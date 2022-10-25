https://ria.ru/20221025/gaz-1826601828.html
Глава Минэнерго оценил идею ввести потолок цен на российский газ
Глава Минэнерго оценил идею ввести потолок цен на российский газ - РИА Новости, 25.10.2022
Глава Минэнерго оценил идею ввести потолок цен на российский газ
Идея потолка цен на газ из России способна ещё больше дестабилизировать мировой энергетический рынок, отразится как на производителях газа, так и на его... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:11
2022-10-25T13:11
2022-10-25T13:11
экономика
россия
европа
евросоюз
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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КАИР, 25 окт - РИА Новости. Идея потолка цен на газ из России способна ещё больше дестабилизировать мировой энергетический рынок, отразится как на производителях газа, так и на его потребителях, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.Как он сказал в своём выступлении на министерской встрече Форума стран-экспортёров газа (ФСЭГ), санкционное давление на Россию как одного из крупнейших экспортёров энергоресурсов приводит к разрешению прежних цепочек поставок и дестабилизирует мировые энергетические рынки."Идея установить потолок цены на газ, поддерживаемая рядом стран-членов ЕС, грозит ещё больше дестабилизировать энергетические рынки с негативными последствиями как для потребителей, так и производителей газа", - также сказал министр.Так, планы Европы отказаться от российского газа до 2030 года привели к беспрецедентному росту цен на газ, кратно выше средних исторических уровней, считает Шульгинов.Сейчас стоимость газовых фьючерсов на крупнейшей европейской бирже колеблется около 1 тысячи долларов за тысячу кубометров. А ценовой рекорд в 3 892 доллара был достигнут 7 марта."Очевидно, что нынешний энергокризис носит рукотворный характер. Одна из главных причин - эти противоправные односторонние ограничения", - добавил министр, призвав коллег сообща работать над разъяснением негативного эффекта "тех инициатив, которые угрожают всем участкам рынка".
https://ria.ru/20221021/orban-1825533210.html
https://ria.ru/20221016/gaz-1824393273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, евросоюз, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Европа, Евросоюз, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Глава Минэнерго оценил идею ввести потолок цен на российский газ
Глава Минэнерго Шульгинов: введение потолка цен на газ грозит дестабилизацией энергорынка
КАИР, 25 окт - РИА Новости. Идея потолка цен на газ из России способна ещё больше дестабилизировать мировой энергетический рынок, отразится как на производителях газа, так и на его потребителях, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
Как он сказал в своём выступлении на министерской встрече Форума стран-экспортёров газа (ФСЭГ), санкционное давление на Россию как одного из крупнейших экспортёров энергоресурсов приводит к разрешению прежних цепочек поставок и дестабилизирует мировые энергетические рынки.
"Идея установить потолок цены на газ, поддерживаемая рядом стран-членов ЕС
, грозит ещё больше дестабилизировать энергетические рынки с негативными последствиями как для потребителей, так и производителей газа", - также сказал министр.
Так, планы Европы
отказаться от российского газа до 2030 года привели к беспрецедентному росту цен на газ, кратно выше средних исторических уровней, считает Шульгинов.
Сейчас стоимость газовых фьючерсов на крупнейшей европейской бирже колеблется около 1 тысячи долларов за тысячу кубометров. А ценовой рекорд в 3 892 доллара был достигнут 7 марта.
"Очевидно, что нынешний энергокризис носит рукотворный характер. Одна из главных причин - эти противоправные односторонние ограничения", - добавил министр, призвав коллег сообща работать над разъяснением негативного эффекта "тех инициатив, которые угрожают всем участкам рынка".