https://ria.ru/20221123/gaz-1833571354.html

"Это шутка": в ЕС нарастает недовольство из-за потолка цен на газ из России

"Это шутка": в ЕС нарастает недовольство из-за потолка цен на газ из России - РИА Новости, 23.11.2022

"Это шутка": в ЕС нарастает недовольство из-за потолка цен на газ из России

В странах Евросоюза звучит недовольство намерениями Брюсселя ограничить цены на российский газ, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:33

2022-11-23T10:33

2022-11-23T15:02

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В странах Евросоюза звучит недовольство намерениями Брюсселя ограничить цены на российский газ, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.Издание пишет, что потолок цен не только не решит проблем Европы с топливом, но и приведет к опасным для рынка последствиям. Кроме того, даже представители стран, поддерживающих ограничения, посчитали план неудачным."Несколько дипломатов из стран — членов ЕС, поддерживающих ограничение цены, заявили Financial Times, что она слишком высока для их правительств. Один высокопоставленный дипломат ЕС сказал, что установление более высокой цены, чем 250 евро за МВт/ч, — "это просто еще один способ убить ограничение", — говорится в материале.Опрошенные газетой эксперты также остались недовольны планами Брюсселя. Европейская энергетическая биржа ICE выступила против любого ограничения цен, заявив, что это приведет к дестабилизации рынка.Германия, Нидерланды и Дания по-прежнему скептически относятся к вмешательству на рынках и считают, что ограничение цен приведет к увеличению потребления газа.Накануне еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон предложила установить максимальную стоимость месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за МВт·ч. Новый механизм ограничения скачков цен на газ могут активировать с 1 января 2023 года. Инициативу планируют обсудить на встрече министров энергетики ЕС 24 ноября.В октябре глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что идея потолка цен на газ из России способна еще больше дестабилизировать мировой энергетический рынок, что отразится как на производителях газа, так и на его потребителях. Санкционное давление на Москву приводит к разрушению прежних цепочек поставок, считает он.

https://ria.ru/20221123/gaz-1833567534.html

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Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, кадри симсон, брюссель, россия, европа, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии