕС, которое Комиссия может использовать, чтобы угодить всем государствам-членам", — подытожил Кайзер.Днем ранее Симсон предложила установить максимальную стоимость месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за МВт·ч. Новый механизм ограничения скачков цен на топливо могут активировать с 1 января 2023 года. Инициативу планируется обсудить на встрече министров энергетики ЕС 24 ноября.Глава Минэнерго Николай Шульгинов в октябре заявил, что идея потолка цен на топливо из России может еще больше дестабилизировать мировой энергетический рынок. Это отразится как на производителях газа, так и на его потребителях.Министр также отметил, что санкционное давление на Москву как одного из крупнейших экспортеров энергоресурсов приводит к разрешению прежних цепочек поставок.

https://ria.ru/20221123/gaz-1833571354.html

https://ria.ru/20221122/ukraina-1833499386.html

https://ria.ru/20221123/gaz-1833567534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, кадри симсон, урсула фон дер ляйен, германия, брюссель, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии